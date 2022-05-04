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Автор Ольга Лебедева

Резервисты ВСУ собрались разбегаться: воевать нечем и не в чем

Мир

Западные союзники Украины ещё до начала российской спецоперации начали накачивать Незалежную оружием, боеприпасами и военной техникой.

Резервисты ВСУ собрались разбегаться: воевать нечем и не в чем
  • По самым скромным подсчётам, "вбухано" в эту "помощь" более $ 3 млрд.

А Киев в ежедневном режиме требует всё новых и новых поставок.

Кое-кто из "поставщиков" начал уже задавать "неудобные" вопросы на тему "а куда девается то, что завозится на Украину железнодорожными составами и караванами грузовых самолётов?" И поскольку внятного ответа на этот простой, по сути, вопрос ни разу не прозвучало, появились предположения, что оружие банально перепродаётся.

Офицер ВСУ: "коррупция съела всё"

Резервы ВСУ не получают необходимой военной поддержки, и это связано с большой коррупцией в стране, заявил британской газете The Times на условиях анонимности некий "украинский лейтенант".

По словам офицера ВСУ, некоторые члены добровольческих сил, пока ещё остающихся в резерве хотят покинуть украинскую армию, потому что они "обескуражены" уровнем коррупции, с которым столкнулись. Он отметил, что резервными подразделениями часто пренебрегают и что их вспомогательная роль вне фокусов делает их легкими мишенями для мошенничества. Таким образом, деньги на все необходимое "исчезают регулярно".

"Существует четкий бюджет. Но непонятно, как эти деньги тратятся, — отметил инсайдер издания. — Есть кражи даже на уровне батальона: например, якобы были куплены доски и металлические части для укрепления траншей на сумму около $20 тысяч. Никто из наших руководителей не может объяснить, куда ушли эти деньги".

Неназванный офицер подчеркивает, что большинство людей под его командованием должны будут — когда их "бросят в бой" — воевать с устаревшим оружием и техникой:

  • самый "модерновый" пулемет, который у них есть, был изготовлен в 1942 г.

Украинский военный также подчеркнул, что у Киева есть многочисленные проблемы с подготовкой, питанием и одеждой резервных сил.

"Наше оружие — старые советские пулеметы, которые не стреляют. Не было инструкторов, не было нормальной подготовки стрельбы. Пайков нет. Добровольцам предоставили простые рации, которые не имеют кодировки, а их дальность — чуть более километра. Мы должны жить в поле или в лесу. Нет спальных мешков и теплой одежды. Половина личного состава уже больна — простужена".

Весь этот комплекс проблем, вытекающий из государственной коррупции, во многом влияет на мотивацию бойцов, отметил лейтенант:

"Они (люди) пришли сюда с готовностью воевать, но сейчас уже думают о том, как вернуться домой или стать партизанами".

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Темы всу украина коррупция
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