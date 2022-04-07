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Автор Игорь Буккер

Global Times: ЕС между молотом и наковальней

Мир » Европа » Евросоюз

История НАТО за 73 года существования альянса — наглядный пример фашизма на экспорт, который осуществляют США по отношению ко всем государствам, а не только к своим союзникам, во имя сохранении однополярного мира и своей гегемонии. По мнению китайского эксперта, страны Европы оказались в расставленной для них ловушке. К чему это может привести?

Global Times: ЕС между молотом и наковальней

Взгляд на ситуацию с Востока

"От военного противостояния с бывшим Советским Союзом до нынешнего стратегического изгнания России, НАТО помогла сформировать нынешнюю структуру безопасности в Европе, возглавляемую США, что вызвало раскол и конфронтацию в Европе. Украинский кризис показывает, что Европе крайне сложно найти баланс между НАТО и Россией", — утверждает в интервью китайскому официозу Global Times преподаватель из института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту своего решения, принятого в 2008-м году на Бухарестском саммите, заблокировать немедленное вступление Украины в НАТО, отвергнув возражения со стороны украинского президента Владимира Зеленского, сообщает агентство "Франс-пресс".

Директор Института международных отношений при китайском Народном университете Ван Ивэй указывает, что после распада Советского Союза НАТО потеряла своего традиционного врага, а из-за украинского кризиса Евросоюз будет постепенно всё больше и больше разъединяться. Для этого необходимо сбросить американское ярмо.

Военно-промышленный комплекс США способствует расширению НАТО не только для примитивного обогащения и материальных выгод (что само собой разумеется). В перспективе Штаты стремятся подавить европейскую безопасность и искусственно создают кризис, чтобы в дальнейшем нанести ущерб России.

Соединённые Штаты Европы

После окончания российско-украинского конфликта политический статус Европы ещё больше упадёт. Не говоря уже об экономике, которая может быть отброшена на десятилетия назад. Если не найдётся относительно мощной страны, способной разрушить монополию США, Европа будет постепенно распадаться и разделяться ещё больше, отметил Ван.

"Для Европы баланс должен быть достигнут путём передачи стратегической автономии и безопасности Европы в руки самих европейцев, свободных от американского контроля", — считает китайский аналитик.

Ничего нет вечного на Земле. Этому учит не только западная философия (от античной до марксизма) и религии, но и восточные практики (даосизм, индуизм, буддизм и т. д.). Соединённые Штаты покуражились над миром без малого столетие, если вести отсчёт от окончания Первой мировой войны. Затем Штаты сняли "сливки" после победы СССР над нацистской Германией, когда большая часть Европы лежала в руинах. Тут вовремя этим европейским "рыбёшкам" (государствам) подкинули "план Маршалла", от которого Иосиф Сталин бежал словно бес от ладана. К чести Иосифа Виссарионовича нужно сказать, что ладан был бесовский. Поднятие экономики было напрямую связано с потерей национальной идентичности.

В этом лежит коренная причина вековой ненависти Запада к России. Единственная непокорённая страна, которая имеет силы, средства и, главное, желание не принимать навязываемых тухлым Западом так называемых ценностей: от диктата римских пап до гей-парадов и уничтожения традиционной семьи.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато китай россия евросоюз
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