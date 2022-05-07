В Берлине "дерусифицировали" музей Второй мировой войны

Расположенный в Берлине музей, посвященный окончанию Второй мировой войны, решил отказаться от упоминания России в своем названии. Так "русских" "наказали" за спецоперацию на Украине.

Немецко-русский музей Берлин-Карлсхорст занимает историческое здание, в котором в ночь с 8 на 9 мая 1945 года главнокомандующие вермахта подписали перед представителями Советского Союза, США, Великобритании и Франции безоговорочную капитуляцию Германии, в результате чего в Европе закончилась Вторая мировая война.

Музей, который во времена ГДР был филиалом Центрального музея вооруженных сил в Москве, с 1994 года находится в ведении спонсорского общества, в которое входят Германия, Россия, Украина и Белоруссия.

На этой неделе директор музея Йорг Морре сообщил немецким СМИ, что учреждение решило "отказаться от ссылки на Россию" в своем названии в знак протеста против действий России на Украине. Новое название — просто Музей Берлин-Карлсхорст.

"Уже в первый день вторжения мы сказали, что это такой глубокий поворотный момент, что мы должны были это сделать”, — сказал Морре.

Помимо изменения названия, с шестов перед зданием были сняты немецкий, российский и белорусский флаги. Остался только украинский.

"Вывеску на здании изменят на "Место капитуляции, май 1945 года”, — сообщил директор, добавив, что "из-за российско-украинского конфликта празднование Дня Победы в Европе 8 мая будет ограничено только регулярными экскурсиями по музеям".

О намерении сменить название музей объявил ещё в апреле:

"Это название, хотя и исторически сложилось, не адекватно отражает нашу реальную работу, — говорится в заявлении музея. — Старое обозначение неадекватно отражало работу дома. Мы помним всех советских жертв войны на уничтожение Германии, независимо от их национальности."

Германо-русский музей Берлин-Карлсхорст содержит экспонаты, посвященные окончанию боевых действий в Европе, в том числе зал, где был подписан исторический акт о капитуляции.

В период с 1945 по 1949 год в этом же здании располагалась штаб-квартира советской военной администрации.