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Автор Ирина Гусакова

NPR: "Признание Ким Чен Ына о COVID-19 - расчет на повторное взаимодействие с внешним миром"

Мир

Прошло более двух лет с начала пандемии коронавируса, и за это время Северная Корея неоднократно заявляла, что в стране не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19. Но теперь правительство страны не скромничает — 12 мая в КНДР официально подтвердили первую вспышку заболевания вирусом.

Стоит отметить, что государственные СМИ конкретно не сообщали, сколько случаев заболевания и смертей были подтверждены как Covid-19, по данным NPR - в КНДР более 1,7 миллиона заболевших и более 60 умерших.

На экстренном заседании Политбюро Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса", призвав использовать для борьбы со "зловредным вирусом" максимально жесткие меры.

Ким Чен Ын на съезде правящей партии в Пхеньяне
 

По словам американской журналистки Джин Ли, специализирующейся на Северной Корее, в стране недостаточно тестов на COVID-19, чтобы знать точные цифры зараженных. Отсутствие тестов и тот факт, что внутри Северной Кореи нет сторонних наблюдателей, крайне затрудняют получение точной картины того, что происходит в стране.

"Ким Чен Ын описывает это как первую вспышку COVID в Северной Корее, но мне очень трудно в это поверить, потому что Северная Корея имеет очень протяженную границу с Китаем, и многие люди пересекали границу с КНДР в 2019 году и в начале 2020 года. Поэтому трудно представить, чтобы вирус не проник в Пхеньян", — делает она выводы.

Почему Северная Корея признает вспышку коронавируса сейчас

Ли полагает, что признание вспышки COVID-19 сейчас может быть политическим шагом Кима.

"Он потратил свою энергию на то, чтобы закрыться от мира в период, когда ему нужно было сосредоточиться на укреплении своего наследия, и теперь я думаю, что его внимание переключается, — сказала она. — И частью этого плана может быть расчет на повторное взаимодействие с внешним миром".

Также возможен и другой вариант, что COVID-19 достиг точки, когда Северная Корея больше не может его игнорировать или бороться с ним самостоятельно. Есть также вариант, отмечает Ли, что Ким делает ставку на нового президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и рассчитывает, что предстоящий саммит между Юном и президентом Байденом может открыть возможности для восстановления общения между странами, особенно если Северная Корея сделает такой яркий ход, как признание вспышки коронавируса.

Однако стоит вспомнить, что в прошлом Северная Корея отказывалась от помощи. Страна отказалась от вакцин, которые были предложены в рамках инициативы COVAX, поддерживаемой ООН, и публично не принимала предложения медицинской помощи от Китая и Южной Кореи.

Строились предположения, что власти КНДР не доверяют лекарствам или не хотят, чтобы их видели как слабаков, мол, что страна зависит от помощи извне.

Сможет ли Северная Корея справиться со вспышкой самостоятельно

Правительство Северной Кореи объявило чрезвычайное положение в стране, был введен режим самоизоляции, также было объявлено, что военные страны работают над тем, чтобы стабилизировать поставки лекарств в стране. Ранее северокорейские официальные лица заявляли, что страна недостаточно оснащена для решения этой проблемы, во многих больницах в сельских районах страны отсутствуют ИВЛ и другое основное оборудование, а зачастую нет даже воды с электричеством. Ким Чен Ын при этом отмечал недавно, что кризис в области здравоохранения был вызван "некомпетентностью и безответственностью партийных организаций в их противоэпидемических действиях". Смелый ход Кима, но что он под собой таит? Со временем увидим.

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Северная Корея предлагает мир
Куратор: Любовь Степушова
Темы covid-19 ким чен ын северная корея
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