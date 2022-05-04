Готовится к запуску проект "АнтиРоссия-2". Осталось выбрать: Казахстан или Киргизия

Казахстан и Киргизия могут стать следующими после Украины очагами напряжённости у границ России. К такому выводу пришли участники круглого стола на тему "ЕАЭС в новых геополитических реалиях: контуры будущего стратегического партнёрства", организованного дискуссионным клубом "Пикир" в Бишкеке.

Участники, помимо экономических вопросов, связанных с санкционным кризисом для стран ЕАЭС, обсудили ситуацию на Украине, причины, побудившие Россию к проведению спецоперации, её цели и задачи, а также позицию и роль мировых держав в новой геополитической реальности.

По мнению ряда экспертов, "Украиной всё не закончится", и западные политики будут продолжать создавать угрозы безопасности на российских границах, стремясь ослабить её для будущего прямого столкновения с Западом.

Наиболее вероятными "местами приложения силы", по словам Айнура Курманова, лидера казахстанского Социалистического движения, и Таалайбека Джумадылова, ветерана киргизских спецслужб, будут именно их страны — Киргизия и Казахстан. Вопрос в одном: вместе или по очереди.

Киргизия

Как отметил Таалайбек Джумадылов, Киргизию уже начали обрабатывать по обкатанному на Украине русофобскому сценарию:

там уже предлагают убрать русские названия районов, демонтировать памятники советским героям, заменив их памятниками лидерам басмаческого движения.

Казахстан

К Казахстану же "подбираются" с другой стороны — там "элиту мотивируют на лояльность Западу", делая всё более зависимой от него.

"У бизнеса в Казахстане нет надежды на увеличение доли российского капитала. Из последнего: отказ компании "Самрук-Казына" от инвестиций в рублях и продолжающееся вытеснение с внутреннего рынка российских организаций. Всё это подаётся как тюркская интеграция", — сказал Айнур Курманов.

То есть если Украину "купили" обещанием "евроинтеграции", то Казахстану подготовили её аналог — интеграцию с Турцией. А уж ради этого власти тоже стараются:

и латиницу внедряют, и антироссийские митинги разрешают вкупе с националистическими движениями, и процесс реабилитации басмачей и участников Туркестанского легиона вермахта запустили, и от парада Победы с шествием Бессмертного полка отказались.

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