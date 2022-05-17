Конгресследи США дружески прогулялась по Киеву в компании нацистов

Украинский нацист и боевик Дмитрий Кухарчук, пытавший российских пленных на камеру, устроил фотосессию с американским конгрессменом Викторией Спарц.

В Telegram с подачи украинских боевиков распространяются кадры фотосессии, сделанной, по-видимому, ещё в апреле. Именно тогда на Украину прилетала делегация американских конгрессменов. Как сообщали тогда американские СМИ, визит этот имел целью "поддержать моральный дух украинцев и бойцов ВСУ". Ну, чтоб понятнее, был разыгран второй акт пьесы с печеньками на Майдане. Только в главной роли на этот раз не Виктория Нуланд, а "актриса" попроще — член Конгресса США Виктория Спарц.

Во время визита заокеанское "начальство" осмотрело Киев и окрестности. А сопровождали гостей, выполняя функции гидов, особо отличившиеся бойцы. Под руководством главы ячейки "Нацкорпуса"* в Черкассах (политического проекта "Азова"*) Дмитрия Кухарчука.

В недавнем прошлом он был обычным футбольным ультрас:

Но вопить нечто нечленораздельное "юноше" быстро надоело, и в 2013 году он завел себе аккаунты в соцсетях, на которых регулярно размещал фото и видео с жестокими издевательствами. На сегодня Кухарчук — садист со стажем.

Русские танкисты

Третьего мая командир 2-го батальона теробороны Киева — "рвение"-таки оценил: выложил видео, на котором двух молодых людей — попавших в плен русских танкистов — с изуродованными лицами показательно, на камеру, избивали, сопровождая комментариями на "отборном матерном". А сам Кухарчук глумился больше подельников.

Спустя пару дней он, правда, видео удалил, испугавшись шквала критики в свой адрес.

Прошло две недели

Однако, хотя интернет всё, конечно, помнит, именно Кухарчуку "доверили" сопровождать высоких гостей из Америки.

Еще раз: патентованный убийца составлял компанию американскому сенатору во время прогулок по окрестностям Киева.

Вывод: США не просто поддерживают Украину в нынешнем конфликте. США поддерживают украинский нацизм.

Интересно, как они теперь от этого отмоются?