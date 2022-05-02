Затянувшийся полёт: зачем немецкий канцлер полетал над Северным полюсом

Канцлер Германии Олаф Шольц, возвращаясь домой из поездки в Японию, сделал "небольшой крюк" и вынужденно полюбовался красотами вечной мерзлоты: личный самолёт политика — аэробус А350 "Курт Шумахер" — вынужденно "обогнул" воздушное пространство России.

Даже для опытных пилотов этот маршрут — с пересечением Северного полюса планеты — оказался непростым, отмечает немецкое издание Der Spiegel.

"Маршрут уклонения проходил из Японии сначала на север через Аляску, затем на запад через Северное Полярное море и, наконец, через Финляндию в Германию. Примерно через 13 часов 30 минут и 12 319 километров полета аэробус с канцлером Германии на борту приземлился вечером в аэропорту БЕР в Шенефельде, недалеко от Берлина", — сообщает таблоид, уточняя, что этот маршрут занял на 1,5 часа больше времени, чем обычный — над Китаем и Россией.

К слову, не исключено, что канцлер не столько заботился о своей безопасности, избегая полёта в воздушном пространстве России — оно закрыто для иностранных авиакомпаний — сколько хотел посмотреть мир:

В Японию он летел другим маршрутом — по "южной дуге" огибая Россию и Украину борт немецкого канцлера пересёк Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай, а также пролетел над Черным морем.

Японский визит немецкого канцлера

Пока парламентарии в немецком Бундестаге ломают копья по поводу поставок Украине танков, а над экономикой Германии нависла угроза стагфляции -сочетания высокой инфляции, снижения экономического роста и безработицы — канцлер решил заручиться поддержкой третьей экономики мира и заодно послать некий сигнал Китаю. Как отмечает Der Spiegel, "никто ведь сейчас не знает, где именно на самом деле развивается новый мировой порядок".

К слову, в самой Японии Шольц пробыл меньше, чем в воздухе. Визит немецкого канцлера занял чуть более 20 часов.

За это время Шольц встретился с премьер-министром Фумио Кишидой, присутствовал на экономической конференции и посетил водородный завод.

Немцы "вояж" Шольца не одобрили

Рядовые немцы, которые в большинстве своём не одобряют политику правительства в отношении российско-украинского конфликта, опасаясь того, что он "разрастётся" и в него окажутся втянутыми другие страны, включая Германию, а также возмущённые начинающемся в стране экономическим кризисом — "бумерангом" антироссийских санкций — вояж своего канцлера не одобрили.

Читатели Der Spiegel, комментируя материал о затянувшемся полёте Шольца отмечали, что такие "манёвры" "стоят огромных денег налогоплательщиков", которые бюджет страны вряд ли может себе сейчас позволить.

Кроме того, Шольца укоряли за нарушение им же самим горячо поддержанных мер по предотвращению климатического кризиса, а именно напомнили, что такие длительные перелёты "неразумны из-за расхода топлива и проблем с экологией, которые это провоцирует".

Нашлись и те, кто откровенно иронизировал над политиком:

"Я рад, что он решил изучить Северный полюс, а не Южный, который от нас всё же подальше". "Перелет на Аляску великолепен с живописной точки зрения". "Эй, земля ведь круглая! Шольц даже сэкономил целых 3 часа за 13 часов и 30 минут, которые необходимы для обычного маршрута 16 часов и 40 минут!" "А промежуточная остановка была у Деда Мороза?"