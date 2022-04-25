Франция проголосовала за глобалистов

Второй тур президентских выборов во Франции не стал неожиданностью. Не имевшая такой значительной поддержки во властных структурах, как президент, мадам Ле Пен не сумела переломить ситуацию. Победили сторонники глобалистов, а не националистов. Хотя это не означает, что их больше. Неявка на голосование и уличные столкновения полиции с противниками Макрона говорят о серьёзном расколе в обществе.

На момент написания статьи, согласно данным МВД Французской Республики, за действующего президента Эммануэля Макрона было отдано 58,5% голосов, за Марин Ле Пен — 41,5%. Во втором туре президентских выборов, состоявшихся пять лет тому назад, Макрон победил, набрав 66,1% голосов. Пока не подведены окончательные итоги — рано говорить о цифрах, но кое-что уже доподлинно известно.

Как обычно голосуют французы

Более 13 миллионов французских граждан проигнорировали президентские выборы 2022 года. Теперь соперники готовятся к распределению мандатов в Национальном собрании (нижней палаты парламента) на июньских выборах.

Первых лиц государства выбирают на второй срок во многих странах:

Великобритании (Маргарет Тэтчер, Тони Блэр);

Германии (Гельмут Коль, Ангела Меркель);

России (Борис Ельцин, Владимир Путин);

США (Рональд Рейган, Билл Клинтон, Джордж У. Буш и Барак Обама).

Исключением является Пятая республика, живущая по введённой Шарлем де Голлем в 1958 году Конституции. Французы никогда не переизбирали действующего президента, который имел парламентское большинство. Референдум в 2000 году сократил срок пребывания на посту президента с семи до пяти лет. После конституционных реформ 2008 года быть избранным можно не более двух сроков подряд.

Аналитики объясняют это национальным характером французов, где периодически пытаются свергнуть старый режим массовыми акциями протеста. Во французском языке есть слово для обозначения отвращения к действующим политикам: dégagisme — протест ради протеста.

За каким чёртом проголосовали во Франции

Вместо матери троих детей и защитницы французских интересов избиратели предпочли бездетного глобалиста. Во время поздравлений Макрона с переизбранием, кроме общеевропейской "Оды к радости" и революционной "Марсельезы", звучащими под сенью Эйфелевой башни, из украинских земель раздавались вариации нацистского гимна "Хорст Вессель" (Horst-Wessel-Lied). Симптомы конца сытой Европы?

Флагман западного мира — США, а капитан — президент США Джозеф Байден, который пожимает руки невидимкам.

Первоначальный анализ результатов выборов показывает, что Франция довольно прозрачно разделилась по уровню доходов населения и возрастного ценза.

По данным исследовательского центра Ifop, 77% менеджеров высшего звена проголосовали за Макрона. Доля пенсионеров составила 68%. За Ле Пен проголосовали 67% рабочих, среди мелких служащих и торговцев показатель в 57%. Макрон получил 71% голосов от тех, кому за 70. Ле Пен была особенно востребована в возрастной группе от 50 до 59 лет (51%).

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