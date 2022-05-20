По итогам боёв на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" одним из трофеев стала украинская мова, сообщил военкор Аким Апачев.
Страшную весть я принёс в твой дом, Украина, зови детей! "Соловьиную мову" затрофеили россияне.
Аким Апачев, освещавший события в Мариуполе, где совсем недавно происходили ожесточённые бои, а сейчас продолжается сдача в плен укронацистов, без малого три месяца "державших оборону" в катакомбах "Азовстали", написал и совместно с Дарьей Фрей исполнил песню "Пливе кача" ("Плывёт утка"). Военкор подвёл первые итоги противостояния наших бойцов с нацистскими формированиями и отметил:
"Сама песня написана на украинском языке, потому что мы его забираем себе. Это наш трофей!"
Занятно, что первые строки песни "Пливе кача, дiвки хороводят, В Азовсталі демонів хоронять" дают прямую отсылку к народной траурной песне "Пливе кача по Тисинi", бывшей в ходу после Майдана 2014 года в качестве "реквиема" по погибшим его участникам.
Роскажи тому ляху про москаля
Передай йому кожне слово
Це мій дім, це мій Крим, це моя земля
Я також забираю мову, —
говорится в одном из куплетов.
Здесь во избежание путаницы уместно было бы разобраться, что именно забрали у Украины в качестве трофея? Поэтому стоит определиться с терминологией.
Будучи ближайшим родственником нашего "великого и могучего", певучий украинский язык прекрасен. Не зря так популярны песни на украинском языке: их часто и с удовольствием исполняют и со сцены, и на дружеских застольях, и просто под настроение.
Это гибридное разговорное наречие, речевая смесь двух и более языков, как правило, соседствующих территориально. Совершенно не обязательно это русский и украинский: суржик может быть результатом смешения в речи и других языков.
Совершенно не является секретом, что во все годы "незалежности" насаждение мовы шло рука об руку с дерусификацией, вплоть до открытой травли и физического уничтожения тех, кто предпочитает говорить на русском языке, а не "размовляти соловьиною мовою". Поэтому логично, если одним из результатов российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины станет ликвидация этого уродливого "новояза".
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