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Автор Ольга Лебедева

Тайвань будет воевать с Китаем по методичкам Украины

Мир

Тайвань внимательно наблюдает за конфликтом на Украине и уже извлек несколько уроков для собственной конфронтации с материковым Китаем, заявил министр иностранных дел острова Джозеф Ву в интервью CNN.

Тайвань будет воевать с Китаем по методичкам Украины

По словам Ву, Пекин не решается напасть на Тайвань из-за "неудачи России" на Украине и реакции на конфликт международного сообщества.

Тайваньский министр назвал Украину "передовой против внешней экспансии России” и обвинил Москву в использовании вооруженных сил "для своей исторической славы”, отметив схожесть российско-украинского конфликта с китайско-тайваньской ситуацией.

Чему научился Тайвань у Украины

Говоря о ситуации на Украине, Джозеф Ву отметил, что Тайвань "сделал два больших вывода":

  1. Украина использует "небольшое личное оружие, чтобы идти против большого врага”,
  2. мужское население высоко мотивировано:

"Они хотят служить в армии. Они хотят отправиться в зоны военных действий, чтобы сражаться против России. Такой дух завиден тайваньскому народу”, — сказал Ву.

Тайвань верит: США им помогут

Кроме того, министр иностранных дел островного государства выразил уверенность, что "в случае чего" "Вашингтон придет на помощь Тайваню напрямую, как сделал это для Киева" и поставит "чудо-оружие" — противотанковые ракеты Javelin и NLAW.

"Когда начнётся война, нам нужны друзья и союзники, чтобы поддержать Тайвань, как в случае с Украиной, — сказал Ву, отметив, что США, ЕС и Япония объединились, чтобы поддержать Киев. — Хотя Штаты не направили войска на Украину, Вашингтон вливает деньги и оружие в страну для борьбы с Россией. Я думаю, что китайское правительство понимать, как США или другие крупные страны придут на помощь Тайваню. А они придут. И это одна из причин, по которой Пекин удерживается от агрессии".

Вторая причина, почему на Тайвань ещё не напал материковый Китай, по мнению Ву, заключается в понимании, что жители острова "последуют примеру украинцев" и пойдут на войну:

"Если они не смогут быстро захватить Тайвань, я думаю, им нужно сделать паузу и дважды подумать, прежде чем действовать", — сказал политик.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила на прошлой неделе, что "глобальное НАТО" должно вооружить Тайвань так же, как оно вооружило Украину.

Впрочем, и без указаний британской чиновницы США давно усиленно накачивают Тайвань оружием. Ну или делают вид, учитывая суммы "задолженности" Вашингтона за поставки оружия и количество просроченных им контрактов.

 

Пекин считает Тайвань частью суверенной территории Китая. С 1949 года островом правят остатки националистического правительства, которое бежало с материка после поражения в гражданской войне. Кстати, официально США признают территориальную целостность "одного Китая".

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Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай тайвань украина
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