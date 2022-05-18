Похоже, что логика объявлена "москальской лженаукой" не только на Украине, но и на всём коллективном Западе, живущем сейчас по заветам Джорджа Оруэлла.
Можно выстраивать сколько угодно предположений в стиле "что хотел сказать автор", когда писал в середине прошлого века свою знаменитую антиутопию. Но нам довелось жить в удивительное время, когда действительность, описанная Дж. Оруэллом в романе "1984", стала реальностью. Например, блестящим образом воплощается концепция двоемыслия, предполагающая, что объект идеологической обработки одновременно принимает два взаимно противоречащих убеждения как правильные. Оруэлл писал об этом так:
"Мир — это война. Свобода — это рабство. Незнание — сила".
Свежайшие примеры наперебой поставляют в медийное пространство и коллективный Запад, и Украина:
Президент этого государства-симулякра заявил об "успешной спецоперации по эвакуации героев", а украинские СМИ даже изобрели новый термин: "условный плен".
И так каждый день. Отдельного внимания заслуживают антироссийские санкции. Их против нашей с вами Федерации ввели уже более десяти тысяч и не думают останавливаться. Однако, поскольку "логика — це москальская лженаука", то для санкционеров стал удивительным открытием принцип бумеранга, или то, что в России называют "палка о двух концах".
Более половины всех ныне действующих санкций были введены против нашей страны с момента начала СВО на Украине 24 февраля. Уже по пяти санкционным "пакетам с пакетами" расфасованы и персональные, и секторальные, и какие угодно ограничительные меры.
На подходе шестой пакет, уже вот-вот почти сейчас, как только согласуют. И тогда Россия точно всё. Получи, Путин!
Однако внезапно выяснилось, что в "санкционный бокс" можно играть вдвоём. И игра куда веселее, чем с безответной "грушей", и итог не так уж предсказуем, как казалось ранее. Причём Россия неспешно вышла на разминку, когда противник уже вовсю разгорячился, и явно намерена выигрывать каждый раунд.
В британском правительстве дали гениальный совет: чтобы получать больше денег, нужно или брать сверхурочные, или найти более высокооплачиваемую работу. Капитан Очевидность после этого заявления решил уйти на пенсию.
При этом западная пресса искренне удивляется, что в России как ни в чём не бывало всё освещается, отапливается, готовится и поедается, куда-то едет по своим делам и вообще самым циничным образом продолжает работать. Как же так, недоумевают массмедиа, ведь мы ввели такие инфернальные санкции, после которых Россия должна была просто схлопнуться?! А холодно и голодно стало почему-то коллективному Западу…
Что ж, покуда Запад не перестанет игнорировать логику и причинно-следственные связи, его ожидает ещё очень много "открытий чудных". До тех самых пор, пока "коллективный пациент" не придёт в адекватное, вменяемое состояние.
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