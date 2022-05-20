Россияне забрали у украинцев мову в качестве трофея

По итогам боёв на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" одним из трофеев стала украинская мова, сообщил военкор Аким Апачев.

Страшную весть я принёс в твой дом, Украина, зови детей! "Соловьиную мову" затрофеили россияне.

Реквием по "киборгам"

Аким Апачев, освещавший события в Мариуполе, где совсем недавно происходили ожесточённые бои, а сейчас продолжается сдача в плен укронацистов, без малого три месяца "державших оборону" в катакомбах "Азовстали", написал и совместно с Дарьей Фрей исполнил песню "Пливе кача" ("Плывёт утка"). Военкор подвёл первые итоги противостояния наших бойцов с нацистскими формированиями и отметил:

"Сама песня написана на украинском языке, потому что мы его забираем себе. Это наш трофей!"

Занятно, что первые строки песни "Пливе кача, дiвки хороводят, В Азовсталі демонів хоронять" дают прямую отсылку к народной траурной песне "Пливе кача по Тисинi", бывшей в ходу после Майдана 2014 года в качестве "реквиема" по погибшим его участникам.

Роскажи тому ляху про москаля

Передай йому кожне слово

Це мій дім, це мій Крим, це моя земля

Я також забираю мову, —

говорится в одном из куплетов.

Украинский язык, мова и суржик: в чём разница?

Здесь во избежание путаницы уместно было бы разобраться, что именно забрали у Украины в качестве трофея? Поэтому стоит определиться с терминологией.

Украинский язык — входит в восточнославянскую группу индоевропейской семьи языков наряду с русским и белорусским.

Будучи ближайшим родственником нашего "великого и могучего", певучий украинский язык прекрасен. Не зря так популярны песни на украинском языке: их часто и с удовольствием исполняют и со сцены, и на дружеских застольях, и просто под настроение.

Суржик языком не является.

Это гибридное разговорное наречие, речевая смесь двух и более языков, как правило, соседствующих территориально. Совершенно не обязательно это русский и украинский: суржик может быть результатом смешения в речи и других языков.

Мова — искусственное лингвистическое образование, созданное на основе полабского (ныне мёртвого) языка и галицкого диалекта с обширным включением заимствований из польского, немецкого и других языков по принципу "або не як у москалей" в рамках проекта "Украина — АнтиРоссия".

Совершенно не является секретом, что во все годы "незалежности" насаждение мовы шло рука об руку с дерусификацией, вплоть до открытой травли и физического уничтожения тех, кто предпочитает говорить на русском языке, а не "размовляти соловьиною мовою". Поэтому логично, если одним из результатов российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины станет ликвидация этого уродливого "новояза".