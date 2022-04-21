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Автор Александр Шторм

Ipsos Global Advisor: европейцы сочувствуют Украине, но воевать за неё не хотят

Мир

Российская спецоперация на Украине многими странами воспринимается с гневным осуждением.

Ipsos Global Advisor: европейцы сочувствуют Украине, но воевать за неё не хотят

Но социологические опросы показывают, что на прямое участие в боевых действиях на стороне Украины почти никто не согласен.

Социологи сегодня проводят регулярные опросы на тему действий России и Украины.

В целом большинство стран реагируют на происходящее с тревогой и осуждением. Европейцы не скупятся на расходы на поддержку Украины и содержание беженцев. Пока никто и не подумал требовать смягчения позиции своих правительств по отношению к РФ. Но прямое участие в боевых действиях поддерживают единицы.

Показателен опрос, проведённый на платформе Ipsos Global Advisor в период с 25 марта по 3 апреля.

  • Украина остаётся темой номер один в мировой повестке, и интерес к ней проявляют от 57 до 77% респондентов.
  • Гораздо выше эти показатели в Швеции (83%) и Японии (89%). Это можно объяснить опасениями стран за свою безопасность.
  • Страхи возросли в результате украинских событий — так считают участники опроса в Японии 87%. Этот показатель превысил даже опасения Польши, где об этом заявили 77%. Япония, известная своим отрицательным отношением к приёму чужестранцев, приняла сотни украинцев, привезённых рейсами из Польши.
  • Наименьший интерес к событиям на Украине проявила Малайзия — информированы об этом там всего 49% опрошенных.

По данным опроса, большинство стран мира выступает за приём украинских беженцев.

Лучше всех к ним относятся в:

  1. Швеции (89%),
  2. Нидерландах (86%),
  3. Испании (85%),
  4. Польше (84%) как стране, принявшей наибольшее количество украинцев.

При этом жители ЕС осознают, что приток беженцев будет стоить им благополучия.

К примеру, Чехия очень негативно относилась к миграции иностранцев, но 64% выступают за приём украинских беженцев. При этом 52% одновременно считают, что это вызовет рост безработицы. Но Россию чехи боятся больше, поэтому украинцев в стране уже около 300 тысяч.

Что характерно, поддерживают приём украинцев и во Франции, где сильны антимиграционные настроения. Правда сторонники Марин Ле Пен чаще других выражают надежду, что украинцы вернутся домой после окончания конфликта.

Конечно, в мире есть страны, настроенные к Украине менее благосклонно.

Только 53% жителей Турции согласны принимать бегущих от конфликта украинцев. В Венгрии большинство считает, что ситуация на Украине её не касается. Так же думают и в Малайзии, Индии и Саудовской Аравии и почти половина — в Мексике, Аргентине и Израиле.

Оказаться втянутыми в конфликт в военном плане не согласны

  • в Венгрии (90%),
  • Турции (86%),
  • Саудовской Аравии (82%),

менее всего —

  • в Канаде (56%),
  • Швеции (58%),
  • Испании (59%).

С утверждением "Моя страна обязана поддерживать суверенные страны" более всего согласны

  • в Польше (83%),
  • Швеции (83%),
  • Великобритании (82%),

менее всего —

  • в Мексике (52%),
  • Венгрии (53%),
  • Бразилии (54%).

Утверждение "если ничего не сделать, это подстегнёт Россию" наиболее популярно

  • в Великобритании (78%),
  • Японии (77%),
  • США (77%),

менее всего —

  • в Венгрии (47%),
  • Израиле (48%),
  • Мексике (59%).

За прямое участие в конфликте выступили всего 17% из опрошенных Ipsos. Страны готовы помогать поставками Украине оружия, финансированием армии и, наконец, санкциями. В них больше всего верят

  • в Великобритании (75%),
  • Южной Корее (73%)
  • и США (60%),

меньше всего — в Турции (23%).

Своим уровнем жизни готовы пожертвовать 54% опрошенных во всех 27 странах. Люди согласны больше платить за бензин и газ. 50% в среднем по ЕС выступают за полный отказ от российских нефти и газа. Против — лишь 30%, а 25% не определились со своим мнением.

Напомним, такая позиция уже стоила Германии крайне недёшево. Инфляция бьёт рекорды, а в магазинах ощущается нехватка ряда товаров.

Но пока европейцы намерены носить в домах тёплые свитера, чтобы, понизив температуру дома, сэкономить энергию и пережить переходный период. И поменьше мыться — рассуждая, что "российская угроза — это не шутки".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
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