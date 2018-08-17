Как Запад химичит с химоружием

Почему химическое оружие все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? Насколько применение химоружия масштабно в реальности? Как работает Организация по запрещению химического оружия и насколько она политизирована? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, автор российских технологий уничтожения химического оружия, кандидат химических наук Антон Уткин.

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— Антон Юрьевич, что на самом деле было с химическом оружием Ирака?

— Химическое оружие Ирака, которое создавалось как раз при активной помощи Запада, затем было уничтожено в рамках работы международной комиссии. Вся информация была хорошо известна. Именно особая открытость Ирака привела к наличию большого количества мелких несогласованностей. И как раз эти мелочи позволили США обвинить Ирак.

— Это было сделано с далеко идущими планами?

— Позже была принята конвенция, в которой говорится, что если нет оснований, фактов того, что в определенной стране ведется какая-то неправомерная деятельность, то обвинять эту страну нельзя.

— Презумпция невиновности?

— Что-то вроде этого. В конвенции разработан специальный механизм проверки. Если у кого-то есть сомнения, что страна нарушает международные правила, то можно провести инспекцию по запросу. Тогда страна не имеет права отказаться от проведения этой инспекции. То есть фактически суверенитет принимающей стороны будет нарушен существенным образом. Она обязана принять эту инспекцию.

Но если выяснится, что никаких нарушений не было, то тогда та страна, которая запросила такую инспекцию, будет нести ответственность за это. Вероятно, поэтому ни одна страна до сих пор не воспользовалась правом проведения таких инспекций по запросу. Власти США стараются действовать по другому. Таким образом с Ираком получилось то, что потом и с Сирией. У Сирии тоже было уже уничтожено химическое оружие, все разработки известны, но…

— То есть иракский прецедент был использован в Сирии?…

— Просто получается, что чем больше страна открыта с точки зрения ее прошлого по производству химического оружия, тем больше появляется всяких маленьких мелочей и зацепок, их накапливается очень много. Тут какой-то боеприпас не досчитали, там не совсем сходится… Должны были произвести, условно говоря, 1000 тонн, а произвели 999. Посчитали, что в наличии 999. А куда одна тонна делась? Или даже килограмм какой-то, или еще что-то…

Вот таких мелочей начинает возникать огромное количество. Хотя все они — это как костюм уничтожили, а пуговицы остались. Они же все равно никакого существенного значения не имеют. Их нельзя применять как костюм, они не закрывают тело, ничего от них, отдельно взятых, не зависит. Но пуговицы есть, и о них можно говорить. И обвинить, что часть костюма все-таки осталась.

И вот это как раз то самое, о чем сейчас западные страны говорят в отношении Сирии. Обвинили, что там был обнаружен амин, который может использоваться как стабилизатор для химического оружия. Это органическое соединение, производное аммиака, якобы нашли в научно-техническом центре, который потом был разбомблен США, Великобританией и Францией.

В нем очередные проверяющие делали смывы со стен и в одном из смывов вроде бы обнаружили какие-то следы амина. И сразу было сказано, что там, возможно, производилось химическое оружие. Но даже если там было это вещество, то оно может применяться для массы других самых разных вещей. Почему именно химическое оружие?!… Но западные страны решили, что раз может, то это повод для того, чтобы снова обвинить Сирию.

Инспекция Организации по запрещению химического оружия посещала этот центр неоднократно, но ничего больше не обнаружила, хотя все там облазила. Ни следов химического оружия, ни разработок не было, ни каких-то других поводов для сомнений просто уже не осталось. Но западные страны, воспользовавшись тем, что ранее следы чего-то, что якобы косвенно может иметь отношение к химическому оружию, были обнаружены, разбомбили этот центр.

— ОЗХО туда выезжала много раз. В ряде случаев ими были сделаны выводы о применении химического оружия так называемыми повстанцами или силами Башара Асада, ряд химических атак ими не был подтвержден. С вашей точки зрения, это действительно были химические атаки или что-то другое? Сколько за семь лет войны в Сирии было случаев применения химического оружия, каких-то отравляющих веществ и кем?

— Масштаб химической войны, которая ведется в Сирии, широкой публике не известен. Только за 2016 год ОЗХО зафиксировала 68 случаев применения химического оружия. Но порой возникает впечатление, что и специалистам они не известены, или они только запутывают дело. Есть случаи, когда применение химического оружия не подтверждается или трактуется по-разному.

У ОЗХО имеется несколько градаций, в том числе такие, что его применение было очень вероятным, маловероятным или совсем маловероятным. Их эксперты говорят даже не о применении, а о степени вероятности применения химического оружия. И до недавнего времени ОЗХО не имела право определять, на ком лежит вина за применение химического оружия.

Но когда это было подтверждено ОЗХО, то вероятность того, что действительно так, крайне высока. ОЗХО — это действительно профессиональная организация. Нельзя недооценивать ее потенциал с точки зрения возможностей проведения подобного рода расследований. Там реально работают высококлассные профессионалы, специалисты.

— Насколько ОЗХО политизирована? Эта организация работает на Запад?

— До недавнего времени ОЗХО стремилась всячески дистанцироваться от политизации фактов применения химического оружия. Но с последними событиями, которые произошли в мае, когда эта организация была наделена правом определять вину за применение химического оружия, ситуация начинает меняться. ОЗХО действительно сама становится орудием в руках западных стран.

У Запада — очень грязная история химического оружия. Запад предельно запачкан в его применении. Вспомните тот же Вьетнам, где применялись фолианты и масса всего остального.

У Запада вообще крайне грязная история. Ведь один из инструментов борьбы с неугодными правительствами у США и Запада — соблюдение прав человека. Хотя именно Запад активно практиковал работорговлю, а вопросы расовой сегрегации в Соединенных Штатах, которые кричат о своей демократии, были отменены совсем недавно. Вопросы соблюдения прав человека просто используются Западом в качестве давления на неугодные страны.

Сегодня Запад, имея грязную историю в области применения химического оружия, начинает использовать химическое оружие в качестве инструмента давления на неугодные страны. В частности, на Россию, у которой эта история крайне чистая. Авторитет России в мире по химическому оружию крайне высок.

Сначала пытались использовать химическое оружие для борьбы с Асадом. Но на пути этой борьбы встала Россия, которая своим авторитетом подтверждала, что Асад не применяет химическое оружие. Таким образом, именно для того, чтобы скомпрометировать Россию, и была организована провокация со Скрипалями. Многие другие случаи с отравлениями и химическим оружием имеют те же причины.

Западу потребовалось испачкать Россию для того, чтобы максимально снизить ее авторитет и обойти Россию, которая блокировала практически все антисирийские решения Совета Безопасности ООН. У России там есть право вето. Западные страны нацелились на то, чтобы обойти это право вето.

Они это сделали путем того, что дали ОЗХО право принятия решения о виновности в применении химического оружия. И они решили, что тем самым они будут генерировать выгодные им решения. Поэтому сегодня Россия должна приложить все усилия для того, чтобы этот инструмент каким-то образом нейтрализовать.

Фото: REX/Shutterstock

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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