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Автор Ольга Лебедева

Не зря ли Израиль оскорбился словами Лаврова о еврейской крови Гитлера?

Мир

Интервью главы российского МИД Сергея Лаврова итальянскому СМИ местами возымело эффект рванувшей бомбы.

Не зря ли Израиль оскорбился словами Лаврова о еврейской крови Гитлера?

Напомним, в числе прочего, Лавров поставил под сомнение заявление Владимира Зеленского о том, что в Незалежной нет и не может быть "нацистских настроений", поскольку он — еврей — был избран президентом этой страны.

"Могу ошибиться, но у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят", — сказал глава МИД РФ, добавив, что нацизм вовсе необязательно направлен против одних только евреев, может быть и "как на Украине — против русских".

К слову, по сути, проведённая параллель достаточно иллюстративна:

  • германские фашисты старались очистить мир от евреев — это факт;
  • неонацисты и боевики Азова* - по их же "программе" — чистят мир от русских.

В обоих случаях — это преступление.

Израиль требует "взять слова обратно"

Однако, в Израиле словами Лаврова оскорбились, назвав их "непростительным и возмутительным заявлением и ужасной исторической ошибкой".

А в чём "возмутительность" — не уточнили. В том, что он указал на то, что Украину заполонили неонацисты, подражающие фашистам? Или в констатации факта одобрения Киевом героизации антисемита Бандеры***?

И ошибка ли предположение Лаврова о "еврейской крови Гитлера"?

Был ли Гитлер евреем по крови?

Окончательного ответа на этот вопрос до сих пор нет, поскольку точную родословную фюрера составить не представляется возможным — неизвестен его дед, а эксгумация с целью проведения генетического анализа не проводилась. Пока.

Но биографы считают, что еврейские корни у Адольфа Алоизовича Гитлера "скорее всего" есть.

Факт 1

Отец будущего фюрера был, как в те времена говорили, незаконнорождённым и до некоторого времени носил фамилию матери — Шикльгрубер. Потом отчима — Хитлер.

Впрочем, биографы склонны считать, что бабушка Гитлера Мария Шикльгрубер работала в доме богатых евреев Ротшильдов, где у неё случился роман с еврейским юношей из состоятельной семьи. Родители юного Франкенбергера воспротивились "неравному браку" сына с бедной немкой. Так Мария стала матерью-одиночкой, а Алоиз остался без отца.

Факт 2

Польский генерал-губернатор Ганс Франк в 1946 году перед Нюрнбергским процессом записал воспоминания о своих встречах с Гитлером. Так вот в этих записях есть интересный момент:

"Я однажды застал его (Гитлера — прим. ред) в очень раздраженном состоянии. В эмоциях фюрер кричал, что его шантажируют родственники, угрожают рассказать о его родословной".

Факт 3

Недавно бельгийский журнал "Knack" опубликовал материал, в котором рассказывалось об исследовании, проведённом журналистом Жан-Полем Мюльдером и историком Марком Вермеереном:

  • ими были взяты образцы ДНК у 39 родственников Гитлера, которое показало, что у них всех есть гены группы E1b1b — очень редкие для Западной Европы, но считающиеся генами — "основателями" для евреев.

Стоит отметить, что это неединственные — пусть и косвенные, но всё же доказательства наличия "еврейской крови" у Гитлера.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ

**лидер ОУН-УПА (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)

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Куратор: Любовь Степушова
Темы израиль адольф гитлер сергей лавров
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