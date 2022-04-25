Связываемые с криминалом Олег "Бакинский" и Год Нисанов получили ордена от президента Азербайджана

В четверг, 21 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о награждении десяти человек орденом "Достлуг" за заслуги в укреплении дружбы между народами. Однако выбор награждённых возмутил армян. По их мнению, орденом "Дружбы" оказались награждены те, кто прямо или косвенно способствовал разжиганию конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Арцаха. Особое внимание было уделено награждению бизнесмена Года Нисанова, крупнейшего в России владельца коммерческой недвижимости.

В армянских изданиях и соцсетях Нисанова указывают как "спонсора азербайджанской пропаганды". Однако каких-либо конкретных доводов о связи бизнесмена со СМИ не приводится. В то же время в период обострения азербайджано-армянского конфликта на торговых площадях Нисанова была заблокирована работа армянских предпринимателей. Наиболее известным прецедентом стала так называемая "абрикосовая война", когда армянских торговцев лишили возможности работать на принадлежащем Нисанову рынке "Фуд Сити", крупнейшем продуктовом хабе в России.

Ранее правоохранительными органами была задержана банда вымогателей, состоящая из уроженцев Азербайджана, которая годами беспрепятственно обирала торговцев, работавших на "Фуд Сити". В целом же вокруг рынка идёт ожесточённая борьба между криминальными авторитетами, с 2014 года погибло три "вора в законе", пытавшихся подмять под себя "Фуд Сити".

При этом правоохранители неохотно берутся за расследование преступлений, происходящих на объектах Нисанова. Например, на рынке "Садовод" открыто торгуют подделками, но никаких проверок по этому поводу не проводится. СМИ связывают такую избирательность правоохранителей со связями Нисанова среди чиновников. Так, одним из друзей предпринимателя называют губернатора Петербурга Александра Беглова, уроженца Азербайджана.

Ещё одним скандальным именем в списке награждённых стал Олег Крапивин, официально являющийся председателем Киевской городской организации Конгресса азербайджанцев Украины. В криминальных же кругах он известен как Олег "Бакинский". Его связывают с деятельностью ОПГ "Авдыша" и ОПГ "Журавлей", которые вели деятельность в Киеве в 90-х годах. Также ему приписывают близкую дружбу с украинским олигархом Игорем Коломойским и экс-главой МВД Украины Арсеном Аваковым.

В списке награждённых орденом "Дружбы" имеются и другие спорные имена, например, предприниматель Шахин Шахлинский, глава азербайджанской диаспоры Свердловской области. СМИ связывают его с "чёрным рынком" валюты. Однако нахождение там и Года Нисанова крайне показательно, что может лишний раз свидетельствовать о наличии у него не только бизнес-интересов. Более того, ведение предпринимательской деятельности и вовсе может находиться у Нисанова далеко не на первом месте в списке приоритетов. А тем временем связанные с ним компании продолжают расширять свою деятельность, что позволяет бизнесмену удерживать высокие места в списке российского Forbes.