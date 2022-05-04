Казахстан и Киргизия могут стать следующими после Украины очагами напряжённости у границ России. К такому выводу пришли участники круглого стола на тему "ЕАЭС в новых геополитических реалиях: контуры будущего стратегического партнёрства", организованного дискуссионным клубом "Пикир" в Бишкеке.
Участники, помимо экономических вопросов, связанных с санкционным кризисом для стран ЕАЭС, обсудили ситуацию на Украине, причины, побудившие Россию к проведению спецоперации, её цели и задачи, а также позицию и роль мировых держав в новой геополитической реальности.
По мнению ряда экспертов, "Украиной всё не закончится", и западные политики будут продолжать создавать угрозы безопасности на российских границах, стремясь ослабить её для будущего прямого столкновения с Западом.
Наиболее вероятными "местами приложения силы", по словам Айнура Курманова, лидера казахстанского Социалистического движения, и Таалайбека Джумадылова, ветерана киргизских спецслужб, будут именно их страны — Киргизия и Казахстан. Вопрос в одном: вместе или по очереди.
Как отметил Таалайбек Джумадылов, Киргизию уже начали обрабатывать по обкатанному на Украине русофобскому сценарию:
К Казахстану же "подбираются" с другой стороны — там "элиту мотивируют на лояльность Западу", делая всё более зависимой от него.
"У бизнеса в Казахстане нет надежды на увеличение доли российского капитала. Из последнего: отказ компании "Самрук-Казына" от инвестиций в рублях и продолжающееся вытеснение с внутреннего рынка российских организаций. Всё это подаётся как тюркская интеграция", — сказал Айнур Курманов.
То есть если Украину "купили" обещанием "евроинтеграции", то Казахстану подготовили её аналог — интеграцию с Турцией. А уж ради этого власти тоже стараются:
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