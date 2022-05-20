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Автор Ольга Лебедева

Немецкие соцсети обрушились на украинского посла. Отставка - самое мягкое предложение

Мир

Посол Украины в Германии Андрей Мельник продолжает удивлять своими "оригинальными" высказываниями, коими чётко даёт понять — он не какая-то там мелкая сошка на политической сцене, а фигура значительная.

Немецкие соцсети обрушились на украинского посла. Отставка - самое мягкое предложение

Впрочем, явно подуставшие от его бесцеремонности немцы уже в открытую намекают, что господину послу "пора бы и честь знать".

Например, 8 мая во врем возложения цветов к памятнику советским воинам в Берлине его сопровождали крики из толпы: "Мельник, пошел вон!", "Нацист!".
А после того, как украинский дипломат заявил,что Берлин освободила Украина, его обвинили в незнании истории и попытке её исказить и переписать:

"Тот момент, когда посол Украины не знает своей истории. Украина была оккупирована вермахтом в 1941 году и освобождена российской армией в 1944 году", - провёл ликбез пользователь одной из соцсетей.

Мельника продолжает нести

Не успели улечься страсти после того, как украинский дипломат назвал канцлера Германии "ливерной колбасой", после чего указал ему же на политическую ошибку, коей он считает затягивание поставок немецкого оружия Украине, как новая фантазия "пошла в народ".

"Украина может стать членом НАТО не в разгар военного конфликта, но, возможно, сразу после его окончания", — поделился мечтами господин Мельник в интервью немецкому изданию.

На вопрос журналиста, что для Украины будет означать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, посол ответил, что это будет "хорошей новостью". Он выразил надежду, что это увеличит шансы Украины быстро стать членом альянса. По его словам, попадание страны в Альянс уменьшит риск ядерной войны.

Немцы возмущены

Рядовые немцы не оценили слов украинского политика. Свою реакцию они выразили в социальных сетях:

"Эта гребаная коррумпированная страна в НАТО? Серьезно?"

"Нет, это как раз увеличит риск ядерной войны. Займитесь международной политикой, а не оскорблениями чужих политиков".

"Отставка Мельника также уменьшит риск ядерной войны".

"Если бы Украина была в НАТО, у нас бы уже была третья мировая война, вместо деэскалации. Мы должны быть внимательны, чтобы подобные украинские политики не подтолкнули нас к еще большей войне".

"Глупее этого не может быть ничего. Были и есть очень веские причины, почему Украине не место ни в ЕС, ни в НАТО. Мистер Мельник мог бы мне объяснить, куда делись 2 миллиарда евро, выделенные Германией только с 2014 года?"

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Куратор: Любовь Степушова
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