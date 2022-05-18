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Автор Людмила Черткова

Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга

Мир

Похоже, что логика объявлена "москальской лженаукой" не только на Украине, но и на всём коллективном Западе, живущем сейчас по заветам Джорджа Оруэлла.

 

Незнание — сила

Можно выстраивать сколько угодно предположений в стиле "что хотел сказать автор", когда писал в середине прошлого века свою знаменитую антиутопию. Но нам довелось жить в удивительное время, когда действительность, описанная Дж. Оруэллом в романе "1984", стала реальностью. Например, блестящим образом воплощается концепция двоемыслия, предполагающая, что объект идеологической обработки одновременно принимает два взаимно противоречащих убеждения как правильные. Оруэлл писал об этом так:

"Мир — это война. Свобода — это рабство. Незнание — сила".

Свежайшие примеры наперебой поставляют в медийное пространство и коллективный Запад, и Украина:

  • глава европейской дипломатии (!) Жозеп Боррель не так давно отметился заявлением, что "российско-украинский конфликт должен быть решён на поле боя";
  • на днях он же заявил, что "ЕС поможет Украине опустошить её хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая", наверняка зная, что никакого нового урожая не будет;
  • Украина объявила "перемогой" сдачу в плен нацистских боевиков, без малого три месяца просидевших в подземельях мариупольского металлургического комбината "Азовсталь".

Президент этого государства-симулякра заявил об "успешной спецоперации по эвакуации героев", а украинские СМИ даже изобрели новый термин: "условный плен".

И так каждый день. Отдельного внимания заслуживают антироссийские санкции. Их против нашей с вами Федерации ввели уже более десяти тысяч и не думают останавливаться. Однако, поскольку "логика — це москальская лженаука", то для санкционеров стал удивительным открытием принцип бумеранга, или то, что в России называют "палка о двух концах".

"Получи, Путин!"

Пакет с пакетами
Пакет с пакетами

Более половины всех ныне действующих санкций были введены против нашей страны с момента начала СВО на Украине 24 февраля. Уже по пяти санкционным "пакетам с пакетами" расфасованы и персональные, и секторальные, и какие угодно ограничительные меры.

  • Европа отказывается от российских энергоресурсов.
  • Европа изгоняет российских спортсменов.
  • Европа отменяет русскую культуру.
  • Европа замораживает российские активы.
  • Европа экспроприирует российскую собственность.

На подходе шестой пакет, уже вот-вот почти сейчас, как только согласуют. И тогда Россия точно всё. Получи, Путин!

О, сколько им открытий чудных!…

 

Однако внезапно выяснилось, что в "санкционный бокс" можно играть вдвоём. И игра куда веселее, чем с безответной "грушей", и итог не так уж предсказуем, как казалось ранее. Причём Россия неспешно вышла на разминку, когда противник уже вовсю разгорячился, и явно намерена выигрывать каждый раунд.

  • В США уже больше недели цены на бензин обновляют исторические рекорды. Президент Байден, конечно, объявил это загадочное явление "путинским скачком цен", но американские СМИ до сих пор не уточнили, кому от этого стало легче.
  • В тех же США возник острый дефицит детского питания. Сообщается, что уровень нехватки молочных смесей превысил 40%. Цены, соответственно, продолжают расти.
  • В Европе рекордные за последние несколько десятилетий цифры инфляции. Из Великобритании сообщают, что многие жители вынуждены пропускать свой ужин, чтобы накормить детей или чтобы было чем позавтракать. А порции национального блюда Fish&Chips не только подорожали, но и уменьшились. На отоплении и освещении тоже приходится экономить. В немецких СМИ та же феерия советов по экономии всего на свете.

В британском правительстве дали гениальный совет: чтобы получать больше денег, нужно или брать сверхурочные, или найти более высокооплачиваемую работу. Капитан Очевидность после этого заявления решил уйти на пенсию.

При этом западная пресса искренне удивляется, что в России как ни в чём не бывало всё освещается, отапливается, готовится и поедается, куда-то едет по своим делам и вообще самым циничным образом продолжает работать. Как же так, недоумевают массмедиа, ведь мы ввели такие инфернальные санкции, после которых Россия должна была просто схлопнуться?! А холодно и голодно стало почему-то коллективному Западу…

Что ж, покуда Запад не перестанет игнорировать логику и причинно-следственные связи, его ожидает ещё очень много "открытий чудных". До тех самых пор, пока "коллективный пациент" не придёт в адекватное, вменяемое состояние.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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