Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Бывший СССР Остальной мир Азия Европа Соотечественники Северная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

Как Запад химичит с химоружием

Мир

Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, автор российских технологий уничтожения химического оружия, кандидат химических наук Антон Уткин.

Как Запад химичит с химоружием. 390894.jpeg

Читайте: Как промывают мозги химическим оружием

— Антон Юрьевич, что на самом деле было с химическом оружием Ирака?

— Химическое оружие Ирака, которое создавалось как раз при активной помощи Запада, затем было уничтожено в рамках работы международной комиссии. Вся информация была хорошо известна. Именно особая открытость Ирака привела к наличию большого количества мелких несогласованностей. И как раз эти мелочи позволили США обвинить Ирак.

— Это было сделано с далеко идущими планами?

— Позже была принята конвенция, в которой говорится, что если нет оснований, фактов того, что в определенной стране ведется какая-то неправомерная деятельность, то обвинять эту страну нельзя.

— Презумпция невиновности?

— Что-то вроде этого. В конвенции разработан специальный механизм проверки. Если у кого-то есть сомнения, что страна нарушает международные правила, то можно провести инспекцию по запросу. Тогда страна не имеет права отказаться от проведения этой инспекции. То есть фактически суверенитет принимающей стороны будет нарушен существенным образом. Она обязана принять эту инспекцию.

Но если выяснится, что никаких нарушений не было, то тогда та страна, которая запросила такую инспекцию, будет нести ответственность за это. Вероятно, поэтому ни одна страна до сих пор не воспользовалась правом проведения таких инспекций по запросу. Власти США стараются действовать по другому. Таким образом с Ираком получилось то, что потом и с Сирией. У Сирии тоже было уже уничтожено химическое оружие, все разработки известны, но…

— То есть иракский прецедент был использован в Сирии?…

— Просто получается, что чем больше страна открыта с точки зрения ее прошлого по производству химического оружия, тем больше появляется всяких маленьких мелочей и зацепок, их накапливается очень много. Тут какой-то боеприпас не досчитали, там не совсем сходится… Должны были произвести, условно говоря, 1000 тонн, а произвели 999. Посчитали, что в наличии 999. А куда одна тонна делась? Или даже килограмм какой-то, или еще что-то…

Вот таких мелочей начинает возникать огромное количество. Хотя все они — это как костюм уничтожили, а пуговицы остались. Они же все равно никакого существенного значения не имеют. Их нельзя применять как костюм, они не закрывают тело, ничего от них, отдельно взятых, не зависит. Но пуговицы есть, и о них можно говорить. И обвинить, что часть костюма все-таки осталась.

И вот это как раз то самое, о чем сейчас западные страны говорят в отношении Сирии. Обвинили, что там был обнаружен амин, который может использоваться как стабилизатор для химического оружия. Это органическое соединение, производное аммиака, якобы нашли в научно-техническом центре, который потом был разбомблен США, Великобританией и Францией.

В нем очередные проверяющие делали смывы со стен и в одном из смывов вроде бы обнаружили какие-то следы амина. И сразу было сказано, что там, возможно, производилось химическое оружие. Но даже если там было это вещество, то оно может применяться для массы других самых разных вещей. Почему именно химическое оружие?!… Но западные страны решили, что раз может, то это повод для того, чтобы снова обвинить Сирию.

Инспекция Организации по запрещению химического оружия посещала этот центр неоднократно, но ничего больше не обнаружила, хотя все там облазила. Ни следов химического оружия, ни разработок не было, ни каких-то других поводов для сомнений просто уже не осталось. Но западные страны, воспользовавшись тем, что ранее следы чего-то, что якобы косвенно может иметь отношение к химическому оружию, были обнаружены, разбомбили этот центр.

— ОЗХО туда выезжала много раз. В ряде случаев ими были сделаны выводы о применении химического оружия так называемыми повстанцами или силами Башара Асада, ряд химических атак ими не был подтвержден. С вашей точки зрения, это действительно были химические атаки или что-то другое? Сколько за семь лет войны в Сирии было случаев применения химического оружия, каких-то отравляющих веществ и кем?

— Масштаб химической войны, которая ведется в Сирии, широкой публике не известен. Только за 2016 год ОЗХО зафиксировала 68 случаев применения химического оружия. Но порой возникает впечатление, что и специалистам они не известены, или они только запутывают дело. Есть случаи, когда применение химического оружия не подтверждается или трактуется по-разному.

У ОЗХО имеется несколько градаций, в том числе такие, что его применение было очень вероятным, маловероятным или совсем маловероятным. Их эксперты говорят даже не о применении, а о степени вероятности применения химического оружия. И до недавнего времени ОЗХО не имела право определять, на ком лежит вина за применение химического оружия.

Но когда это было подтверждено ОЗХО, то вероятность того, что действительно так, крайне высока. ОЗХО — это действительно профессиональная организация. Нельзя недооценивать ее потенциал с точки зрения возможностей проведения подобного рода расследований. Там реально работают высококлассные профессионалы, специалисты.

— Насколько ОЗХО политизирована? Эта организация работает на Запад?

— До недавнего времени ОЗХО стремилась всячески дистанцироваться от политизации фактов применения химического оружия. Но с последними событиями, которые произошли в мае, когда эта организация была наделена правом определять вину за применение химического оружия, ситуация начинает меняться. ОЗХО действительно сама становится орудием в руках западных стран.

У Запада — очень грязная история химического оружия. Запад предельно запачкан в его применении. Вспомните тот же Вьетнам, где применялись фолианты и масса всего остального.

У Запада вообще крайне грязная история. Ведь один из инструментов борьбы с неугодными правительствами у США и Запада — соблюдение прав человека. Хотя именно Запад активно практиковал работорговлю, а вопросы расовой сегрегации в Соединенных Штатах, которые кричат о своей демократии, были отменены совсем недавно. Вопросы соблюдения прав человека просто используются Западом в качестве давления на неугодные страны.

Сегодня Запад, имея грязную историю в области применения химического оружия, начинает использовать химическое оружие в качестве инструмента давления на неугодные страны. В частности, на Россию, у которой эта история крайне чистая. Авторитет России в мире по химическому оружию крайне высок.

Сначала пытались использовать химическое оружие для борьбы с Асадом. Но на пути этой борьбы встала Россия, которая своим авторитетом подтверждала, что Асад не применяет химическое оружие. Таким образом, именно для того, чтобы скомпрометировать Россию, и была организована провокация со Скрипалями. Многие другие случаи с отравлениями и химическим оружием имеют те же причины.

Западу потребовалось испачкать Россию для того, чтобы максимально снизить ее авторитет и обойти Россию, которая блокировала практически все антисирийские решения Совета Безопасности ООН. У России там есть право вето. Западные страны нацелились на то, чтобы обойти это право вето.

Они это сделали путем того, что дали ОЗХО право принятия решения о виновности в применении химического оружия. И они решили, что тем самым они будут генерировать выгодные им решения. Поэтому сегодня Россия должна приложить все усилия для того, чтобы этот инструмент каким-то образом нейтрализовать.

Фото: REX/Shutterstock

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Читайте также:

История и сегодняшний день применения химического...

Виктор ОЗЕРОВ - о применении химического оружия...

Выяснена правда: кто применил в Сирии оружие...

Западные СМИ о химатаке в Сирии: опровержение лжи

Арийцы первыми использовали химическое оружие

Пентагон заподозрил Китай в тренировках ударов по США Пентагон заподозрил Китай в тренировках ударов по США

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Второй флакон с "Новичком" назвал отравителя
Темы химоружие провокация провокации Антон Уткин Точка зрения Любовь Степушова химическое оружие
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир
Как Запад химичит с химоружием
Формула небес
Храбрая жизнь на грани безрассудства
Евросоюз
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Новости Все >
Новые Ватутинки включены в новый автобусный маршрут
Министр рассказал о процветании Украины после закрытия ж/д сообщения с Россией
В Германии снова позвали Россию в "Большую восьмерку"
Средний чек квартиры с террасой — 207 млн рублей
Легче прослушивать: россиян заставят поменять все sim-карты
Истерия вокруг России вывела из себя американского конгрессмена
Экипаж захваченного Украиной судна сообщил о наглости СБУ
Самая дешевая аренда жилья — в Печатниках﻿
Как украинская пара возмущенно отдохнула в Крыму
Can-Am X Race: когда мечты сбываются
Сейчас читают
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией
США и Канада
Уничтожить всех: США всерьез готовятся к войне с Россией Видео 
Возраст не по паспорту, а по факту
Здравоохранение
Возраст не по паспорту, а по факту Видео 
Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей!
Воспитание
Шашлык на Медном всаднике всего за 500 рублей! Видео 
Места, где убивают, не спрашивая имени
Человек
Места, где убивают, не спрашивая имени Видео 
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное"
Власть
"Нам казалось, воссоединение с Россией это что-то заоблачное" Видео 
Читательский топ
В провинциальном поселке разрешили общероссийский гей-парад
Астрономы рассказали об открытии внеземного разума
Выяснено: где в Европе больше всего ненавидят русских
Европу рассортировали по "группам ненависти"
Распад России начнется с Москвы и Подмосковья?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка

Эксперты склоняются к мысли, что мир вступает в эпоху глобальных, непредсказуемых и смертоносных событий. Будут рушиться биржи, карьеры, религии и страны.

"Грядет страшное": эксперты анонсировали слом миропорядка
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?

Почему еврейское лобби США поддерживает антисемитизм? Почему падает качество политических элит, их компетентность и ответственность во всем мире? К чему это может привести. Насколько опасна разбалансировка мировой политической системы? Каковы риски конфликтов на Ближнем Востоке и во всем мире? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Еврейское лобби - против евреев?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Партии
За что олигарх Ходорковский может попасть на народные вилы
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Белоруссия
Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них

Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал работу министров. Главы двух ведомств лишились работы, а еще двум объявлено полное служебное несоответствие.

Лукашенко обвинил министров в "пофигизме" и уволил двоих из них
В детском лагере под Новгородом запретили Киркорова, Бузову и Монеточку
Воспитание
В детском лагере под Новгородом запретили Киркорова, Бузову и Монеточку
Общество
Власти хотят успокоить бунтующий народ пенсионными льготами
Экономика
Россиянам предложили платить больше по тарифам ЖКХ из-за НДС
Соломон Соловьев Храбрая жизнь на грани безрассудства Соломон Соловьев Антон Куликов Европу рассортировали по "группам ненависти" Антон Куликов Любовь Степушова Путин провоцирует: "Австрия меня любит" Любовь Степушова
Комментарии
Экипаж захваченного Украиной судна сообщил о наглости СБУ
Где спецназ? Моряки захваченного Украиной танкера ждут штурма
В США обвинили Украину в ударе в спину
Обвинят Россию: Украина готовит радиационную атаку на Донбасс
Экипаж захваченного Украиной судна сообщил о наглости СБУ
Появилось видео суперзалпа "Калибрами" из Черного моря
Выяснено: где в Европе больше всего ненавидят русских
Погрозили пальцем: почему дактилоскопия на границе — не для нас
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Москва знает о планах США и НАТО атаковать Россию
Экипаж захваченного Украиной судна сообщил о наглости СБУ
Почему Россия не хочет запрещать роботов-убийц
Генерал СКР сядет на 5,5 лет за взятку от "смотрящего по России"
Какого "позитива" не хватает Путину в соцсетях
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Путин провоцирует: "Австрия меня любит"
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Россиян начнут массово штрафовать за невыкорчеванный борщевик
Мир
Как Запад химичит с химоружием

Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химич﻿еского оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию Антон Уткин.

Как Запад химичит с химоружием
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Украина
Юлия Тимошенко: попытка номер три
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Ближний Восток
Израиль - игрок и центр ближневосточных конфликтов
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Украина
Иду на таран: Украина зовет в Азовское море НАТО
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Центр. Азия
Кто главный неудачник раздела Каспия?
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
Украина
Украина мечтает о том, что сделает с Крымом после войны с Россией
США получат контрсанкционный интернационал
США и Канада
США получат контрсанкционный интернационал
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Евросоюз
Зачем Украину обвинили в подавлении "Пражской весны"
Еврейское лобби - против евреев?
Ближний Восток
Еврейское лобби - против евреев?
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
Украина
Украинское ноу-хау: анкетой по туберкулезу
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ