EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Инна Новикова

Политолог Адилова: предавшие Россию страны вернутся в её фарватер после победы в СВО

Мир

Как меняется имидж России, советского человека и русского солдата в мире; почему отношение Запада к России улучшится только после её успехов в спецоперации на Украине; кто является главным носителем человеческого потенциала в России, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова.

Политолог Адилова: предавшие Россию страны вернутся в её фарватер после победы в СВО

Правду не скроешь

— Людмила Фёдоровна, в период спецоперации на Украине наша армия спасает мирное население, даже украинских военных мы кормим, лечим. При этом идёт безумное количество чудовищных фейков. Например, провокация в Буче и множество других.

— Даже у Геббельса не было такой мощной машины по оболваниванию. Сейчас самое важное направление — спецоперация, и это направление должно быть нами отработано с блеском, пусть информационно на данном этапе мы отстаём. Русские, как всегда, долго запрягают, но быстро ездят.

Всё равно будет просачиваться правда и представление о том, что такое Россия.

У нас есть такой человеческий потенциал — дети, которые не прошли операции по смене пола, они занимались другими делами, читали, развивались, ходили в музеи, театры. Мы этот потенциал должны мобилизовать. Больше такой возможности у нас никогда не будет, потому что мы сейчас закрылись от влияния Запада. Они хотят сделать нам блокаду, но мы всё равно выстоим, потому что у нас есть возможности, которых нет у них:

  • любовь к людям;
  • понимание, сочувствие друг другу;
  • опыт людей, которые выстояли в тяжёлые времена;
  • опыт жизни среди победителей;
  • отношение к Победе.

Дух Победы, гуманизм остались в нашей армии. Как бы ни разрушали имидж российского солдата, он очень крепкий.

Разрушили имидж России, советского человека, русского, а имидж российской армии всё равно остался.

Наши солдаты проводят на Украине гуманитарную операцию, раздают хлеб и всячески помогают простым людям, которых замучил Зеленский. Люди это видят, и они всё равно донесут до других эту информацию. Она отличается от того, что дают западные СМИ. Правдивая информация с небольшим опозданием, но будет идти.

Америка продвигает идеологию неоколониализма, которая не устраивает многие азиатские страны (в том числе Индию) и людей, которые привыкли думать самостоятельно. Не у всех клиповое мышление — есть умные, образованные люди в той же Америке, Великобритании. Пусть даже у них есть Борис Джонсон со своими абсурдными идеями и министр иностранных дел Лиз Трасс, которая не знает географию, — это тоже показатель разрушения лидерского потенциала.

Скоро 9 Мая, и, когда усилятся наши успехи на фронте, Запад сразу изменит своё отношение к России. Пока ультрагеббельсовская пропаганда Зеленского доносит, что Россия проигрывает и творит ужасные вещи. Потом появится правда, в которой мы заинтересованы. Она попадёт к лидерам мнений и к людям, которые живут осмысленно.

Когда наши победы будут проиллюстрированы, будет сформирована иная повестка дня — вместо крайне негативной. Плюс на Западе появятся их собственные ужасы: отсутствие воды, продуктов, энергии. И тогда они подумают: "А может быть, действительно Россия что-то для нас делала?" К тому же они ещё от российской культуры отказались. Как можно дойти до такого абсурда?

Многие страны, которые были в нашем фарватере, вынуждены были пойти на предательство России в сложный для нас период. Потом они увидят наши победы. Тогда они переосмыслят своё отношение, и Россия вновь будет писать историю.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Любовь Степушова
Темы людмила адилова
Sberbank
Новости
Болгария надеется на помощь ЕС в поставках газа. И это будет газ из России
Педиатр Мескина: в памперсе у ребёнка снижается риск развития дерматита
Чубайс не явился в суд на рассмотрение дела о краже у него 70 млн рублей
В МВД Приднестровья подтвердили факт стрельбы по селу с военными складами
Матвиенко: Запад пытается устроить "тотальную блокаду" России и наказать народ
Сивков: Россия уже контролирует Украину, Киев ничего не может с этим сделать
Швеция потребовала от ЕС компенсировать затраты на военную помощь Киеву
Промышленный союз ФРГ: экономика Германии находится в состоянии двойного кризиса
Журналист Кашин о включении его в список Навального*: "Мелкие и мстительные"
В США власти обвинили в безразличии к женским трупам в Чикаго в угоду Украине
Популярное
Силовые структуры
Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем

Группировка "О" захватила подразделение ВСУ под Ямполем. Об этом сообщает ИА RusVesna.

Группировка "О" взяла в плен подразделение ВСУ под Ямполем
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Югоосетинский спецназ уничтожил бригаду ВСУ с техникой
Силовые структуры
Сидящие на "Азовстали" нацисты вышли на связь с российскими военными
Шоу-бизнес
Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян
Любовь Степушова Румыния и Польша — первые кандидаты на удар "Калибрами" Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия ищет свою роль в сценарии "большой экономической расстыковки" Усам Оздемиров Ирина Шлионская Младенцы, отобранные у родителей в США и КНР, нашлись через много лет Ирина Шлионская
Силовые структуры
Офицер ВС РФ Найданов за 7 минут до возможной гибели спас войсковую колонну
Мир. Новости мира
Compact: на саммите в Рамштайне могут договориться до Третьей мировой
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Политика. Новости и аналитика
Сатановский: ракетный удар по НПЗ мог бы "вразумить" Румынию
Последние материалы
Журналист Кашин о включении его в список Навального*: "Мелкие и мстительные"
Политолог Адилова: предавшие Россию страны вернутся в её фарватер после победы в СВО
В США власти обвинили в безразличии к женским трупам в Чикаго в угоду Украине
Премьер Болгарии пожаловался на шантаж со стороны РФ из-за отмены поставок газа
Сивков: у блокированных в "Азовстали" боевиков нет шансов выжить
Москалькова: "Нужно создать сайт по оказанию помощи в поиске родных из Донбасса"
Кириенко стал куратором взаимодействия с ДНР и ЛНР в Кремле
Чиновники РФ придумали, как обойти санкции ЕС: дипломатические паспорта
Киселёв: подготовка покушения на Соловьёва — акция отчаяния киевского режима
Вице-премьер Украины признался, что Киев провёл сотни кибератак против России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников