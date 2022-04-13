Запад с гибельным восторгом несётся к правовому вакууму

Перед лицом усиливающегося с каждым днём давления на Россию со стороны Запада становится понятно, что он без зазрения совести переступает через все объявляемые на словах демократические принципы. Свобода прессы, "священное" право собственности, толерантность, права человека — всё выброшено, растоптано и подчинено "одной, но пламенной страсти" — сохранению своего господства в мире любыми способами. Но, как известно, страсть часто бывает разрушительной и не даёт трезво мыслить.

Задумываясь о том, как далеко Запад готов пойти в конфронтации с Россией, мы убеждаемся, что горизонты этого движения раздвигаются до немыслимых ранее границ. Яркий тому пример — отключение российских банков от системы платежей SWIFT и блокировка международных резервов страны. Более того, на этом основании России хотят искусственно объявить дефолт по суверенному долгу, хотя у неё есть и желание и финансовые возможности платить по долгам.

Власти "цивилизованных" европейских стран соревнуются в том, чтобы наложить лапу на чужое имущество. В рамках санкционной политики в Нидерландах заморозили российские активы и контракты на сумму $516 млн, в небольшом Люксембурге — $2,5 млрд. МИД Италии отчитался, что в стране было изъято имущество россиян из "чёрного списка" на $900 млн.

Итальянцы хорошо постарались: арестовали две виллы телеведущего Владимира Соловьёва на озере Комо, виллу на Сардинии основного акционера холдинга USM Алишера Усманова, особняк в Капаннори депутата Госдумы Олега Савченко, а также яхты основного владельца "Севергрупп" Алексея Мордашова и члена совета директоров "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий даже возмутился, что его страна не действует так же жёстко, как Италия, наплевав на конституционные ограничения, связанные с правом собственности. Власти Варшавы, видимо, вняли призывам Моравецкого и заняли 11 апреля объект российской дипломатической недвижимости — здание на улице Собеского.

В Нидерландах 14 яхтам россиян запретили покидать страну, причём 12 из них находятся на стадии строительства. В начале марта французская таможня задержала в порту Ла-Сьота 86-метровую океаническую яхту Amore Vero, предположительно принадлежащую Игорю Сечину. Пока имущество формально не конфисковано, а значит, его владельцы не освобождены от финансовых обязательств перед портом, компанией, производившей ремонт, от расходов на экипаж, техническое обслуживание и т. д. Но сделать это чисто технически затруднительно из-за ограничения банковских переводов между Россией и Европой и запрета проводить сделки санкционированных лиц без особого на то разрешения.

Охота на собственность российских бизнесменов сегодня выходит на новый уровень: к ним подключились группы REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), созданные с целью обеспечить соблюдение санкций. Именно действиями такой группы, которая действует чрезвычайно оперативно, на Пальма-де-Майорка была арестована яхта, принадлежащая предпринимателю Виктору Вексельбергу. Американская прокуратура обвиняет его в осуществлении платежей на содержание яхты несмотря на наложенные санкции, что грозит не только крупным штрафом, но и тюремным сроком. Яхту же собираются конфисковать "за нарушение законов США о банковском мошенничестве, отмывании денег и санкциях".

Власти западных стран довели ситуацию с собственностью россиян на их территории до абсурда, не давая ни пользоваться своим имуществом, ни платить по своим обязательствам. На одном из совещаний президент Владимир Путин упрекнул российских предпринимателей, не прислушавшихся к его предостережениям. Аресты зарубежных активов, счетов российских компаний и частных лиц доказывают, что вкладывать средства в собственную страну всё-таки надёжнее и выгоднее.

Эффект санкционного подражания

Президент США Джо Байден

Западные политики не стесняются показывать свои истинные намерения, касающиеся России. Джо Байден заявил о планах "задушить возможность российской экономики развиваться на грядущие годы". По словам госсекретаря Энтони Блинкена, американские власти ежедневно работают над ужесточением санкционного режима в отношении России. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ожидает фатальное влияние западных санкций, "включая двузначный удар по ВВП России и выпадение России из рядов крупнейших экономик мира к концу года". После таких недвусмысленных указаний послушные исполнители рады стараться и в Америке, и в Европе.

Впрочем, не всем такая политика по нраву даже на Западе.

Обозреватель журнала The National Interest Алекс Джоффе считает, что правительства и корпорации предприняли поспешные и нескоординированные действия против Москвы, мало заботясь об их законности, логичности или хотя бы стратегических последствиях. Они усугубили глобальные экономические кризисы, ударили по продовольственной безопасности, сократили запасы стратегических материалов. На деле, фрагментация глобального геополитического баланса вряд ли идёт на пользу Соединённым Штатам и их союзникам. Уже по той причине, что разорванные связи с Россией лишают Запад рычага воздействия на неё.

Часто западные компании и банки действуют "в предвосхищающем подчинении", влекомые волной политического мейнстрима, разрывая связи со своими российскими партнёрами, даже когда санкции этого не требуют. Если крупный банк или известная компания разрывает с Россией деловые отношения, это оказывает влияние и на других. Возникает так называемый эффект пульсации, который на руку политикам в их стремлении наказать Россию. Однако нарушение договоров по моральным и репутационным соображениям поставит компании в трудное положение, когда начнутся судебные иски и встанет вопрос о взыскании ущерба.

Политическое шарлатанство Запада

Политики на Западе не могут не понимать, что принимаемые ими решения будут иметь разрушительный характер для глобальной экономики. Их самоубийственная линия поведения вызывает в памяти слова из песни Владимира Высоцкого: "Чую с гибельным восторгом — пропадаю, пропадаю". Инвестиционный банк JPMorgan предсказывает миру сильнейшую со времён кризиса 2008-2009 волну корпоративных дефолтов из-за спецоперации на Украине и кризиса на китайском рынке недвижимости. По мнению аналитиков JPMorgan, в развивающихся странах годовой уровень дефолтов в 2022 году составит 8,5%, что вдвое превышает изначально ожидавшийся уровень.

Ставя политику выше экономики, коалиция во главе с США развязала санкционную войну против России и Китая, втягивая в неё многие страны, предпочитающие благоразумно оставаться в стороне. Все страны ощущают на себе результаты инфляции, сбоев в цепочках поставок, стремительного роста цен на товары первой необходимости. Но Запад упрямо размахивает санкционной дубиной, подталкивая человечество к экономической третьей мировой войне, в которой не будет победителей.

Известный американский экономист Джеффри Сакс посоветовал властям США не возлагать особых надежд на применение экспортных санкций. Как показывает опыт, Америка часто прибегает к ним в своей внешней политике, но достигнутый эффект сомнителен. США не смогли сменить режимы в Иране, Северной Корее или Венесуэле, но рассчитывают поставить на колени такое огромное и влиятельное государство, как Россия.

По словам Сакса, надеяться на такое, причём публично — это просто политическое шарлатанство.

США и членам НАТО следовало бы задуматься о своей неблаговидной роли в разжигании украинского кризиса. Если бы они смогли сделать правильные выводы и перестали разгонять массовую антироссийскую истерию, возникли бы условия для здравого поиска решения проблем. В противном случае, не остаётся ничего, кроме как бороться на поле боя против милитаризации, нацификации и человеческой деградации, так как только победа России в этом навязанном нам конфликте позволит прийти к новому, более справедливому устройству мира.

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