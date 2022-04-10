"Всё будет Украина": Майдан теперь кочует по всей Европе

Кажется, европейцы начали что-то подозревать. И основания для подозрений дают им украинские беженцы, наводнившие Европу после начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Кружевные трусики и ЕС

Как всем в странах "коллективного запада" достоверно известно, 24 февраля 2022 года "злобная агрессивная Россия напала на мирную няшку Украину", в которой, честное слово, нет нацизма, ну вот просто ни капельки. Одним из логических последствий начавшихся боевых действий стали беженцы. Мультикультуралистский Евросоюз добрососедски распахнул для украинцев двери, включив "режим наибольшего благоприятствования" для их размещения и оформления. И тут многие из них сообразили, что лучшего момента для "хочу кружевные трусики и в ЕС" не представится уже, пожалуй, никогда.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 8 апреля 2022 года, более 4,3 миллиона украинцев покинули страну с момента начала СВО. Ещё 7,1 миллиона стали внутренне перемещёнными лицами. Итого — более 11,4 миллиона.

Первыми пострадали страны "ближнего пояса", непосредственно граничащие с Украиной. Например, в Молдавии, не отличающейся, прямо скажем, высоким уровнем жизни, местные жители просто обалдели от беспардонности и наглой требовательности новоприбывших украинцев. Очень удивились поведению украинцев и в Польше, куда приехало более 1,5 миллиона беженцев. Затем возмутилась Прибалтика. За ней последовала Скандинавия. Далее, как говорится, — везде.

Чем же так удивительны эти украинцы, наводнившие Европу? Ведь, казалось бы, "почти европейцы", не то что понаехавшие в "эпоху мультикультурализма" (это ещё при Ангеле Меркель было) беженцы из Африки и с Ближнего Востока. С тех пор, казалось, старушку Европу уже ничем не удивить. Однако "потомки древних шумеров" справились. Как они это делают?

устроили войну с памятниками (один из последних примеров — мемориал павшим советским воинам в берлинском парке Трептов) и прочей городской архитектурой, размалёвывая жёлто-синей краской, лозунгами и нацистской символикой всё, до чего руки дотянутся;

требуют, чтобы с ними разговаривали исключительно на мове, а ни в коем случае не на "языке оккупантов" (русском то есть). Сами европейскими языками (хотя бы даже международным английским) не владеют и учить не собираются;

вместо "как найти хотя бы временную работу?" их интересует только "когда будут положенные беженцам выплаты от ЕС?" То есть работать не хотят и не собираются;

требуют бесплатного предоставления гостиничных номеров с обслуживающим персоналом. Или квартир, тоже, разумеется, бесплатно;

устраивают лежбища на тротуарах европейских городов. Так и валяются целыми днями, завернувшись в жёлто-синие флаги "незалежной";

митингуют, скандалят, занимаются попрошайничеством, воровством и так далее.

Европа становится Украиной

Украинские беженцы в Лондоне

Всё это подтверждается письменными свидетельствами очевидцев и многочисленными видео, которые посыпались в Сеть по нарастающей примерно с начала марта из всех стран, куда перекочевал украинский Майдан, бессмысленный и беспощадный. Вот только пара примеров:

"Звонит дружище из аэропорта Милана. По аэропорту бродят хiхлы и отрабатывают старую схему "самолёт через 30 минут, срочно надо лететь, денег нет, дайте 50 евро жителю угнетённой Украины". По мере разговора свидомый от взгляда срущей собаки переходит к мощному напору вида "50 евро мне — это ваш вклад в борьбу с Путиным". И походу такое сейчас по всей Европе. А в Германии уже обзванивают людей по схеме, близкой к "Алло, это Служба безопасности Сбербанка", — сообщает блогер из Екатеринбурга Сергей Zergulio Колясников в своём Telegram-канале.

А это сообщают из Германии. Военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов в своём Telegram-канале приводит слова местной жительницы:

"Ни учить язык, ни искать работу, ни вообще работать не собираются. Они же пострадали от агрессора. … Если вначале к ним относились с сочувствием, то сейчас уже сами немцы, которые работают в госучреждениях, в ужасе от наглости и требований, которые предъявляют эти так называемые беженцы…"

Сейчас, судя по географии сообщений в Сети, этот кочующий Майдан кошмарит всю Европу: от Италии до Британии, от Швеции до Испании. И у меня единственное пожелание к таким "беженцам": продолжайте в том же духе, не останавливайтесь! У европейцев понемногу открываются глаза на эту "няшку Украину", которая нынче назначена модным трендом (примерно таким же модным трендом в 2020 году был BLM). Что европейцы будут делать с этим прозрением, когда оно наконец-то состоится — это вопрос уже не к нам.

Ну а нормальных украинцев, не страдающих "майданом головного мозга", конечно, очень жаль. Более 400 тысяч беженцев с Украины приняла Россия. И здесь что-то не слышно скандалов по этому поводу.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен