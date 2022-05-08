EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Итог выборов в Северной Ирландии: Великобританию развалит сепаратизм

Мир » Европа

Лондону будет не просто подавить сепаратистские настроения в Северной Ирландии в связи с победой на выборах партии "Шинн Фейн". Конфликт Британии с Евросоюзом также будет только усиливаться.

Итог выборов в Северной Ирландии: Великобританию развалит сепаратизм

В Северной Ирландии победили сепаратисты, имеющие боевое прошлое

В Северной Ирландии на парламентских выборах партия "Шинн Фейн" опередила пробританскую Демократическую юнионистскую партию (DUP), получив 29 процентов голосов (27 из 90 мест), у DUP — 21,3 процента (24). Партия "Альянс" получила 17 мест — она на третьем месте.

Название победившей партии переводится как "Мы сами" — это политическое крыло Ирландской республиканской армии (ИРА), которая воевала за свою независимость и была распущена в 2002 году.

"Шинн Фейн" после победы призвала к общенациональным дебатам об объединенной Ирландии, сообщает Reuters. Партия выступает за отделение от Великобритании и объединение с Ирландией, которая находится в составе Евросоюза. Значение победы огромно: оно положило конец столетнему господству пробританских партий.

"Демократический мир должен поддержать стремление ирландского народа к независимости", — сказала лидер партии Мишель О'Нил, пишет The Irish Times.

"Демократический мир" этого не сделает, так как референдум, необходимый для выхода из Соединенного Королевства, должен быть одобрен Лондоном, а Лондон категорически против.

Глобалисты проглядели сепаратизм у англосаксов

Если во Франции партия Марин Ле Пен всегда блокируется на выборах, то здесь глобалисты, что называется, проглядели. В Британии считают, что в этом вина ЕС, который по Северной Ирландии при Brexit настоял на подписании протокола, обеспечившего региону выход на единый рынок ЕС. Избирательная кампания DUP была сосредоточена на обещании отказаться от этого протокола.

В соответствии с обязательной системой разделения власти, по мирному соглашению 1998 года, которое положило конец десятилетиям конфликта между националистами и лоялистами, должности премьер-министра и его заместителя разделены между DUP и "Шинн Фейн".

Однако в DUP заявили, что не смогут работать под руководством премьера от "Шинн Фейн" .

То есть надо ждать либо силового решения проблемы Лондоном, либо долгих переговоров с сепаратистами, которые совсем не просты, имея в виду их боевое прошлое.

Положение Великобритании осложняется тем, что сепаратизмом угрожает Шотландия. Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, был одним из первых, кто поздравил "Шинн Фейн" с "поистине историческим результатом".

Если правительство Северной Ирландии не будет сформировано в течение шести месяцев, это приведет к новым выборам и ещё большей нестабильности. И это обнадёживает, так как  Великобритания займётся, наконец, внутренними проблемами, а не Украиной.

Отношения Лондона с Брюсселем будут осложняться

Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс предупредила Брюссель, чтобы он исправил североирландский протокол, иначе есть угроза "затяжной политической нестабильности". Впрочем, Лондон утверждает, что и сам может отменить протокол в одностороннем порядке. Поэтому намечен другой нарастающий конфликт — между Лондоном и Брюсселем.

Разделение Ирландии произошло после англо-ирландской войны, которая длилась с 1919 по 1921 год. Она закончилась соглашением, в результате которого 26 ирландских графств получили независимость, а другие стали частью Британского Королевства. 

Настроения на отделение от англичан в Северной Ирландии усилились после выхода Британии из состава ЕС.

Читайте по теме: Мир напряжённо ждёт, что скажет Путин 9 мая

Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС

Варшава объявила о создании польско-украинского государства

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"На референдуме в Шотландии победил здравый смысл"
Куратор: Любовь Степушова
Темы выборы
Sberbank
Новости
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Леонков: Россия может наказать США за предоставление разведданных Украине
"Талибан"* открыл огонь по приграничному району Таджикистана: семь ракет
Украина отправила в бой за Донбасс "сырой" прототип САУ "Богдана"
"Беспрецедентной провокацией" назвали в ФРГ приглашение Шольца в Киев 9 мая
Кузьмин: недружественные страны будут вести диалог с Россией всегда
Линин сравнил силы России и НАТО: не стоит недооценивать вероятного противника
Экс-депутат Рады: нужно "слияние" Украины, Белоруссии с РФ и железный занавес
Швейцарский экономист: Россия только выиграет от нефтяного эмбарго
Посол Степанов: "С расширением НАТО на север можно забыть о безъядерной Балтии"
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Силовые структуры
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Силовые структуры
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Ходаковский: Боевики с белым флагом вышли на дорогу, ведущую с "Азовстали"
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Силовые структуры
Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"
Мир. Новости мира
ZDF: угрозы Германии в адрес Пекина — "окончательное политическое прощание"
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Мир. Новости мира
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Последние материалы
Украина отправила в бой за Донбасс "сырой" прототип САУ "Богдана"
"Беспрецедентной провокацией" назвали в ФРГ приглашение Шольца в Киев 9 мая
Итог выборов в Северной Ирландии: Великобританию развалит сепаратизм
Кузьмин: недружественные страны будут вести диалог с Россией всегда
Линин сравнил силы России и НАТО: не стоит недооценивать вероятного противника
Экс-депутат Рады: нужно "слияние" Украины, Белоруссии с РФ и железный занавес
Швейцарский экономист: Россия только выиграет от нефтяного эмбарго
Посол Степанов: "С расширением НАТО на север можно забыть о безъядерной Балтии"
Баширов оценил заявление Глазьева о перевороте против Путина: это серьёзно
Володин: с начала спецоперации на Украине против РФ ввели более 7 тысяч санкций
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников