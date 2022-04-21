Российская спецоперация на Украине многими странами воспринимается с гневным осуждением.
Но социологические опросы показывают, что на прямое участие в боевых действиях на стороне Украины почти никто не согласен.
Социологи сегодня проводят регулярные опросы на тему действий России и Украины.
В целом большинство стран реагируют на происходящее с тревогой и осуждением. Европейцы не скупятся на расходы на поддержку Украины и содержание беженцев. Пока никто и не подумал требовать смягчения позиции своих правительств по отношению к РФ. Но прямое участие в боевых действиях поддерживают единицы.
Показателен опрос, проведённый на платформе Ipsos Global Advisor в период с 25 марта по 3 апреля.
По данным опроса, большинство стран мира выступает за приём украинских беженцев.
Лучше всех к ним относятся в:
При этом жители ЕС осознают, что приток беженцев будет стоить им благополучия.
К примеру, Чехия очень негативно относилась к миграции иностранцев, но 64% выступают за приём украинских беженцев. При этом 52% одновременно считают, что это вызовет рост безработицы. Но Россию чехи боятся больше, поэтому украинцев в стране уже около 300 тысяч.
Что характерно, поддерживают приём украинцев и во Франции, где сильны антимиграционные настроения. Правда сторонники Марин Ле Пен чаще других выражают надежду, что украинцы вернутся домой после окончания конфликта.
Конечно, в мире есть страны, настроенные к Украине менее благосклонно.
Только 53% жителей Турции согласны принимать бегущих от конфликта украинцев. В Венгрии большинство считает, что ситуация на Украине её не касается. Так же думают и в Малайзии, Индии и Саудовской Аравии и почти половина — в Мексике, Аргентине и Израиле.
Оказаться втянутыми в конфликт в военном плане не согласны
менее всего —
С утверждением "Моя страна обязана поддерживать суверенные страны" более всего согласны
менее всего —
Утверждение "если ничего не сделать, это подстегнёт Россию" наиболее популярно
менее всего —
За прямое участие в конфликте выступили всего 17% из опрошенных Ipsos. Страны готовы помогать поставками Украине оружия, финансированием армии и, наконец, санкциями. В них больше всего верят
меньше всего — в Турции (23%).
Своим уровнем жизни готовы пожертвовать 54% опрошенных во всех 27 странах. Люди согласны больше платить за бензин и газ. 50% в среднем по ЕС выступают за полный отказ от российских нефти и газа. Против — лишь 30%, а 25% не определились со своим мнением.
Напомним, такая позиция уже стоила Германии крайне недёшево. Инфляция бьёт рекорды, а в магазинах ощущается нехватка ряда товаров.
Но пока европейцы намерены носить в домах тёплые свитера, чтобы, понизив температуру дома, сэкономить энергию и пережить переходный период. И поменьше мыться — рассуждая, что "российская угроза — это не шутки".
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