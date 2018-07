За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают

Полиция Вашингтона задержала гражданку России Марию Бутину по подозрению в работе иностранным агентом в пользу России.

Как говорится в сообщении минюста, ей предъявлено обвинение в сговоре с целью действий на территории США в качестве агента Российской Федерации без предварительного уведомления об этом генпрокурора страны.

В пресс-релиза министтерства сказано, что «29-летняя Мария Бутина, гражданка России, проживающая в Вашингтоне, была арестована 15 июля 2018 г. в Вашингтоне, округ Колумбия, и впервые предстала сегодня днем перед судьей Деборой А. Робинсон в окружном суде США по округу Колумбия».

По данным следствия, с 2015 г. по февраль 2017 г. Бутина работала под руководством высокопоставленного чиновника из правительства России, ранее являвшегося членом законодательной власти Российской Федерации, а затем ставшего высшим должностным лицом в Центробанке России. В отношении этого чиновника минфин США в апреле 2018 г. ввел санкции.

Бутина также является членом правления общероссийской организации «Право на оружие». Что характерно, недавно она вошла в состав делегации, присутствовавшей на Национальном молитвенном завтраке - празднике с участием президента США Дональда Трампа. Как пишет ТАСС, состав делегации формировал вице-спикер Совета Федерации, позднее ставший заместителем председателя Центробанка России, - Александр Торшин.

Сообщается, что максимальное наказание, которое грозит Бутиной, - пять лет. Расследование дела занимается отдел ФБР в Вашингтоне. Дело взято на контроль управлением национальной безопасности прокуратуры США по округу Колумбия и отделом национальной безопасности минюста США.

Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что она не является агентом Российской Федерации. По его словам, Бутина не пыталась повлиять на какую-либо политику США или подорвать ее.

В судебных документах подробно описывается, что конкретно делала Бутина: она взаимодействовала с влиятельными политическими организациями с целью продвижения интересов Российской Федерации, не информируя офис генпрокурора США о том, что действует как агент российского правительства, как требует закон.

Кроме того, утверждается, что в Москве она познакомилась с американским политиком, который помог ей установить контакт с влиятельными фигурами в американских политических кругах для продвижения российской повестки в США. В деле также есть показания специального агента ФБР Кевина Хелсона, а также анализируется переписка Бутиной. В основном это электронные письма и личные сообщения в Twitter за 2016 и 2017 года.

Из них следует, что Бутина, которая приехала в США в 2016 году по студенческой визе, во время встречи с лидерами неназванной политической партии была представлена как «представитель неформальной дипломатии» Российской Федерации. А на посещение всех основных конференций этой партии в год выборов россиянка просила $125 тыс.

Еще одно сообщение гласит, что Бутина просила Торшина оценить ее публикацию в издании The National Interest от 12 июня 2015 года. В ней Бутина спорит, что американские политики и русские имеют много общего.

В одном из сообщений Бутина и этот чиновник обсуждают «серьезную миссию по восстановлению отношений между двумя странами», которая лежит на нем Стоит добавить, что 13 июля власти США обвинили 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г., в частности в заговоре с целью взлома компьютеров и кражи документов.

Заместитель генпрокурора США Род Розенштейн заявил, что разведчики взломали серверы комитетов по выборам и национального комитета демократической партии США. Российских разведчиков также обвинили в краже логинов и паролей представителей избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, в том числе главы ее избирательного штаба Джона Подесты.

По поводу же Бутиной в телеграме пишут, что "в США задержали "помощницу" зампреда ЦБ Александра Торшина. Таким образом, Россия внедрила Бутину в механизм принятия решений в США, считает обвинение. По словам прокурора, гражданка РФ Мария Бутина встречалась с американскими политиками и могла быть использована Москвой для влияния на принятие решений в США.

"Расследование ФБР установило, что Бутина и российское официальное лицо предприняли шаги по развитию связей с американскими политиками, чтобы организовать частные или, как говорила Бутина, запасные линии коммуникаций. Эти линии могли быть использованы РФ для того, чтобы внедрится в механизмы принятия решений на общенациональном уровне в США для продвижения повестки дня РФ", - говорится в показаниях спецагента ФБР Кевина Хелсона, приложенных к делу.

Соответственно, уже сейчас можно ждать предположений касательно задержания Маши Бутиной и ее роли в сакральном вмешательстве России в суверенные американские дела. Уже публикуют инсайды ее биографии, совершенно не владея вопросом. Маша Бутина, организовавшая и некоторое время возглавлявшая движение друзей короткоствола - «Право на оружие», действительно связана с Торшиным и короткостволила по его указанию. Торшин имеет интерес в оружейной промышленности и старательно лоббировал легализацию т.н. гражданского короткоствольного оружия по различным сценариям, делая упор на самообороне.

Ходят различные версии, включая версии весьма интимного свойства про взаимоотношения и близость Маши с Торшиным, однако история русского короткостволизма закончилась не начавшись. Маша поехала учиться в США, по привычке вступив в NRA (Национальную стрелковую ассоциацию), и продолжая общаться на оружейную и самообороную тематику с кем придется, включая политиков и чиновников.

Так получилось, что только два президента США участвовали в форумах NRA - Рейган и Трамп. Совершенно очевидно, что помимо требований об экстрадииции 12 грушных друзей Трампа, его противники из лагеря, который он сегодня на прессухе разносил по щепочкам, решили соорудить еще один сюрприз. А тут и Маша на глаза попалась.

The end of the story. Возможно, мы наблюдаем начало карьеры еще одной Анны Чапман. А возможно и нет"