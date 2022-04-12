Укронацисты пугают чеченский спецназ салом

Несмотря на оголтелый цинизм, СМИ коллективного Запада вынуждены открещиваться от наиболее одиозных проявлений нацизма, экстремизма и терроризма, которые практикуют украинские силовики. Зарубежные инструкторы не только обучили нацистов военному делу, но и возродили старинные колониальные приёмы для оскорбления своих противников.

После появления в Сети материалов с пытками и убийствами гражданского населения и российских военнослужащих, тотчас же в ответ состряпали репортаж из Бучи. Информация о биолабораториях с патогенами наиболее заразных болезней оборачивается обвинениями России в применении химического оружия и многое другое. Называя нацистами россиян, лживые эксперты старательно не замечают ни снятое украинцами видео в духе ИГИЛ*, ни нашивок Wolfsangel, которые были у нацистских айнзацгрупп времён Великой Отечественной войны.

Запад напрочь забыл о чести и достоинстве

У исследовательницы экстремизма Синтии Миллер-Идрисс, видимо, бельмо на глазу, которое не позволяет ей видеть реальную картину. Она изрекает, что "среди иностранных боевиков, отправляющихся на Украину, подавляющее большинство не имеет никакого отношения к экстремизму сторонников превосходства белой расы".

"Дорогие братья-мусульмане, в нашей стране вы не попадёте в рай. Вас не пустят в рай. Идите домой, пожалуйста. Здесь вы столкнётесь с неприятностями. Спасибо за внимание, до свидания", — произносит неизвестный мужчина в маске, обмакивая пули в студенистое сало, прежде чем зарядить ими магазин.

В подписи с изображением нациста из "Азова"* написано, что он готовит пули для "кадыровских орков", смазывая их запрещённым у мусульман свиным жиром. Пользователи социальных сетей назвали этот ролик исламофобией.

"Национальная гвардия Украины публично похвалила своих неонацистских боевиков из "Азова" — сторонников превосходства белых — за то, что они смазывают пули свиным жиром, чтобы убивать российских мусульман, демонизируя их как "орков", — написал один из пользователей Twitter (заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры).

Человеконенавистнические призывы как норма по отношению к России

Facebook** не блокирует человеконенавистнические призывы украинских неонацистов. Согласно документам внутренней политики, с которыми ознакомилось издание The Intercept, упомянутая социальная сеть временно "разрешит восхвалять батальон "Азов", когда прямо и исключительно восхваляется их роль в защите Украины или их роль в составе Национальной гвардии Украины".

Британский комик пакистанского происхождения Тез Ильяс (Tez Ilyas) отреагировал так: "Быть убитым покрытой салом пулей не лишает права попасть в мусульманский рай. Это выдумали ультраправые расисты, и официальная украинская национальная гвардия поддерживает это. Мой министр иностранных дел хочет, чтобы британские граждане воевали вместе с ними?"

Во время прошлых конфликтов, в которых участвовали мусульмане, смазанные свиным жиром пули СМИ прямо называли как разжигающие исламофобию. В 2013 году компания по производству боеприпасов из Айдахо подверглась критике за свою линейку "Jihawg Ammunition" — пуль, смазанных свиным жиром и надписями, что обрекают "исламистских террористов на ад".

Поводом к индийскому (сипайскому) народному восстанию против британского колониального господства в 1857–1859 гг. послужил распространившийся в армии слух о том, что смазка для патронов, которые поступили на вооружение новых капсюльных ружей системы Энфилда (Enfield) делается из свиного сала и коровьего жира. Для служивших в колониальных войсках солдат-сипаев — как мусульман, так и индусов — это было святотатством. Первая война за независимость началась 10 мая 1857 года, когда три восставших сипайских полка, расквартированных вблизи Калькутты, перебили значительную часть английских офицеров и двинулись на Дели, где были поддержаны местными сипаями и горожанами.

Между прочим, герой романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой" капитан Немо первоначально был польским паном, жену которого зарубили русские мужики. Слишком сильны были в памяти и Крымская война, и польское восстание — сильней, чем мятеж в британской Индии. Но по политическим мотивам "Наутилус" принялся топить не корабли с Андреевским флагом, а те, на которых развевался "Юнион Джек". Англичанка, по своему обыкновению, гадила Франции. А не Россия.

* экстремистская и запрещённая в РФ организация.

** соцсеть признана экстремистской и заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен