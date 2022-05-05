Кто снабжает украинскую армию бензином и дизелем?

Всё время, что длится российская спецоперация на Украине, ВС РФ методично уничтожают инфраструктуру Незалежной, которую используют ВСУ. Ежедневно во время брифингов Минобороны мы слышим цифры, иллюстрирующие потери техники и разных складов.

Но вот парадокс: планомерное уничтожение мест, где хранится запасы ГСМ, почему-то никак не вызовет топливного кризиса в украинской армии — солярка для военной техники там никак не заканчивается.

Откуда бензин?

Раньше, до спецоперации, поставщиками топлива на Украину были Россия и Белоруссия. C 24 февраля русский дизель в страну не поступает. Получается, что его место занял европейский? Или американский?

Вовсе нет. Казахстанский. Горючее для военной техники на Украину поступает через сеть фирм, которые принадлежат АО "Национальная компания "КазМунайГаз". Причём компания эта ни разу не частная, её акционеры —

АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"(принадлежит правительству Казахстана) и Национальный банк Республики Казахстан.

Цепочка поставок довольно сложная:

Казахстан везёт нефть в Румынию, там её перерабатывают на казахстанских же заводах Rompetrol, дальше — по железной дороге дизель попадает на Украину.

Ещё один поставщик — Азербайджан. О договорённости на этот счёт с Ильхамом Алиевым Владимир Зеленский сообщал ещё в конце февраля.

По словам политолога Александра Роджерса, схема поставок — аналогичная, через третьи страны:

"В основном топливо Киеву поставляет турецко-азербайджанская компания: азербайджанская нефть поставляется в Турцию и по морю уходит на Украину. Сейчас она может идти и другими путями", — говорит Роджерс.

"Горючка" из России

Как ни странно, но ездить украинская военная техника и сейчас может на российском топливе, поскольку нефтепровод, соединяющий Россию и Европу, продолжает исправно работать.

Как пояснил депутат ГД Александр Бородай, поскольку де-юре "у нас с Киевом войны нет", транзит нефти и газа продолжается:

"Могут ли быть хоть какие-то сомнения, что украинцы могут забирать бесконтрольно оттуда сырьё? Это очень странная история, с которой давно необходимо закончить. С одной стороны, у нас идут тяжёлые бои и гибнут наши люди, происходит террор, и в то же время мы накачиваем Украину нефтью и ещё платим за транзит", — возмущается Бородай.

Лавочку начали прикрывать

В последние дни российские военные начали активно проводить "калибровку" железнодорожной инфраструктуры. Теперь очередь за НПЗ.