Япония сократила число террористов. В списке

Служба безопасности Японии убрала подразделение украинских националистов "Азов"* из справочника по международному терроризму за 2021 год.

Японские спецслужбы не признали укронацистов

Свою японскую поправку уже внесли — в отличие от Википедии на европейских языках — в свой, написанный иероглифами, вариант. Запад пока ещё не готов к такому шагу. Может быть, стилизованная свастика греет душу японским милитаристам, а может, она напоминает какой-то офигенный иероглиф?

"В последнее время наблюдаются случаи, когда публикуется фактически ошибочная информация о том, что Следственное управление общественной безопасности якобы признало батальон "Азов" неонацистской организацией. Мы сожалеем о возникновении этой ситуации", — сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт японского ведомства.

А мы сожалеем, что "японские городовые" не уяснили не только уроков, которые уцелевшие вояки Квантунской армии получили от Советской армии, кажется, что газовая атака в токийском метро также ничему их не научила. Ради сиюминутных политических выгод они готовы пойти на мировую с мировым Злом.

"Осталось только извиниться перед лётчиками, сбросившими атомные бомбы, перед Германией за Гитлера, перед Ку-Клукс-Кланом, и обязательно перед Чикатило. И дно будет пробито", — написано в комментарии к этой заметке.

Конечно, Россия не вычеркнет тоталитарную секту "Аум Синрикё"* из числа террористов, которые в 1995 году в японской столице распылили отравляющий газ зарин, в результате чего погибло несколько десятков человек и ещё большее количество получило серьёзные проблемы со здоровьем. По всей видимости, японцам наплевать на тысячи русских людей, замученных в Донбассе украинскими фашистами. Потомки недобитых самураев должны сделать себе сэппуку, поскольку в глазах нормальных людей потеряли не только своё лицо, но и всяческий стыд и совесть.

Япония забыла, а мы — нет

Но вот о чём забывать не нужно, так это о том, что СССР приходилось держать войска на Дальнем Востоке для отражения японской агрессии. Союзники Третьего рейха не решились сунуться по двум причинам:

получив отлуп на озере Хасан и реке Халхин-Гол,

после разгрома армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом.

Умные животные едят с руки, дурные зверьки понимают только втык палкой.

Когда сейчас на повестке дня стоит вопрос о биолабораториях США на Украине, давайте напомним про чудовищные эксперименты специального отряда японских вооружённых сил, который занимался исследованиями биологического оружия, производя бесчеловечные опыты на военнопленных и мирных жителях.

Про "Отряд 731" написано и снято много, в том числе документальных фильмов. В своё время откровением прозвучал двухсерийный советско-монгольский фильм "Через Гоби и Хинган". Мы помним, что жертвами японских нелюдей были русские люди, и китайцы, и монголы.

После разгрома японских милитаристов этим островитянам было запрещено иметь вооружённые силы. Однако так называемые Силы самообороны, якобы предназначенные исключительно для защиты страны Восходящего солнца — это шестая в мире армия по объёму военного бюджета и пятая по численности и боевым возможностям. В военной доктрине Японии источниками угрозы названы:

КНР,

КНДР,

Российская Федерация.

Помимо самого современного вооружения на полях сражений, японцы втихаря ведут войны в киберпространстве.

"Вызывает беспокойство, что крайне правые экстремисты в Европе получат боевой опыт и подготовку на украинском театре военных действий, а затем используют его для террористических атак в самой Европе", — считает старший научный сотрудник центра по исследованию внешней политики The Soufan Center Колин Кларк.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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