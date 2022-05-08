Итог выборов в Северной Ирландии: Великобританию развалит сепаратизм

Лондону будет не просто подавить сепаратистские настроения в Северной Ирландии в связи с победой на выборах партии "Шинн Фейн". Конфликт Британии с Евросоюзом также будет только усиливаться.

В Северной Ирландии победили сепаратисты, имеющие боевое прошлое

В Северной Ирландии на парламентских выборах партия "Шинн Фейн" опередила пробританскую Демократическую юнионистскую партию (DUP), получив 29 процентов голосов (27 из 90 мест), у DUP — 21,3 процента (24). Партия "Альянс" получила 17 мест — она на третьем месте.

Название победившей партии переводится как "Мы сами" — это политическое крыло Ирландской республиканской армии (ИРА), которая воевала за свою независимость и была распущена в 2002 году.

"Шинн Фейн" после победы призвала к общенациональным дебатам об объединенной Ирландии, сообщает Reuters. Партия выступает за отделение от Великобритании и объединение с Ирландией, которая находится в составе Евросоюза. Значение победы огромно: оно положило конец столетнему господству пробританских партий.

"Демократический мир должен поддержать стремление ирландского народа к независимости", — сказала лидер партии Мишель О'Нил, пишет The Irish Times.

"Демократический мир" этого не сделает, так как референдум, необходимый для выхода из Соединенного Королевства, должен быть одобрен Лондоном, а Лондон категорически против.

Глобалисты проглядели сепаратизм у англосаксов

Если во Франции партия Марин Ле Пен всегда блокируется на выборах, то здесь глобалисты, что называется, проглядели. В Британии считают, что в этом вина ЕС, который по Северной Ирландии при Brexit настоял на подписании протокола, обеспечившего региону выход на единый рынок ЕС. Избирательная кампания DUP была сосредоточена на обещании отказаться от этого протокола.

В соответствии с обязательной системой разделения власти, по мирному соглашению 1998 года, которое положило конец десятилетиям конфликта между националистами и лоялистами, должности премьер-министра и его заместителя разделены между DUP и "Шинн Фейн".

Однако в DUP заявили, что не смогут работать под руководством премьера от "Шинн Фейн" .

То есть надо ждать либо силового решения проблемы Лондоном, либо долгих переговоров с сепаратистами, которые совсем не просты, имея в виду их боевое прошлое.

Положение Великобритании осложняется тем, что сепаратизмом угрожает Шотландия. Премьер-министр Шотландии Никола Стерджен, был одним из первых, кто поздравил "Шинн Фейн" с "поистине историческим результатом".

Если правительство Северной Ирландии не будет сформировано в течение шести месяцев, это приведет к новым выборам и ещё большей нестабильности. И это обнадёживает, так как Великобритания займётся, наконец, внутренними проблемами, а не Украиной.

Отношения Лондона с Брюсселем будут осложняться

Министр иностранных дел Великобритания Лиз Трасс предупредила Брюссель, чтобы он исправил североирландский протокол, иначе есть угроза "затяжной политической нестабильности". Впрочем, Лондон утверждает, что и сам может отменить протокол в одностороннем порядке. Поэтому намечен другой нарастающий конфликт — между Лондоном и Брюсселем.

Разделение Ирландии произошло после англо-ирландской войны, которая длилась с 1919 по 1921 год. Она закончилась соглашением, в результате которого 26 ирландских графств получили независимость, а другие стали частью Британского Королевства.

Настроения на отделение от англичан в Северной Ирландии усилились после выхода Британии из состава ЕС.

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