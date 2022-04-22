Токио опрометчиво решил "деоккупировать" Южные Курилы

Япония собралась "деоккупировать" Южные Курилы. Это весьма опасное намерение, если учесть, что США, вопреки сложившемуся в Японии мнению, не станут её защищать.

Япония сделала смелое заявление под нажимом Вашингтона

Япония впервые с 2003 года обозначила Южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией. В 2020 году острова южной Курильской гряды были названы "территорией, на которую распространяется суверенитет Японии". В 2021 году формулировка сохранилась.

Нынешнее заявление было сделано в "Синей книге по дипломатии" за 2022 год, сообщило агентство "Киодо".

Констатация означает, что грядёт рано или поздно их "деоккупация". Это достаточно смелое намерение Токио в условиях полной зависимости "сил самообороны" Японии от поддержки армии США. Вероятно, Токио в Вашингтоне даны заверения, что Японию не оставят, если "русские нападут".

Тем не менее бытующее в Японии мнение, что договор с США обеспечит немедленное вступление США в военные действия, совершенно не верно.

США не станут защищать Японию, а будут лишь консультировать

Как разъяснила газета "Асахи Симбун", на основании статьи 5 "Договора о безопасности" между двумя странами США обязаны предпринять "действия по устранению общих военных угроз". В этом плане Япония должна предоставить США "военные объекты", такие как базы и аэродромы, тренировочные полигоны и т. д., для размещения американских военных.

Однако фраза "устранение военных угроз" вовсе не подразумевает "обязательство по обороне", как это считается в Японии, указывает "Асахи Симбун", в США это называется "обязательством по обеспечению безопасности".

Эти обязательства будут включать:

предоставление разведывательной информации через спутники наблюдения,

поставки оружия, боеприпасов, топлива и фармацевтических препаратов,

а также оперативное руководство военными консультативными группами,

но никак не подключение американского воинского контингента к войне "на земле", указывает японское издание.

Интересно, что статья в "Асахи Симбун" появилась за два года до начала спецоперации РФ на Украине, которой американцы помогают ровно указанными действиями.

Далее японское издание пишет, ссылаясь на статью 5, что если Соединённые Штаты выполняют "обязательство в области безопасности", то они должны соблюдать положения и процедуры Конституции Соединённых Штатов.

Россия может уничтожить США десятью ракетами "Сармат"

Иными словами, вопрос о защите Японии армией США будет решать конгресс, а не президент. Это означает, что тенденции общественного мнения американцев будут самым большим фактором, определяющим содержание помощи, полагает "Асахи Симбун".

Несомненно, что после поражения в Афганистане и на Украине, общественное мнение в США будет категорически против втягивания страны в следующие авантюры.

Но конгрессу при принятии решения нельзя также не учитывать и тот факт, что Россия является передовой военной державой и оснащена новейшим вооружением. Недавно испытанная межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" имеет дальность 11 тысяч километров и может нести до 16 ядерных боеголовок. Всего десять таких ракет, и Америка будет уничтожена.

Японию ждёт участь Украины

Ведущий исследователь и профессор Университета Цукубы Ицуро Накамура отмечает, что американо-японский договор "может оказаться башней на песке".

Он уже проводит параллели с Украиной, указывая, что, несмотря на Будапештский меморандум 1994 года, США не ввели войска на Украину на том основании, что это будет "мировая война".

"К сожалению, даже если Япония подвергнется нападению со стороны России, Соединённые Штаты могут воздержаться от вовлечения в конфликт. Маловероятно, что президент Джозеф Байден, который не смог остановить вторжение на Украину, будет соблюдать японо-американский союз. Можно сказать, что нынешняя ситуация (на Украине) создала плохой прецедент. Худший сценарий начинает реализовываться", — считает эксперт.

Вопрос заключается в провоцировании России на "плохой сценарий" со стороны Японии. Нужно ли это японскому народу?

Между РФ и Японией отсутствует мирный договор по итогам Великой Отечественной войны. Позиция Москвы состоит в том, что южные Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) вошли в состав СССР как страны победителя в качестве контрибуции Японии и суверенитет России над ними сомнению не подлежит. Конституция РФ запрещает отчуждение территорий.

РФ предлагала Японии совместное хозяйственное использование островов, но Токио не согласился.

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