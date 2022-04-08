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Автор Любовь Степушова

Кипрские парламентарии и президент обвинили Зеленского в двойной морали

Мир » Европа » Евросоюз

Парламентарии и президент Кипра Никос Анастасиадис возмутились эгоизмом и потребительским отношением к ним Владимира Зеленского. Тем не менее у властей страны нет смелости отстаивать свои национальные интересы, а не интересы США.

Кипрские парламентарии и президент обвинили Зеленского в двойной морали

Опора на нацистов подвела Зеленского и на Кипре

Президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн перед законодателями Кипра 7 апреля сразу после выступления в греческом парламенте, куда он пригласил для общения двух нацистов из батальона "Азов"* греческого происхождения (в Мариуполе есть большая греческая община).

Это возмутило не только греческих политиков и правительство, но и вызвало реакцию на Кипре.

Так, фракция Прогрессивной партии трудового народа Кипра (AKEL) покинула зал заседаний, отказавшись слушать президента Украины.

"Нынешнее развитие событий с выбором проекции на неофашистов в выступлении Зеленского не позволяет нам присутствовать", — цитирует заявление партии philenews.com.

"Нашим компасом всегда остаётся международное право, мирное урегулирование споров и соблюдение прав человека. Мы также отмечаем, что кипрский народ, ставший жертвой двойного преступления НАТО, ждал и всё ещё ждёт солидарности международного сообщества перед лицом продолжающейся оккупации Турции, которая сегодня вопреки логике объявляет себя "пацифистской силой" и "гарантом безопасности", — говорится в заявлении партии.

Турция в 1974 году ввела войска и оккупировала часть острова, на которой в 1983 году была создана Турецкая республика Северного Кипра, вплоть до сегодняшнего дня признанная лишь Анкарой.

Зеленский потребовал от Кипра принятия жёстких мер против РФ

Зеленский своё выступление в парламенте Кипра начал с обвинений в адрес России, а затем сказал, что Кипр может оказать давление на Москву, так как имеет для этого "жёсткие" инструменты.

"Мы призываем вас закрыть все ваши порты для российских кораблей и яхт", — сказал глава Украины.

Он также заявил, что Кипр может отказаться от выдачи "золотых паспортов" для россиян. "Сейчас решается судьба всех европейских государств", — заявил Зеленский.

Страдания киприотов Зеленского не заинтересовали

Депутаты отмечали после трансляции, что он предъявлял требования, но ни словом не обмолвился о турецком вторжении и оккупации Кипра и страданиях кипрского народа.

Об этом начала президенту говорить спикер парламента Аннита Димитриу, но, как отмечает philenews.com, связь прервалась, и на Кипре подозревают, что по вине украинской стороны — Зеленский просто не захотел слушать ответ.

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис также не скрывал своего недовольства и разочарования тем, что президент Украины даже вскользь не упомянул о турецком вторжении на Кипр.

"Это не то, чего мы ожидали", — сказал Никос Анастасиадис, покидая парламент.

"Мы ожидали сегодня услышать, что сейчас страдает украинский народ, но мы сами пострадали в 1974 году. Верховенство закона не делает различий между государствами, и если права других нарушаются, то права других игнорируются", — отметил президент Кипра.

Что называется "зрит в корень" проблемы двойных стандартов на Западе, но на вопрос, останется ли кипрское правительство верным позиции властей по украинскому вопросу, Анастасиадис ответил: "Конечно. Есть ли сомнения?"

Кипр — не суверенная страна

А сомнения были, потому что киприоты очень хорошо относятся к России и проводят митинги в поддержку спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Кипр был крупнейшим в Европе экспортёром российского угля (в 2021 году — 21,2 млн тонн из 50,4 млн тонн), на закупки которого ЕС наложил вчера эмбарго, а туристы из России "кормили" туристическую отрасль Кипра (около 20-25% туристического рынка).

Но смелости у киприотов не хватает отстаивать свои национальные интересы, как это делают венгры, накладывая вето на решения ЕС по введению эмбарго на поставки газа из РФ. Скорее Кипр напоминает сербскую историю: надавили, и сербы проголосовали как надо в Генассамблее ООН, поддержав резолюцию об исключении РФ из Совета по правам человека.

* Организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.

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Будет ли война между Турцией и Грецией
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сербия турция украина никос анастасиадис владимир зеленский
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