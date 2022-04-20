Киев предложил обмен Медведчука на британских наёмников: Кремль молчит

В классической сталинской формулировке "я солдата на фельдмаршала не меняю" — ответ, будто бы данный Иосифом Виссарионовичем на якобы предложение Адольфа Гитлера обменять старшего лейтенанта Якова Джугашвили на сдавшегося в плен командующего 6-й армии фельдмаршала Фридриха Паулюса — появились современные нотки.

"Князь тьмы"

Двое пленных британских "солдат удачи" обратились к Борису Джонсону с просьбой обменять их на Виктора Медведчука, которого в статье Daily Express назвали "российским (?) олигархом" и "князем тьмы". Обвинённого на Украине в том числе и в государственной измене главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" предложил обменять Владимир Зеленский.

"Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", — заявил президент Украины.

На Западе вопрос обмена вызывает споры. Высказывается мнение, что Москва "ясно даёт понять": британские наёмники не должны участвовать в боевых действиях.

Видный британский политик, член двух теневых кабинетов Эмили Торнберри высказалась в том духе, что "мы должны вести переговоры с русскими, чтобы попытаться вернуть их, но я не думаю, что мы можем поддаться шантажу".

Предложение об обмене объясняют тем, что 67-летний Виктор Владимирович Медведчук является кумом Владимира Путина — крёстным отцом младшей дочери Медведчука Дарьи. Украинские националисты упрекали его за отсутствие русофобской риторики. Этого вполне достаточно, чтобы заклеймить "пророссийски настроенным". Впрочем, все обвинения в его адрес никогда не были доказаны в судебном порядке, поэтому не имеет смысла их повторять.

Вся президентская рать

Фотографии закованного в наручники украинского политика появились в аккурат в момент массовой сдачи в плен горе-"защитников" Мариуполя. Обмен Медведчука на боевиков "Азова"* (*признан экстремистским и запрещён в РФ) и военных НАТО лоббирует такой влиятельный в высших эшелонах украинской власти человек, как бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.

Вскоре в Сети появилось видеообращение: "Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры".

С просьбой об обмене к президенту России обратилась супруга арестованного Оксана Марченко: "Виктор Медведчук дал своё согласие на обмен и выдачу на территорию РФ в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договорённостей".

С просьбой посодействовать в обмене Марченко обратилась также и к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Не так давно пресс-секретарь российского президента сказал, что Медведчук как иностранный политический деятель не имеет отношения к спецоперации на Украине и ничего не известно о его желании участвовать в таком обмене. После видеообращения Медведчука снова пришлось давать пояснения.

"Видели (обращение Медведчука), никакой реакции (Кремля) на настоящий момент нет", — пояснил Дмитрий Песков.

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