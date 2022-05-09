GR: в развязанных США войнах в 37 странах погибли от 20 до 30 млн человек

Канадский "Центр исследований глобализации" ещё в 2015 году опубликовал результаты огромной работы: в исторической перспективе социологи отследили последствия военной активности стран мира и подсчитали понесённые людские потери.

Но цензура убрала опубликованную Global Research статью из выдачи поисковиков. А всё из-за однозначного вывода исследователей:

стараниями США после окончания Второй мировой войны "не было послевоенной эры":

"США убили более 20 миллионов человек в 37 странах со времен Второй мировой войны".

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

В ходе Первой мировой войны (1914-1918) погибло 15 миллионов человек.

Потери во Второй мировой войне (1939-1945) были гораздо большими: она унесла 60 миллионов жизней.

Германия и Австрия потеряли около 8 млн человек во время Второй мировой войны, Япония — более 2,5 миллиона человек. США и Великобритания — более 400 тыс. жизней.

Крупнейшие потери во Второй мировой войне понесли Китай и Советский Союз, 27 миллионов — СССР, 20 миллионов погибших в Китае.

"По иронии судьбы, эти две страны (союзники США во время Второй мировой войны), которые потеряли большую часть своего населения во время ВМВ, теперь администрацией Байдена — Харрис классифицируются как "враги Америки”, которые угрожают Западному миру", — отмечает редактор GR.

"Послевоенная эпоха"

Руководитель исследования Джеймс А. Лукас подчеркивает, что в период, который эвфемистически называют "послевоенной эпохой” (1945 год — наши дни) более 20 миллионов жизней потеряны в результате войн, развязанных под руководством США, военных переворотов и разведывательных операций.

"Американская общественность, вероятно, не знает об этих цифрах и еще меньше знает о прокси-войнах, за которые Соединенные Штаты также несут ответственность. В "послевоенных" войнах погибло от девяти до 14 миллионов человек в Афганистане, Анголе, Демократической Республике Конго, Восточном Тиморе, Гватемале, Индонезии, Пакистане и Судане. Но жертвы не исчерпаны этими цифрами, ведь есть ещё небольшие страны, которые становились жертвами политики США: практически все части мира были целью вмешательства Вашингтона", — говорится в статье.

Общий вывод заключается в том, что Соединенные Штаты после окончания Второй мировой войны "скорее всего несут ответственность за гибель от 20 до 30 миллионов человек в войнах и конфликтах, разбросанных по всему миру".

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