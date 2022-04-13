Аналитик рассказал, как США “сами себя обанкротили”

Сможет ли Китай заменить нашей стране потерянный из-за санкций западный рынок, как будут выглядеть логистические цепочки к осени 2022 года, а также, каким станет новый миропорядок и какую роль в нём будет играть Россия, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Россия и Китай против Запада

— Сергей Феликсович, насколько нынешняя тяжелейшая ситуация, связанная со спецоперацией на Украине и санкциями, повлияет на российско-китайские отношения?

— Нас пытаются убедить, что якобы Китай может не поддержать Россию в данной ситуации. Это часть информационной войны. Сегодня так называемый коллективный Запад во главе с самопровозглашённым гегемоном — США терроризирует весь мир. США только после Второй мировой войны развязали десятки войн по всему миру. Самым главным, кто противостоит Западу, является не Россия, а Китай. Это они противостоят западному миру, и мы вместе с ними. Теперь Россия оказалась на передовой. В Китае примерно так и воспринимают: наши бойцы сегодня защищают не только Россию, но и суверенность Китая. Гегемония Запада навязывает всему миру надуманные ценности. Например, демократию. С чего Запад решил, что демократия — это монополия Запада, а весь мир всего лишь туземцы, которые должны слушать, как они нас будут учить демократии? Странно, если цивилизации с тысячелетними историями:

Россия,

Китай,

Иран

будут слушать США — страну, которой с точки зрения истории человечества без году неделя. Как она будет каким-то правилам весь мир учить?

Пришёл конец существующему миропорядку, который создан по сценарию Запада и крутится вокруг американского доллара под диктовку США. Естественно, Китай не сможет присоединиться к Западу против России. Китай прекрасно понимает, что если сегодня Россия не полностью противостоит этой системе, следующие будут они.

Одна из ведущих тележурналистов Китая Лю Синь несколько дней назад в своём Twitter* представила одним предложением разговор между Джо Байденом и Си Цзиньпином: "Помогите мне сегодня справиться с вашим другом, чтобы я мог справиться с вами завтра".

Это в Китае никто не проглотит. Но, конечно, Пекин постарается максимально избежать вторичных санкций.

Светлое будущее всего мира

— С одной стороны, есть огромный американский долг перед Китаем. С другой стороны, китайские товары широко поставляются в США и Европу. Если Запад примет санкции против Китая (за поддержку России), то это станет серьёзной экономической проблемой?

— В Китае треть населения — средний класс с высокой покупательской способностью. Китайское общество является платёжеспособным потребителем. Даже если Китай полностью будет изолирован, он всё равно выживет лучше, чем всё оставшееся человечество. Это было просчитано в 2018 году в связи с торговыми войнами.

Психоз, который объявил Запад, не является изоляцией России. Потому что Европа, Австралия, США, Канада — это всего ничего. Зато только Россия и Китай, два самых больших государства в мире, уже составляют Евразийский континент. Ещё есть:

Индия,

Турция,

Иран,

Африка,

Латинская Америка.

Мир огромный, а Запад изолирует сам себя.

В нашем мире остаётся Россия с огромными природными богатствами — одна треть мировых богатств находится в России. К несчастью, мы неэффективно всё это используем уже 30 лет. Но это как раз и было из-за Запада, которому совершенно было незачем, чтобы мы поднимали нашу промышленность или создавали высокую добавленную стоимость. Для них было важно качать отсюда всё что можно. И накачали они за 30 лет на 8 триллионов долларов. Слава Богу, что происходит то, что происходит сейчас. Потому что мы никак иначе не могли избавиться от этого колониализма. Сейчас они сами уходят от нас, делая вид, что мы в этом виноваты.

Нам пора вместе с нормальным миром строить новый миропорядок, в котором мы будем развиваться более эффективно, с упором на интересы народа. У нас для этого есть мозги. Слава Богу, такого образования, как в советские времена, нет нигде, и мы должны этим пользоваться.

У нас остались ещё и технологии. У нас есть серьёзные соседи: Китай, Индия, Иран и многие другие, с которыми мы будем развивать внешнеэкономические связи.

— Но ведь Китай тоже предпочитает покупать у России зерно, нефть, то есть сырьё, чтобы перерабатывать его у себя?

— Сейчас Китай импортирует из России товаров с высокой добавленной стоимостью (машины, оборудование) в два раза больше, чем остальной мир. А с прошлого года начался бум спроса на нашу сельскохозяйственную продукцию, особенно продукты питания, которые считаются одними из наиболее качественных в мире и, главное, экологически чистыми.

— Сможет ли Китай заменить нам западный рынок, из которого мы выходим?

— Фактически вы спрашиваете, как будут через полгода складываться логистические цепочки. Но надо понимать, что через полгода мир будет лежать в экономических руинах из-за санкций, которые сам же Запад и принял. Такого колоссального мирового кризиса не было никогда.

В пике будет свален доллар США. Уже сегодня идут отказы от расчётов в долларах среди государств, не только с Россией.

Все видят, что эта валюта перестала иметь важнейшие функции расчёта и хранения, потому что США отказались выдавать наши золотовалютные резервы в долларах США. Так они сами себя обанкротили.

У нас получится нормальный платёжеспособный спрос в новом миропорядке, без Запада. Запад сам себя изолирует. У них всё меньше ресурсов даже для того, чтобы между собой вести торговлю. Ценообразование будет расти за счёт налогоплательщиков Запада. Они это увидят и спросят однажды свои правительства: "А чего ради Европа затягивает пояса? Только для того, чтобы американцы свои задачи решали с Россией и Китаем?" Это будет уже через несколько лет, потому что никто такое долго терпеть не собирается. Все увидят, что у нормального мира (незападного большинства) идёт мощное развитие, и пойдут вместе с нами в светлое будущее.