EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ

Мир

Россия не станет изгоем из-за Украины, поскольку её как минимум не осуждают две трети населения мира. Об этом с сожалением заявил британский журнал The Economist.

РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ

Миллиарды людей, живущих на Земле, лояльны к России или как минимум занимают нейтральную позицию в анализе ситуации на Украине. Крупные страны, такие как Китай и Индия — вообще портят всю картинку, которую хотел бы видеть Запад.

Китай чётко стоит на пророссийских позициях и избегает прямо осуждать действия Владимира Путина. Даже в перспективе Китай вряд ли поддержит Запад. А правительство Индии с изначально нейтральным отношением укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счёт снижения цен на нефть.

По данным The Economist, явно пророссийскими государствами можно считать 28 стран, в которых проживает в общей совокупности треть мирового населения. Среди них:

  • Китай,
  • Сирия,
  • Пакистан,
  • Эритрея
  • Эфиопия.

Нейтральные 32 государства тоже поражают своими размерами и количеством населения — это, например, Индия, Бразилия и Бангладеш.

Напомним, информационная война с Россией началась 24 февраля, когда президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. Заявленные цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса, где много лет продолжались обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня "Град", "Ураган", авиаракетами и авиабомбами.

Так что рыдать на тему, что "весь мир против России" — как минимум преждевременно. Антироссийская истерика западных СМИ и либеральных рупоров может создать ощущение, что РФ в осаде значительно превосходящего силами врага.

В свою очередь общественный деятель Борис Якеменко проанализировал этот пост британского журнала и пришёл к выводу, что в группу прозападных стран попали более ста государств, в том числе большая часть Северной Америки и Европы. Но… в них проживает всего 36% населения планеты.

По большому счёту, в поддерживающих Россию или занимающих нейтральную позицию странах проживают две трети населения мира. Далеко не всё мировое сообщество готово признать Россию изгоем.

Ешё 25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что "подавляющее большинство стран мира не присоединилось и не присоединится, я убежден, к играм, которые Запад затевает с использованием своей так называемой санкционной политики".

Вменяемые страны и правительства заинтересованы в развитии равноправного межгосударственного сотрудничества на основе ключевых принципов, которые заложены в уставе ООН, добавил дипломат.

Да и самой Европе не стоит поддерживать Киев, поскольку тот уже фактически проиграл войну, считают западные журналисты, посетившие Украину.

Далеко не все авторы из ЕС и США занимаются созданием альтернативной реальности. Убедиться, что украинская армия обездвижена, её флот, ВВС и резервы исчезли, а части ВСУ в Донбассе находятся на грани уничтожения, могли все журналисты, которые этого хотели.

В подборке переводов, сделанных "Свободной прессой", собраны мнения репортёров из альтернативных западных СМИ. Эти мнения совершенно не похожи на статьи CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсов.

Например, голландская журналистка Соня ван ден Энде две недели провела в ЛНР. В одной из армейских частей ей показали арсенал трофейных танков, армейских машин, оружия, зенитных ракет, бронежилетов и боеприпасов. Всё оборудование оказалось натовским, отметила журналистка в материале на своем сайте.

Работавший на Украине испанский репортёр Рубен Хисберт сообщил, что ему уже поступали угрозы от украинских военных за то, что он публикует не проукраинские статьи. Его прямо пообещали убить, если он продолжит сообщать о том, что происходит в зоне боевых действий. Методы украинских военных уже до этого увидел весь мир.

Чилийский режиссёр Гонсало Лира на своём канале в YouTube также признался, что скрывался в Харькове, потому что ситуация была аналогичной и "борцы за свободу" обещали его убить за невосторженные отзывы об Украине.

Ван ден Энде отметила, что в Европе написано так много чепухи, что это почти смешно. Россияне в основном действительно гордятся своими солдатами и армией и понимают, что Украину необходимо освободить от нацистов, которые засели там практически во всех сферах жизни, начиная с 2014 года.

По словам Ван ден Энде, всё это закончится плохо в том числе и для ЕС, особенно для его граждан. Эпоха процветания и свободы определённо закончилась. К тому же количество фальшивок об этой войне превысило все пределы разумного.

Однако не все случаи гибели гражданского населения встречают с одинаковым возмущением. Журналист Гленн Гринвальд отмечает, что через шесть-восемь недель после вторжения США в Ирак было убито более 8.000 мирных жителей. И — ни единого звука. На Украине на сегодняшний день погибло около 1000 мирных жителей.

А по мнению аналитиков Ларри Джонсона, Скотта Риттера и блогера с ником Moon of Alabama, война закончится капитуляцией Украины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

"Мы идет через Украину освобождать Европу"
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина
Sberbank
Новости
Эксперт: российский аналог App Store будет востребован, если его сделают удобным
В Польше заявили о вызове её посла в МИД РФ
В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в ударе "Точкой-У" по Краматорску
Запорожье просит Пушилина включить их в состав ДНР
Басурин: порядка 30 человек погибли в результате удара "Точкой-У" по Краматорску
Евросоюз ввёл эмбарго на импорт российского угля
Кадыров: Мариуполь освобождён на 98 процентов
Зеленский подтвердил удар "Точкой-У" по Краматорску
Латвия объявила 9 мая Днём памяти, погибших на Украине
Евродепутат: из-за санкций против России страдает народ
Популярное
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным

Выпуск НАТОвских военных может стать переломным моментом в информационной войне

Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Александр Шторм РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ Александр Шторм Усам Оздемиров Санкции не работают: сделает ли Запад правильные выводы? Усам Оздемиров Игорь Буккер Global Times: ЕС между молотом и наковальней Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Последние материалы
Запорожье просит Пушилина включить их в состав ДНР
Басурин: порядка 30 человек погибли в результате удара "Точкой-У" по Краматорску
РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ
Евросоюз ввёл эмбарго на импорт российского угля
Кадыров: Мариуполь освобождён на 98 процентов
Санкции не работают: сделает ли Запад правильные выводы?
Зеленский подтвердил удар "Точкой-У" по Краматорску
Латвия объявила 9 мая Днём памяти, погибших на Украине
Евродепутат: из-за санкций против России страдает народ
Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 17 процентов годовых
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников