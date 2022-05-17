Украинский нацист и боевик Дмитрий Кухарчук, пытавший российских пленных на камеру, устроил фотосессию с американским конгрессменом Викторией Спарц.
В Telegram с подачи украинских боевиков распространяются кадры фотосессии, сделанной, по-видимому, ещё в апреле. Именно тогда на Украину прилетала делегация американских конгрессменов. Как сообщали тогда американские СМИ, визит этот имел целью "поддержать моральный дух украинцев и бойцов ВСУ". Ну, чтоб понятнее, был разыгран второй акт пьесы с печеньками на Майдане. Только в главной роли на этот раз не Виктория Нуланд, а "актриса" попроще — член Конгресса США Виктория Спарц.
Во время визита заокеанское "начальство" осмотрело Киев и окрестности. А сопровождали гостей, выполняя функции гидов, особо отличившиеся бойцы. Под руководством главы ячейки "Нацкорпуса"* в Черкассах (политического проекта "Азова"*) Дмитрия Кухарчука.
В недавнем прошлом он был обычным футбольным ультрас:
Но вопить нечто нечленораздельное "юноше" быстро надоело, и в 2013 году он завел себе аккаунты в соцсетях, на которых регулярно размещал фото и видео с жестокими издевательствами. На сегодня Кухарчук — садист со стажем.
Третьего мая командир 2-го батальона теробороны Киева — "рвение"-таки оценил: выложил видео, на котором двух молодых людей — попавших в плен русских танкистов — с изуродованными лицами показательно, на камеру, избивали, сопровождая комментариями на "отборном матерном". А сам Кухарчук глумился больше подельников.
Спустя пару дней он, правда, видео удалил, испугавшись шквала критики в свой адрес.
Однако, хотя интернет всё, конечно, помнит, именно Кухарчуку "доверили" сопровождать высоких гостей из Америки.
Еще раз: патентованный убийца составлял компанию американскому сенатору во время прогулок по окрестностям Киева.
Вывод: США не просто поддерживают Украину в нынешнем конфликте. США поддерживают украинский нацизм.
Интересно, как они теперь от этого отмоются?
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".