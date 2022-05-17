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Автор Ольга Лебедева

Генштаб ВСУ: "азовцы"* получили приказ сдаваться — их услуги более не нужны

Мир

Вечером в понедельник, 16 мая, Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил, что военнослужащие, скрывающиеся на металлургическом заводе "Азовстали" в Мариуполе, получили приказ сдаться. Заявление военное ведомство Незалежной распространило посредством соцсетей.

Генштаб ВСУ: "азовцы"* получили приказ сдаваться — их услуги более не нужны

”Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Высшее военное командование отдало приказ командирам подразделений, расположенных на "Азовстали", спасти жизни личного состава", — говорится в заявлении украинских военных.

Как поясняет Генштаб, задача у "сидельцев" была одна:

  • удерживая позиции на "Азовстали", эти бойцы "мешали российским войскам действовать на других театрах военных действий".

В Киеве отмечают, что неонацисты "Азова"* и солдаты регулярных войск ВСУ

"предотвратили реализацию предполагаемого российского плана быстрого захвата Запорожья и не допустили выхода войск РФ к административной границе Донецкой и Запорожской областей".

"Героев" слили

Что же касается судьбы тех, кому командование ВСУ приказало сдаться, то очень на то похоже, она никого в Киеве особо не волнует. На это прозрачно намекнул президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что "работа по их возвращению потребует деликатности и времени".

Учитывая, что деликатности там никогда и рядом не стояло, а с временем тоже всё непросто, то обещания украинского Главнокомандующего звучат как-то театрально:

"Благодаря действиям Вооруженных сил Украины, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН у нас есть надежда, что нам удастся спасти жизни наших ребят. Хочу подчеркнуть, что украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что каждый адекватный человек поймёт эти слова. Чтобы вернуть наших военных домой, работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени", — заявил Зеленский.

Думается, на фоне столь пафосного выступления будет нелишним напомнить, что большая часть из этих "ребят" — члены неонацистского полка "Азов"*. И совсем недавно они щеголяли в военной форме, на которой изображены нацистские знаки отличия, и покрывали свои тела татуировками, главный элемент которых — свастика. А один из отцов-основателей — он же первый командир "Азова" Андрей Билецкий заявлял, что считает миссией Украины

"повести белые расы мира в последний крестовый поход… против возглавляемых семитами Untermenschen (неполноценных людей)".

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Ранее российские военспецы подсчитали, что около 2200 человек оказались в ловушке в подвалах огромного комплекса "Азовстали". Площадь объекта составляет одиннадцать квадратных километров, а его подземные секции рассчитаны на то, чтобы выдержать ядерную атаку.
  • Первый этап капитуляции с "Азовстали" завершился в понедельник.
  • 264 солдата покинули территорию металлургического комбината.
  • Сейчас в госпитале в Новоазовске находятся 53 раненых военнослужащих, а в Еленовке — 211 солдат. Оба лечебных учреждения находятся на территории Донецкой Народной Республики.

Что дальше

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр и Генерального штаба Вооружённых сил Украины, тех, кто сдастся, обменяют на российских военнопленных, взятых Киевом. Однако условия обмена пока не определены.

Москва пока не делала никаких публичных заявлений об обмене. Между тем украинская сторона старалась избегать употребления выражения "сдаться".

После того как последний украинский солдат покинет "Азовсталь", битва за Мариуполь будет фактически закончена, и Россия получит полный контроль над стратегически важным городом.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

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Мариуполь. "Азовсталь": "Азов"* сдался в плен. Приказ Зеленского – 17.05.2022
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".

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