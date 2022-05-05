Брошенные ВСУ позиции в Рубежном усеяны "боевой наркотой"

В брошенных боевиками ВСУ окопах проводящие зачистку освобождённых территорий солдаты ВС РФ находят не только оружие, боеприпасы и нацистскую символику.

"Универсальные солдаты" бегут так быстро, что оставляют на месте своего недавнего пребывания упаковки так называемых "боевых наркотиков" — спецпрепаратов, которые делают из людей практически зомби — не чувствующих боли, безжалостных, не рассуждающих беспрекословно исполняющих приказы биороботов.

Это видео снято в Рубежном. Представитель Народной милиции ЛНР пояснил журналистам, что в найденном пакетике БАС — боевое анестезирующее средство.

По словам военного, под действием этого и аналогичных ему препаратов бойцы ВСУ абсолютно лишаются чувства самосохранения и "с безумными глазами, безумными словами даже на танки бросались с одним только автоматом".

"Циркач" (позывной бойца ЛНР) пояснил, что в состав препарата, помимо анестетика, входят психотропные и подавляющее вещества:

"При приёме "таблетки" в кровь выбрасывается столько адреналина, что человек забывает, что такое боль, усталость. Универсальный солдат, грубо говоря".

"Странные обезболивающие"

О том, что украинские военнослужащие идут в бой "под кайфом", рассказал сдавшийся в плен боевик батальона "Донбасс*" Александр Курьянов-Симоменко. По его словам, "выдавали" наркотики солдатам командиры подразделений. Причём часто даже не объясняли, что это за препарат, говоря, что это сильное обезболивающее. Вот только зависимость возникает от него практически мгновенно.

К слову, "скрытность" применения "боевых наркотических веществ" — один из приёмов, отработанных американскими учёными над собственными солдатами — участниками разных конфликтов, участниками которых были США: Панама, Лаос, Вьетнам, война в Заливе, операция "Буря в пустыне", Ирак, Афганистан…

Психотропные вещества бойцам давали чаще всего под видом обычных лекарств или добавляли в воду и еду. Официально про эти эксперименты, понятное дело, не объявляли, но факты — штука упрямая, их не спрячешь:

галлюцинации, спутанность речи, нарушения сознания и координации, сильная психологическая и физическая "ломка" — и всё это у десятков, и даже сотен военнослужащих.

Первое доказательство

В 2008 году, когда российская армия зачищала от грузинских боевиков укрепленные ими позиции, среди брошенного американского оружия были найдены загадочные ампулы, которые поначалу приняли за обезболивающие. Но позже химанализ показал, что брошенные на позициях "лекарства" — стимуляторы на основе амфетаминов.

После их приёма солдат гарантировано получал отличное настроение, притупленное чувство страха, пониженный болевой порог.

Тогда мировая общественность возмутилась, мол, такого и быть-то не могло, ведь все поставки осуществлялись в рамках официального сотрудничества Вашингтона и Тбилиси.

И вот теперь "боевой наркотой" пичкают украинцев.