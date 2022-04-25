Выборы во Франции "Да здравствует новый-старый президент!"

Согласно результатам, объявленным в 8 часов вечера по парижскому времени 24 апреля, Эммануэль Макрон вышел победителем из второго тура президентской гонки во Франции с результатом 58% голосов. Марин Ле Пен ожидаемо набрала меньше — 42,40% голосов.

Когда 10 апреля во Франции состоялись выборы первого тура, действующий на тот момент

президент страны Эммануэль Макрон получил 27,84% голосов,

а глава партии "Национальное объединение" (до 1 июня 2018 года "Национальный фронт") Марин Ле Пен — 23,15%.

Ультраправый популист, глава партии "Реконкиста" Эрик Земмур получил 7,07%,

получил 7,07%, а лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" и движения левых "Народный союз" Жан-Люк Меланшон стал третьим по результатам голосования (21,95%).

Получается, что Эммануэль Макрон ухудшил свои результаты пятилетней давности, когда за него в 2017 году проголосовало 66,1% электората, в то время как тогда Ле Пен отдали свои голоса 33,9%. Впрочем около 40% французских избирателей так и не подошли к урнам: общий электорат второго тура составил чуть более 63% от общего числа граждан, имеющих право голосовать.

Французский институт статистики — IFOP — всячески занижает эту цифру и говорит о "только" 28% воздержавшихся, но подтасовка голосов такая, что в Тулузе, например, на центральном муниципальном избирательном участке №130 были вынуждены вообще обнулить результаты голосования первого тура и не учитывать их в общенациональном подсчёте.

Аналитики отмечают, что, несмотря на позднее официальное начало избирательной кампании (в марте), Макрон умудрился набрать от 8 до 10% голосов за счёт хитроумной игры на спецоперации России на Украине: французам импонирует его непримиримая позиция относительно Москвы с осуждением "военной агрессии" при одновременно разумном меркантильном подходе: "Давайте остановим военные действия!"

Избирателям явно понравилась политика челночной дипломатии с Кремлём, вылившаяся едва ли не ежедневные звонки Владимиру Путину при одновременно ультражёстких заявлениях на национальной площадке ("Я превращу противодействие России в один из основных пунктов своей политической линии в рамках исполнения моего нового президентского мандата").

Естественно, "улица" массово считает, что стоит заигрывать с Россией во имя сохранения поставок газа, причём желательно по приемлемым ценам.

Похоже, победа во втором туре Эммануэлю Макрону была обеспечена за счёт голосов Жан-Люка Меланшона, хотя тот открыто и не призывал голосовать за действующего президента. Мелкие партии —

экологи ( Янник Жадо — 4,7%),

— 4,7%), Валери Пекресс (умеренно правое движение — 4,8%),

(умеренно правое движение — 4,8%), Анн Идальго (1,7%) —

также выступили на стороне Макрона. Со своей стороны, Ле Пен смогла привлечь только

электорат Эрика Земмура

и небольшой партии Николя Дюпон-Эньяна "Вставай, Франция!" (чуть более 2%).

Интересно, что в высшей элите мнения о возможной победе молодого претендента разошлись. Так, в личной беседе Николя Дюпон-Эньян сказал, что не верит в победу Марин Ле Пен, так как фактически её партия — договорная. Но честь мундира заставляет его призвать к голосованию за этого кандидата.

А вот Жак Аттали, один из теневых деятелей французского политического закулисья, во всеуслышание и неоднократно заявлял, что Францией, мол, скоро "будет прясть лилия". Это переделанная цитата о борьбе "женской" партии за власть в эпоху короля Филиппа Красивого в XIII веке. С тех пор выражение стало крылатым. Кстати, у Аттали слава настоящего политического снайпера, который ни разу не промахнулся в своих политических прогнозах. Видимо, не на этот раз.

Невысоко оценивал шансы на победу Марин и её бывший советник и евродепутат, а ныне промышленник Эймерик Шопрад.

Он ещё после первого тура сказал, что считает шансы Ле Пен на победу ничтожными, так как "в течение двух недель колоссальная пропагандистская машина устроит настоящий прессинг на мозги французов, скандируя два лозунга: "Марин в Елисейском дворце — это катастрофа для национальной экономики!", а также "Марин в Елисейском дворце — это ставленник Путина!".

В принципе, Россию не столько интересуют хитросплетения политической подковёрной борьбы в Париже, сколько влияние на общеевропейскую политику относительно нашей страны. И тут вполне уместно заметить, что даже если победу одержала бы Марин, она вряд ли была бы способна изменить курс французского корабля. Она, конечно же, могла смягчить позицию Франции по вопросу поставки энергоносителей из России, но ряд макрополитических вопросов уже давно отдан на откуп Брюсселю, где всем заправляет такой ярый русофоб, как председатель Евросовета Шарль Мишель. Позиция европейских государств, похоже, направлена на постоянную конфронтацию с нашей страной, и Франция не выбивается из общего хора: именно поэтому вдоль российской береговой линии в Чёрном море упорно крейсируют корабли РЭБ французского ВМФ "Овернь" и "Шевалье Поль", а эскадрильи истребителей палубного базирования авианосца "Шарль Де Голь" постоянно облетают по контуру наши южные границы.

Однако избрание старого-нового молодого французского президента способно вызвать затяжной кризис в стране, лишившейся своей энергетической автономии и живущей в постоянном ожидании гражданской войны. И тут, как никогда, важна позиция французской армии, которую принято называть в Париже "Великой Молчуньей"

И вот капитан в отставке французской военной разведки Пьер Плас (один из тайных лидеров Союза правых сил Западной Европы и генеральный секретарь портала "Остановите русофобию!") рассматривает следующий сценарий: ситуация, связанная с присутствием французских действующих военных в окружении в Мариуполе ("Азовсталь") в случае сдачи их в плен может привести к крупному политическому скандалу, к которому явно не готова группа поддержки Макрона (банк Ротшильдов). Именно на это, похоже, рассуждает Плас, и надеется Марин Ле Пен, готовая, фигурально выражаясь, снять бенефис вопреки результатам выборов.

Подобный крупный скандал падёт на уже подготовленную почву, так как

только что вскрылось дело о взяточничестве в кабинете Макрона (так называемое "дело McKinsey",

а также "прививочный" скандал в рамках борьбы с COVID-19)

и нарушение Елисейским дворцом гостайны.

В случае если России удастся получить неопровержимые доказательства присутствия французских военных из действующего состава армии на территории Украины, это будет означать фактическое вступление Франции в войну (в чётком соответствии с секретной директивой главы Генштаба Тьерри Буркхарда). Подобное дело вкупе с энергетическим голодом и ростом цен способно вызвать политический кризис в Париже.

Дело в том, что пригороды недовольны как Ле Пен, так и Макроном. В этой ситуации волнения могут спровоцировать новоприбывшие украинские эмигранты, к которым африканские и ближневосточные беженцы относятся крайне враждебно, считая, что "белые" французы потакают своим "братьям по крови" в ущерб интересам эмигрантов из других географических ареалов.

Пожалуй, только Эрик Земмур, к сожалению, набравший порядка 10% голосов в первом туре, готов к полновесному сотрудничеству с Россией. Он также говорит о неминуемом начале гражданской войны во Франции (такова фактически и неприкрыто его политическая платформа).

Земмур, считает Юсеф Хинди, французский политолог и эксперт, изучивший партию "Реконкиста", способен оседлать ситуацию во время грядущего кризиса и обеспечить немедленный переход Франции к масштабным репрессиям и, как следствие, тоталитаризму.

Парадоксально, но такая программа может вполне устроить крупный международный капитал, нуждающийся в войне.

Тех же взглядов придерживается и Валери Бюго, международный экономист и протестный деятель, автор многочисленных книг и публикаций, которая заявила, что глобалисты заинтересованы в войне во Франции, как и, собственно, в сценарии начала третьей мировой.

На её взгляд, Земмур — это запасной вариант начала крупномасштабного конфликта. Основной вариант перехода к войне реализует сам Эммануэль Макрон.

Как ни странно, нестабильность в единственном европейском государстве НАТО, обладающим собственным стратегическим потенциалом и мощной армией, будет только на руку Москве. Земмур идеально подходит на эту роль. Он опирается, как и Макрон, на международные капиталы, а также — как это ни парадоксально! — на поддержку армии. Во главе избирательного штаба Земмура стоит генерал Бертран Уит де Ля Шенэ. В число ближайших советников входит один из знаковых преподавателей Французской общевойсковой академии Каролин Галактерос.

Справка. "Четырёхзвёздный" генерал (высший ранг) Бертран Уит де Ля Шенэ (Bertrand Houitte de La Chesnay) — убеждённый католик, отец пятерых детей, придерживается ультраправых взглядов. Официально 63-летний генерал не в отставке, а числится "в резерве" (продолжает получать довольствие и числится в номенклатуре).

Таким образом, если в результате перевыборов Макрона и роста цен на энергоносители в стране вспыхнет острый кризис, Земмур может призвать к гражданскому сопротивлению и попытаться взять ситуацию в свои руки, опираясь на армейские круги. Если же кризиса не произойдёт, Франция будет всё больше превращаться в новую колонию США и активно разжигать конфликт на Украине.

Положение во Франции крайне нестабильно из-за резкого ухудшения уровня жизни населения в связи

с необходимостью кормить большое количество мигрантов, недовольство армейских кругов ("письмо 100 офицеров" в начале 2021 года с обещанием скорой гражданской войны),

подъёма региональных национализмов (движение "красных колпаков" в провинции Бретань и корсиканских сепаратистов, а также формирований континентального юга).

Вместе с тем начало гражданского кризиса на западе континента оттянет внимание от России и позволит сменить "точку фокуса" вооружённого конфликта в Европе. Как говаривали в "осьмнадцатом" столетии, "что для французов смерть для русских смерть как хорошо".

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