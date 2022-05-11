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Автор Инна Новикова

Политолог рассказал, за что Восточная Европа ненавидит Россию

Мир

Почему страны Восточной Европы, с которыми Советский Союз вместе воевал против фашизма, резко сменили свою риторику и ушли под влияние Запада; почему бывшие советские республики не считают, что предали Россию; в чём кроется причина национализма современных украинцев, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог Андрей Суздальцев.

Политолог рассказал, за что Восточная Европа ненавидит Россию

— Давно пора понять, что России никто никогда не поможет. В случае успеха нас будут ненавидеть за то, что мы вышли вперёд. Самое страшное, что это ненависть стран Восточной Европы, которые были нашими союзниками, почти братскими странами, со многими из них мы вместе воевали против фашизма. Например, с той же Польшей.

— С Польшей мы не только воевали против фашизма — мы спасли её народ от уничтожения, потому что именно в Польше было больше всего концлагерей.

— Конечно. Кстати, 70% охранников этих концлагерей были украинцами. Естественно, в Восточной Европе все забыли о том, что у них были свои гражданские войны, свои коммунисты сталинского типа (например, в Чехословакии и не только), сейчас у них во всём только русские виноваты.

Когда мы проиграли холодную войну, наши бывшие союзники и советские республики быстренько бежали на Запад, на сторону победителей, чтобы тут же развернуться и начать оттуда клевать нас уже с позиции победителей.

  • Сначала побежала Польша,
  • тут же распалась Чехословакия,
  • проглотили без всякого референдума ГДР.

Потом на сторону победителей побежали:

  • Украина,
  • Молдавия,
  • Прибалтика.

И все они кричали: "Мы победители". Но они сбежали от нас, они предатели. И когда мы говорим: "Ребята, вы предатели", — они очень обижаются.

По их мнению, мы должны быть затоптаны. Потому что если мы двигаемся вперёд, развиваемся, это вызывает не просто ненависть, а понимание того, что они проиграли стратегически.

Вы поймите состояние украинцев: на референдуме в декабре 1991 года у них 92% проголосовали за то, чтобы отделиться от России. Потом спрашиваю местных русских: "Зачем вы это сделали?" Они: "Нас обманули". Я говорю: "На кормушку потянуло? Украина — новая Франция, всё есть: климат, чернозём, армия, флот; всё построено, тёплое море есть". А потом оказалось, что они всё быстренько съели, растащили и захотели делить уже Россию. Россия делиться не захотела. Там звучали истеричные вопли: "Ну не может Россия жить лучше, чем Украина!" Я с одной женщиной это обсуждал на встрече. Она была в истерике: "Вы хуже нас, хуже!"

Вот в чём основа их национализма. Это не бандеровщина, а хуже — это полный провал двух поколений.

— Первый президент независимой Украины Кравчук признался, что он обманул украинцев: когда он им рассказывал про прекрасное далёко, он "забыл" сообщить, что газ у них российский, поэтому у них больше не будет российского газа по внутренним ценам или бесплатно. И основой всего, что было сделано потом на Украине, всё равно были наши энергоресурсы.

— Они ждали, что Запад разгромит Россию. Ещё в 2012 году Белоруссия поднимала вопрос о передаче ей города Лангепаса. Потому что когда-то они за союзные деньги строили этот город. В ноябре 2020 года Лукашенко публично заявил, что Россия обязана передать Белоруссии несколько месторождений:

  • нефти,
  • газа.

И украинцы прекрасно понимали, что нужно надавить на Россию насчёт газа: будем им поставлять. Параллельно придумывали сказки о том, какие мы дремучие дикари. Оказывается, Гагарин был якобы украинец. Потому что если признать, что русские покорили космос, то какие же мы дремучие?

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина белоруссия андрей суздальцев
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