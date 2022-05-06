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Автор Ольга Лебедева

Пентагон, оправдываясь, обвинил NYT в публикации фейка о разведке США

Мир

Пентагон опроверг сообщения СМИ о том, что передаваемые американской разведкой Киеву данные содержали информацию, "помогающую убивать российских генералов".

Пентагон, оправдываясь, обвинил NYT в публикации фейка о разведке США

"Соединённые Штаты предоставляют разведданные на поле боя, чтобы помочь Украине защитить свою страну, — заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга для прессы. — Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высших военных руководителей на поле боя и не участвуем в принятии решений украинскими военными".

В то же время Кирби признал, что Киев "объединяет” разведданные, которые он получает из нескольких неуказанных источников, чтобы принимать "собственные решения".

Замечания Кирби повторила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон, которая также настаивала на том, что американская разведка "не ставит своей целью помогать ВСУ убивать российских генералов”.

С чего всё началось

Пентагон вынужден был оправдываться после публикации в газете New York Times, в которой — как это часто бывает — со ссылкой на "высокопоставленный источник, пожелавший остаться неназванным", сообщалось, что Вашингтон предоставил Киеву информацию о некоем "мобильном военном штабе России", после чего — опять же по утверждению инсайдера издания — командование ВСУ разработало и привело в исполнение план серии ударов, убивших "неустановленное количество российских командиров". По данным газеты, речь идёт о как минимум 12 генералах.

Почему вдруг Пентагон решил "разоблачить фейк"

То, что американцы делятся своими разведданными с Киевом, не является секретом. Недавно Аврил Хейнс, директор национальной разведки США лично объявил о "снятии ограничений на обмен разведданными с Украиной", сославшись на некий "документ", подписанный Джо Байденом.

И это при том, что Вашингтон при каждом кажущемся ему удобном случае подчёркивает:

Соединённые Штаты не участвуют в конфликте. Они, дескать, просто оружие поставляют и слегка помогают разведданными.

Публикация же газеты The New York Times, считает Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай", стала ещё одним свидетельством того, что "де-факто США используют Украину как прокси-силу против России". То есть пусть косвенно, но опровергает все ранее сделанные Белым домом и Пентагоном заявления.

"В данном случае это как минимум указывает на отсутствие нейтральности и вовлечённость в конфликт одной из сторон. В данном случае не украинской", — сказал Быстрицкий в комментарии для ТАСС.

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