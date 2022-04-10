Экс-президент США Билл Клинтон говорит, что "у Москвы был шанс стать членом НАТО".
По его словам, он лично "дал обещание покойному президенту Борису Ельцину, который правил Россией с 1991 по 1999 год, а затем его преемнику Владимиру Путину".
Откровением Клинтон поделился в статье, опубликованной в The Atlantic.
По версии Клинтона, защищающего расширение Североатлантического блока на восток после распада Советского Союза, "если Россия решит вернуться к ультранационалистическому империализму, "как у Петра Великого и Екатерины Великой", расширенное НАТО и растущий Европейский союз укрепят безопасность континента”.
Напомним, Россия неоднократно заявляла, что рассматривает расширение блока как угрозу, а его "политика открытых дверей" наглядно проиллюстрирована действиями НАТО в Югославии и Ливии.
И именно стремление Киева вступить в НАТО стало одной из причин спецоперации на Украине.
Владимир Путин вспоминает тот давний разговор совсем иначе. Об этом он рассказывает в одном из эпизодов фильма Оливера Стоуна.
По словам лидера России, в 2000 году, через три месяца его президентства, у него был разговор на тему возможности вступления России в военный блок, возглавляемый США. И как раз-таки с Клинтоном.
Российский лидер вспоминает, что тогда американский коллега отреагировал на такую перспективу "весьма сдержанно", но потом альянс ясно дал понять своё истинное отношение к нашей стране:
По мнению политолога Бориса Межуева, если бы в 2000 году Клинтон предложил российским властям вступить в НАТО, то "с большой долей вероятности" Москва бы это сделала.
"Мне кажется, то, что он говорит, не соответствует реальности. Когда Путин приходил к власти, еще будучи премьер-министром, он открыто говорил и вносил предложения Клинтону и [экс-премьеру Великобритании] Тони Блэру о желании России вступить в НАТО. Даже была определенная критика со стороны либеральных политиков по отношению к Путину, что он неправильно себя ведет. Искреннее желание со стороны России явно было, если бы Билл Клинтон что-то предложил, это наверняка нашло бы понимание в 1999 году", — объяснил он (цитата Lenta. Ru).
Политолог уверен, что, вступив в НАТО, Россия получила бы гарантии безопасности и смогла бы позволить себе тратить деньги не на оружие.
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