РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ

Россия не станет изгоем из-за Украины, поскольку её как минимум не осуждают две трети населения мира. Об этом с сожалением заявил британский журнал The Economist.

Миллиарды людей, живущих на Земле, лояльны к России или как минимум занимают нейтральную позицию в анализе ситуации на Украине. Крупные страны, такие как Китай и Индия — вообще портят всю картинку, которую хотел бы видеть Запад.

Китай чётко стоит на пророссийских позициях и избегает прямо осуждать действия Владимира Путина. Даже в перспективе Китай вряд ли поддержит Запад. А правительство Индии с изначально нейтральным отношением укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счёт снижения цен на нефть.

По данным The Economist, явно пророссийскими государствами можно считать 28 стран, в которых проживает в общей совокупности треть мирового населения. Среди них:

Китай,

Сирия,

Пакистан,

Эритрея

Эфиопия.

Нейтральные 32 государства тоже поражают своими размерами и количеством населения — это, например, Индия, Бразилия и Бангладеш.

Напомним, информационная война с Россией началась 24 февраля, когда президент России Владимир Путин начал спецоперацию на Украине. Заявленные цели спецоперации — это денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь республикам Донбасса, где много лет продолжались обстрелы мирных жителей республик системами залпового огня "Град", "Ураган", авиаракетами и авиабомбами.

Так что рыдать на тему, что "весь мир против России" — как минимум преждевременно. Антироссийская истерика западных СМИ и либеральных рупоров может создать ощущение, что РФ в осаде значительно превосходящего силами врага.

В свою очередь общественный деятель Борис Якеменко проанализировал этот пост британского журнала и пришёл к выводу, что в группу прозападных стран попали более ста государств, в том числе большая часть Северной Америки и Европы. Но… в них проживает всего 36% населения планеты.

По большому счёту, в поддерживающих Россию или занимающих нейтральную позицию странах проживают две трети населения мира. Далеко не всё мировое сообщество готово признать Россию изгоем.

Ешё 25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что "подавляющее большинство стран мира не присоединилось и не присоединится, я убежден, к играм, которые Запад затевает с использованием своей так называемой санкционной политики".

Вменяемые страны и правительства заинтересованы в развитии равноправного межгосударственного сотрудничества на основе ключевых принципов, которые заложены в уставе ООН, добавил дипломат.

Да и самой Европе не стоит поддерживать Киев, поскольку тот уже фактически проиграл войну, считают западные журналисты, посетившие Украину.

Далеко не все авторы из ЕС и США занимаются созданием альтернативной реальности. Убедиться, что украинская армия обездвижена, её флот, ВВС и резервы исчезли, а части ВСУ в Донбассе находятся на грани уничтожения, могли все журналисты, которые этого хотели.

В подборке переводов, сделанных "Свободной прессой", собраны мнения репортёров из альтернативных западных СМИ. Эти мнения совершенно не похожи на статьи CNN, New York Times, Washington Post, Los-Angeles Times и других "авторитетных" медиаресурсов.

Например, голландская журналистка Соня ван ден Энде две недели провела в ЛНР. В одной из армейских частей ей показали арсенал трофейных танков, армейских машин, оружия, зенитных ракет, бронежилетов и боеприпасов. Всё оборудование оказалось натовским, отметила журналистка в материале на своем сайте.

Работавший на Украине испанский репортёр Рубен Хисберт сообщил, что ему уже поступали угрозы от украинских военных за то, что он публикует не проукраинские статьи. Его прямо пообещали убить, если он продолжит сообщать о том, что происходит в зоне боевых действий. Методы украинских военных уже до этого увидел весь мир.

Чилийский режиссёр Гонсало Лира на своём канале в YouTube также признался, что скрывался в Харькове, потому что ситуация была аналогичной и "борцы за свободу" обещали его убить за невосторженные отзывы об Украине.

Ван ден Энде отметила, что в Европе написано так много чепухи, что это почти смешно. Россияне в основном действительно гордятся своими солдатами и армией и понимают, что Украину необходимо освободить от нацистов, которые засели там практически во всех сферах жизни, начиная с 2014 года.

По словам Ван ден Энде, всё это закончится плохо в том числе и для ЕС, особенно для его граждан. Эпоха процветания и свободы определённо закончилась. К тому же количество фальшивок об этой войне превысило все пределы разумного.

Однако не все случаи гибели гражданского населения встречают с одинаковым возмущением. Журналист Гленн Гринвальд отмечает, что через шесть-восемь недель после вторжения США в Ирак было убито более 8.000 мирных жителей. И — ни единого звука. На Украине на сегодняшний день погибло около 1000 мирных жителей.

А по мнению аналитиков Ларри Джонсона, Скотта Риттера и блогера с ником Moon of Alabama, война закончится капитуляцией Украины.

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