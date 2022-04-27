Политолог Адилова: предавшие Россию страны вернутся в её фарватер после победы в СВО

Как меняется имидж России, советского человека и русского солдата в мире; почему отношение Запада к России улучшится только после её успехов в спецоперации на Украине; кто является главным носителем человеческого потенциала в России, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова.

Правду не скроешь

— Людмила Фёдоровна, в период спецоперации на Украине наша армия спасает мирное население, даже украинских военных мы кормим, лечим. При этом идёт безумное количество чудовищных фейков. Например, провокация в Буче и множество других.

— Даже у Геббельса не было такой мощной машины по оболваниванию. Сейчас самое важное направление — спецоперация, и это направление должно быть нами отработано с блеском, пусть информационно на данном этапе мы отстаём. Русские, как всегда, долго запрягают, но быстро ездят.

Всё равно будет просачиваться правда и представление о том, что такое Россия.

У нас есть такой человеческий потенциал — дети, которые не прошли операции по смене пола, они занимались другими делами, читали, развивались, ходили в музеи, театры. Мы этот потенциал должны мобилизовать. Больше такой возможности у нас никогда не будет, потому что мы сейчас закрылись от влияния Запада. Они хотят сделать нам блокаду, но мы всё равно выстоим, потому что у нас есть возможности, которых нет у них:

любовь к людям;

понимание, сочувствие друг другу;

опыт людей, которые выстояли в тяжёлые времена;

опыт жизни среди победителей;

отношение к Победе.

Дух Победы, гуманизм остались в нашей армии. Как бы ни разрушали имидж российского солдата, он очень крепкий.

Разрушили имидж России, советского человека, русского, а имидж российской армии всё равно остался.

Наши солдаты проводят на Украине гуманитарную операцию, раздают хлеб и всячески помогают простым людям, которых замучил Зеленский. Люди это видят, и они всё равно донесут до других эту информацию. Она отличается от того, что дают западные СМИ. Правдивая информация с небольшим опозданием, но будет идти.

Америка продвигает идеологию неоколониализма, которая не устраивает многие азиатские страны (в том числе Индию) и людей, которые привыкли думать самостоятельно. Не у всех клиповое мышление — есть умные, образованные люди в той же Америке, Великобритании. Пусть даже у них есть Борис Джонсон со своими абсурдными идеями и министр иностранных дел Лиз Трасс, которая не знает географию, — это тоже показатель разрушения лидерского потенциала.

Скоро 9 Мая, и, когда усилятся наши успехи на фронте, Запад сразу изменит своё отношение к России. Пока ультрагеббельсовская пропаганда Зеленского доносит, что Россия проигрывает и творит ужасные вещи. Потом появится правда, в которой мы заинтересованы. Она попадёт к лидерам мнений и к людям, которые живут осмысленно.

Когда наши победы будут проиллюстрированы, будет сформирована иная повестка дня — вместо крайне негативной. Плюс на Западе появятся их собственные ужасы: отсутствие воды, продуктов, энергии. И тогда они подумают: "А может быть, действительно Россия что-то для нас делала?" К тому же они ещё от российской культуры отказались. Как можно дойти до такого абсурда?

Многие страны, которые были в нашем фарватере, вынуждены были пойти на предательство России в сложный для нас период. Потом они увидят наши победы. Тогда они переосмыслят своё отношение, и Россия вновь будет писать историю.