На словах и на деле: почему Сербия выступает против России

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. За это решение выступили 93 делегации, против голосовали 24, воздержались 58 делегаций.

Для принятия документа требовалось две трети голосов участвующих в голосовании, причем воздержавшиеся в учёт не берутся. Таким образом, всего "за" или "против" проголосовали 117 делегаций. Поскольку 93 — более чем две трети от данного числа, резолюция была принята.

В числе голосовавших за резолюцию была и Сербия. Власти которой постоянно подчёркивают, что не намерены примыкать к числу противников России и вводить санкции. Что, однако, не мешает сербской делегации в Генассамблее ООН поддерживать антироссийские резолюции.

Президент Сербии Александр Вучич накануне заявил, что делегация его страны проголосовала за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа Запада.

"Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. Что касается сегодняшнего голосования, наше начальное решение было воздержаться, а потом вы получаете огромное давление, которое не имеет отношения к личному давлению. Никто не сказал "ты не можешь быть президентом", не шантажируют меня лично, но шантажируют Сербию. Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня", — заявил Вучич. Он ещё напомнил, что Сербия вскоре не сможет ввозить нефть откуда-либо из-за санкций ЕС против компании НИС (это нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит "Газпрому").

Стоит заметить, что по данным сербской прессы, Евросоюз исключил Сербию из списка стран, попадающих под санкции за ввоз российской нефти.

Напомним, Александр Вучич и Сербская прогрессивная партия, лидером которой он является, уверенно победили на президентских и парламентских выборах в минувшие выходные. По мнению многих наблюдателей, в том числе из-за счёт того, что подчёркивали важность хороших отношений с Россией.

В telegram-канале "Мейстер" голосование Сербии в поддержку приостановки членства России в Совете по правам человека назвали "неприятным сюрпризом".

И приводят мнения читателей в комментариях в сербских СМИ. Вот, например:

"Россия этого не заслужила";

"Россия и отношения с ней для Сербии важнее, чем членство в ЕС и сотрудничество с НАТО";

"Самое малое, что вы могли сделать — воздержаться. Мы опозорились самым страшным образом";

"Не нужно было менять первоначальное решение. Вы сильно ошиблись. Вы пошли, прежде всего, против воли народа".

Разумеется, преждевременно делать выводы о том, как будут дальше выстраиваться официальные отношения между двумя странами. И было бы глупо отрицать давление со стороны коллективного Запада на Сербию. Но и стараться не замечать факты тоже было бы неверной стратегией.