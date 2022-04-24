Россия не может существовать как уродливая копия США

Воистину великий Драматург Истории непостижим. Масштаб его замысла трудно предсказуем, причинно-следственные связи разнесены во времени на десятилетия. И тем не менее, все события являются частью великого замысла, они выстраивают будущую картину мира.

Разделяй и властвуй

Братоубийственная война славянских народов России и Украины была задумана американскими стратегами задолго до её начала. Сначала как некая гипотетическая возможность, затем как возможная перспектива, и наконец — как свершившийся факт.

"Разделяй и властвуй" — взятый на вооружение политиками США, давно испытанный и проверенный временем способ контроля и управления геополитическими процессами. Инструментом являются возрождение национализма, религиозная и/или конфессиональная рознь.

Подъём националистических настроений происходил в каждой стране постсоветского пространства, включая саму Россию. В США это называли "ростом национального самосознания и зарождением основ будущей демократии". Демократия всегда была ширмой, за которой прятались истинные намерения управлять миром. Так называемые "демократические процессы" всегда финансировались в том числе через подкуп или покупку лояльности правящей верхушки страны.

Первого президента России не нужно было даже покупать. Борис Ельцин восхищался "старшим братом", хотел заслужить его доверие, и чтобы доказать, что он "свой", "прогибался" как мог.

Примерно так староста в оккупированной немцами деревне выслуживался перед немецким начальством. После того как первый президент страны Борис Ельцин денонсировал договор о создании СССР, братоубийственная война братских народов из умозрительной стала возможной.

Начиная с 1992 год Украина ежегодно получала 250 миллионов долларов США "на развитие институтов демократии". На эти деньги на территории западной Украины организовывались отряды националистов. Людей группировали на десятки и сотни по территориальному признаку, отрабатывали систему оповещения и сбора, тренировали рукопашному бою и поведению в толпе.

На деньги кураторов был создан Институт Национальной Памяти, финансировались политические партии националистского толка. В короткие сроки были пересмотрены и переизданы учебники истории: вместо разумного, доброго, вечного стали призывать к национальной и культурной неприязни к России. Генеральная репетиция произошла на первом майдане в 2004 году после того, как проамериканский кандидат в президенты Виктор Ющенко проиграл второй тур выборов.

Интересен тот факт, что отец Ющенко был полицаем при немцах, а его жена, гражданка США и бывшая госслужащая, была членом американского "Союза украинской молодёжи", а после окончания университета работала директором Украинской национальной информационной службы при Конгрессе США.

Я встречался с человеком, отвечающим в Конгрессе США за выделение средств на проекты, связанные со странами бывшего СССР. Интеллектуал и эрудит, прекрасно знающий российскую историю, человек с большим сердцем, который усыновил двоих мальчиков-братьев из Казахстана, один из которых имел проблемы со здоровьем.

В частной беседе он рассказал, что это была его идея познакомить Ющенко с его будущей женой Екатериной. Их познакомили на ужине, организованном Конгрессом США во время его предвыборного тура в США. На обратном пути из Вашингтона в Киев их места "случайно" оказались рядом. Екатерину срочно откомандировали в Киев.

Во время оранжевой революции 2004 года, или "Революции Достоинства", как её ещё называли, была апробирована мобилизационная стратегия, когда сотни так называемых "сотников" организовано доставили свои сотни в Киев. В результате хорошо организованного общественного противостояния был назначен третий тур выборов, в котором победу одержал Ющенко.

По сути, это был бескровный захват власти проамериканским марионеточным режимом. Примерно также, в результате путча, пришёл к власти и Адольф Гитлер в январе 1933 года.

К 2014 году, через 22 года после выхода Украины из состава СССР, усилия США и западных стран стали приносить свои плоды. Посеявший семена раздора пожинает плоды ненависти. В стране выросло целое поколение, воспитанное на идеях исключительности Украины, её особой исторической миссии противостоять мнимой экспансии России.

Где была Россия все эти годы? Почему не боролась за братский народ? Ельцин откровенно заискивал перед Америкой, был зависим от её кредитов. Страна занималась приватизацией, дележом и переделом собственности, оставшейся в наследство от СССР, многие погрязли в неуёмном потреблении, жажде наживы, желании получить всё и сразу любой ценой. Мы торопились "делать бабки". Теперь, когда пришло время, мы вынуждены бросать заработанные "бабки" в пожар войны.

Дивны дела твои, Господи!

Вместе с окончанием в 2024 году сорокалетнего цикла истории России закончится не свойственная нам духовная деградация. Для многих уже сейчас всё более очевидно, что страна больше не может существовать как уродливая копия США. Наступает момент истины, коллективного прозрения.

За оставшиеся мгновения истории всем, кто ещё сохранил способность к критическому мышлению, предстоит переосмыслить наш сорокалетний опыт и осознать духовное предназначение нашей страны для всего мира!

Космический Разум видит Россию Центром Духовного Возрождения Мира. В этот переломный период мировой истории от нашего выбора зависит, случится ли это в ближайшие годы или нам предстоит ещё сорок лет плутать в сумерках коллективного сознания. Может быть, это расплата за нашу близорукость, за то, что все эти годы жили, не поднимая головы, смотрели под ноги в поисках ископаемых, которые можно продать. Что утратили ощущение истинного смысла жизни — быть человеком, а не мешком с деньгами.

Нам вместе предстоит создать нравственную опору, систему ценностей, нравственных координат и эталонов, относительно которых мы могли бы измерять наши мысли и поступки.

Духовная миссия России будет трансформирована в новые общественно-экономические отношения, основанные на социальной справедливости и ответственности. Равные возможности и честная конкуренция дадут России новых лидеров, вместе с которыми придёт новая философия, мораль и духовное пробуждение. Будущее создаётся благодаря нашему коллективному представлению о нём, и с этой точки зрения наш общественный и духовный долг — твёрдо верить в светлое завтра. Дивны дела твои, Господи!

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