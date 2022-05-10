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Автор Ольга Лебедева

Вашингтон Тайваню: вы будете воевать с Китаем по-украински

Мир

Власти США пытаются реализовать на Тайване украинский сценарий, вынуждая правительство острова покупать американское оружие, подходящее для ведения ассиметричных боевых действий. Одновременно с этим населению острова внушается мысль о скором "китайском вторжении".

Вашингтон Тайваню: вы будете воевать с Китаем по-украински

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на "нынешних и бывших официальных лиц США и Тайваня".

По данным, полученным изданием от инсайдеров, российская спецоперация помогла убедить власти Тайваня в том, что "китайское вторжение в ближайшие годы теперь представляет потенциальную опасность" и что им нужно покупать "правильное оружие, которое уже доказало эффективность при ведении с более крупным противником за счёт мобильности и точности атак".

В качестве примера Тайбэю предлагается опыт ВСУ. По-видимому, это выглядит для тайваньских политиков и военных довольно убедительно, раз уж президент Цай Инь-вэнь "пытается сориентировать вооруженные силы своей страны на асимметричную войну и перейти к покупке большого количества мобильного смертоносного оружия".

Делается это для того, чтобы по совету заокеанских друзей "превратить Тайвань в "дикобраза”, способного сдерживать потенциальные атаки со стороны Китая".

Некий чиновник из Госдепартамента заявил The New York Times, что "разговоры с Тайванем об оружии состоялись в начале работы администрации Байдена, и оба правительства теперь изучают уроки, извлеченные из войны на Украине.

Обстановка "на рубеже"

Географическое положение Китая и Тайваня, с одной стороны, осложнит начало "вторжения" на остров: Пекину придётся десантировать войска, перевезя их на кораблях через Тайваньский пролив, ширина которого составляет от 130 до 380 км.

Сейчас обе стороны пролива буквально ощетинились ракетами, направленными друг на друга.

Не способствуют снижению напряжённости и США в компании со своими союзниками -регулярно демонстрируют силу, поочерёдно вводя свои военные корабли в пролив или курсируя поблизости.

Накачать Тайвань оружием сложнее, чем Украину

Географическое же положение осложнит, по сравнению с той же Украиной, для США и их союзников снабжение оружием Тайваня. Исходя из этого, Вашингтон рассматривает возможность "накопления большого количества боеприпасов" на острове.

В 2019 году Госдеп санкционировал продажу оружия Тайваню на сумму $2,2 млрд, в том числе 108 танков M1A2 Abrams.

В 2022 году Государственным департаментом США одобрена "оружейная сделка" с непризнанным островным государством на $95 млн. Причём на эту сумму будут поставляться вооружения как раз-таки для ведения "ассиметричной войны" несмотря на то, что Тайбэй настаивает на том, что ему понадобятся "традиционные системы для подготовки к различным сценариям войны с участием Китая".

"Мы приняли многие рекомендации Соединенных Штатов, но нам все еще нужно иметь некоторое пространство, чтобы подготовиться к возможности других, более долгосрочных сценариев, — сказал Чье Чунг, аналитик по безопасности Фонда национальной политики в Тайбэе, отметив, что он обеспокоен тем, что война на Украине заставила американцев еще глубже копать "в идее асимметрии, не учитывая конкретных потребностей Тайваня". — Как вы можете просить нас взять оборудование эпохи Второй мировой войны для защиты от Китая?”

Тайвань начинает что-то подозревать

В последние недели тайваньские чиновники выразили свое разочарование правительством США и американскими производителями оружия, жалуясь на задержки доставки и невыполненные заказы.

В Минобороны острова сообщили, что два заказа на оружие были отложены Соединёнными Штатами. Одним из них является покупка самоходных гаубиц M109A6 Paladin, изготовленных BAE Systems, которые, по словам официальных лиц США, задерживаются из-за недостаточных производственных мощностей.

"Украина попросила регулярные поставки ракет Javelin и Stinger, и администрация Байдена предоставляет их. Но Тайвань уже подписал контракт на Stingers и заплатил за них", — возмущены в Тайбэе.

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Темы сша китай оружие тайвань украина
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