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Автор Ольга Лебедева

Экономия энергии в Британии уже аукнулась отравлениями детей. Дальше – хуже

Мир

Пока немецкий бизнес думает, как не прогореть в новых экономических реалиях, очень неприятная вещь случилась в Британии. Там участились случаи пищевого отравления у детей.

Экономия энергии в Британии уже аукнулась отравлениями детей. Дальше – хуже

"Дети страдают от пищевых отравлений, вызванных тем, что родители выключают холодильники, чтобы сэкономить деньги", — заявил представитель продовольственного банка Truro Food Bank во время брифинга для прессы.

Саймон Фанн отметил также, что спрос на услуги продовольственного банка вырос, а пожертвования в него сократились.

По его словам, британцы стали выключать электричество в доме, экономя на деньги на оплате астрономических счетов. В школьных соцсетях педагоги пишут, что нередкими стали случаи, когда некоторые дети приходили в школу в нестиранной одежде, поскольку британцы стали меньше пользовались стиральными машинами, опять-таки из-за экономии света.

Дальше будет только хуже?

Плохие новости британцам озвучил глава банка Англии Эндрю Бейли. Он предупредил о грядущем катастрофическом росте цен на продукты в стране.

По его словам, проблемы можно свести к двум факторам:

  1. дальнейшее резкое повышение цен на энергоносители, «которое теперь будет происходить преимущественно за счет сокращения поставок газа и продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо»;
  2. ухудшение ситуации с продовольствием.

Молодёжи становится страшно жить...

Молодежь в Британии переживает по поводу того, что из-за рекордного роста цен на продукты и электроэнергию они не смогут скопить себе денег на пенсию и завести семью.

... а власти заняты другим

Правительство Британии, похоже не знает, чем помочь своим гражданам, поэтому предложило молодым ребятам не переживать "лишний раз" и просто устроиться на работу с хорошей зарплатой. Делов-то…

Напомним, что Британия — одна из инициаторов антироссийских санкций в отношении энергоресурсов, которые и привели к росту цен на мировых рынках топлива.

Британский журналист уличил правительство во лжи

Независимый британский журналист Марк Фореман опроверг западные тезисы об экономических проблемах Европы и с фактами доказал, что вины России в этом нет.

"Вертолетные деньги" и необеспеченные кредиты, широко распространенные во время пандемии коронавируса, внесли гораздо больший (чем даже антироссийские санкции) вклад в инфляцию. Но даже если мы примем это утверждение, как получилось, что мы продолжаем поставлять оружие Киеву на миллиарды евро, тем самым вынуждая его продолжать конфликт бесконечно? Это не поддается никакому объяснению", — пишет журналист в пику тем, кто говорит о вине России в рекордной инфляции на Западе.

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Куратор: Любовь Степушова
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