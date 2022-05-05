США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне

Лживая пропаганда является одним из инструментов гибридной войны, который давно уже взял на вооружение западный политикум. С началом специальной военной операции на Украине американские и европейские пропагандисты не ограничивают себя ни в чём и перешли на геббельсовские методы "чудовищной лжи". Но как бы ни старались современные последователи Геббельса на Западе, правда пробьёт себе дорогу.

В вопросах свободы слова, демократии и прав человека коллективный Запад опустился на такое дно, которое можно было представить только в антиутопиях Джорджа Оруэлла и Рэя Брэдбери. Там не только запретили любые российские телеканалы, но и зачистили свои СМИ: любая альтернативная точка зрения, отклоняющаяся от прозападной и проукраинской, находится под запретом.

Русских в Европе всячески притесняют даже не по идеологическим признакам, а за этническую принадлежность. В их отношении не действуют право частной собственности и другие гражданские права. Журналистов, попытавшихся дать объективную картину происходящего на Украине, выгоняют с работы. По сути, называя Россию и Китай автократиями, так называемые западные "демократии" создали у себя новый тоталитаризм.

Американский писатель и журналист Уолтер Липпман, живший и творивший в прошлом веке, заметил, что "нынешний кризис западной демократии — это в первую очередь кризис журналистики".

Когда-то пишущая братия ради сенсаций и увеличения продаж прибегала в своей практике к газетным уткам. Это может показаться невинной шалостью при виде современной западной журналистики — служанки господствующих кланов, которых интересуют только власть и нажива. Не зря сложившуюся там систему определяют как медийно-военно-промышленный комплекс, так как большинство западных изданий пропагандируют войну и милитаризацию общества в угоду продавцам оружия.

Гигантский объём дезинформации в наши дни едва ли является отклонением от нормы, полагает Вивиан Шиллер, эксперт из Института Аспена, которая выступила со статьёй на эту тему в издании Foreign Policy (США).

По её мнению, американская общественность всегда гонялась за информацией, которая возбуждает, отвлекает или потакает желаниям вне зависимости от её правдивости.

Со времён президента Джорджа Буша-младшего и начала войны в Ираке американские элиты пренебрегают ответственной журналистикой, основанной на фактах, отдавая предпочтение домыслам и выдуманной реальности.

К политически ангажированным СМИ добавляется дезинформация социальных сетей, что в целом приводит к резкой поляризации общества и расколу граждан на фракции. Как показывают опросы, 42% американцев не верят, что президент Джозеф Байден победил на выборах законно. 60% опрошенных утверждают, что американская демократия находится в кризисе. Граждане "образцовой" демократии в большинстве своём не доверяют ни властям, ни журналистам.

Эксперты в США говорят, что страна вступила в эпоху "информационного банкротства", свидетельством которого являются отсутствие качественной информации и растущий раскол.

Ложь во благо неонацизма

Ложь и пропаганда с помощью манипуляции фактами со времён конфликтов в Югославии и Сирии приобрели небывалый масштаб к сегодняшнему дню, когда развернулись боевые действия на Украине, утверждает журналист испанского издания Rebelion Фабрицио Казари.

Какие-то факты переворачиваются, другие — фабрикуются, с тем чтобы скрыть причины конфликта или замолчать преступления, совершённые украинскими военными.

Представителям прессы не позволено сомневаться, проверять источники и анализировать данные: любой неудобный вопрос с их стороны закончится обвинением в "сотрудничестве захватчиком".

Блокировка российских страниц в интернете и телевизионных каналов в США и ЕС служит стратегической цели — разработать единую централизованную версию и насаждать её в массовой аудитории, распространяя по основным каналам. Там нет места для информации о преступлениях украинских неонацистов:

нечеловеческом обращении с пленными,

насильственном удерживании мирного населения в зоне конфликта для его использования в качестве "живого щита",

обстрелах жилых кварталов и гражданской инфраструктуры

и т. д.

На протяжении восьми лет жители Донбасса прятались в подвалах от постоянных обстрелов со стороны ВСУ, примерно 14 тысяч погибло. Украина отказывалась выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений, а санкции накладывались на Россию. Западные СМИ закрывали на всё это глаза, так как ужасная правда о неонацистах поставила бы под вопрос поставки оружия и другую военную помощь киевскому режиму.

По мнению Фабрицио Казари, стратегия Запада состоит в том, чтобы рассказать обо всех самых худших деяниях, которые себе только можно представить, и приписать их россиянам.

Работа так называемых репортёров, которые проповедуют идеи атлантизма, заключается в производстве ужасов, не поддающихся никакой верификации. Причём в погоне за международным возмущением ужасы происходят по определённому графику:

когда представители ЕС прибывают на Украину,

когда на заседаниях международных организаций рассматривают вопрос антироссийских санкций

или когда СМИ вынуждены усомниться в предыдущей лжи.

Западный мир в роли собаки Павлова

Только очень авторитетные и самостоятельные личности на Западе могут сегодня высказать мнение, идущее вразрез с официальной пропагандистской трактовкой событий на Украине. Для этого нужно быть самим Папой Римским Франциском. Человек, являющийся моральным компасом для 1,2 млрд католиков по всему миру, в том числе и для президента США Джо Байдена, на днях публично заявил о причинах украинского кризиса следующее:

"Лай НАТО у дверей России привёл к реакции Кремля".

Сказано ёмко и образно.

Не смог промолчать ввиду опасного хода событий вокруг Украины и американский режиссёр Оливер Стоун, снявший в своё время фильм "Взвод" о войне во Вьетнаме.

Режиссёр нелицеприятно высказался об информационной войне Запада против Москвы, которую тот ведёт "с мастерством и грубой силой".

Западные СМИ с 2014 года закрывали глаза на преступления украинских военных и националистов против своего же населения, представляя "агрессором" Россию. Оливер Стоун опасается, что власти США создают условия для ядерного взрыва большой мощности где-нибудь в Донбассе. Заранее ясно, кого сделают крайним.

По словам режиссёра, "весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всём Россию".

Запад пока не решается отправить на Украину войска и развязать третью мировую войну, зато на экранах телевизоров и на газетных полосах "боевые действия" с его стороны ведутся круглосуточно. Это первая медийная война четвёртого поколения, в которой вымысел побеждает факты, в которой через инсценировку ужасов вызывают эмоции и подавляют разум.

Лживая пропаганда и взращивание культа ненависти к России стали стратегией Соединённых Штатов, которые стараются погреть руки за счёт растягивания конфликта. Но есть надежда, что бесконечная продажа самых ужасных зол, приписываемых Москве, на фоне растущих социально-экономических неурядиц перестанет срабатывать и начнёт вызывать у людей отрицание.

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