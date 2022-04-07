The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина

Две американские политические партии "слон" и "ишак" в очередной раз столкнулись. На этот раз под геополитическую раздачу попали республиканцы, а демократы рухнули со своими амбициями сохранить мировую гегемонию. На повестке дня помощь Украине, попавшей в объятия "русского медведя".

"Ишак" и "слон" в обнимку с "медведем"

Партия "слона" у американцев ассоциируется с Республиканской партией, партия "ишака" — с Демократической. У нас чаще переводят многозначное английское слово donkey, как "осёл". Хотя "ишак" от него ничем не отличается. Тут дело вкуса. Ну, а с "медведем" во всём мире сравнивают Россию. Кстати, именно этот хозяин леса изображен на гербе правящей партии "Единая Россия".

"После многих лет защиты пропутинского американского президента и отрицания вмешательства России в американские выборы республиканцы вернулись к своей старой уловке: обвинениям демократов в мягкости по отношению к России. Их лицемерие раздражает", — так начинает свою статью в The Bulwark Уильям Салетан, который люто ненавидит Такера Карлсона и Дональда Трампа.

Восхищения у Билла вызывают антироссийские санкции:

2 марта — с подтверждением суверенитета Украины над освобождённой территорией Донбасса;

9 марта — принятый Палатой представителей законопроект о приостановке импорта нефти и газа из России;

17 марта — принятый Палатой представителей законопроект о прекращении благоприятных торговых отношений с Россией и её "пособником Белоруссией".

Восемь республиканцев проголосовали тогда против законопроекта, который чреват сложностями как для самих США, так и для мировой экономики.

"Несколько республиканцев пошли ещё дальше. Они продвигают закон, который запретил бы военным США развёртывать "по причине ситуации в Украине" больше войск, чем размещены на мексиканской границе. Ни один разумный стратег не хотел бы, чтобы больше войск охраняло дружественную границу, чем сдерживало неминуемую угрозу нашему самому важному альянсу, но именно это и сделает этот законопроект, который заблокирует развёртывание сил НАТО в Восточной Европе. Это подарок Владимиру Путину", — резюмирует блогер от партии "ишаков".

Тем временем десять представителей партии "слонов" подписали законопроект, который запретит любую доставку военной помощи Украине до тех пор, пока "не будет завершена система пограничных заграждений вдоль границы между Соединёнными Штатами и Мексикой".

Доводы тех, кого огульно записали в "друзей" Путина, вполне доходчивые и конструктивные.

Америка должна беспокоиться о своих собственных границах, а не о границах Украины

Американский классик Марк Твен верно подметил особенность своих соотечественников: "Бог создал войну, чтобы американцы изучали географию". До недавнего времени большая часть жителей США не подозревала о существовании такого государственного образования.

Поэтому после отправки военнослужащих к границам России, некоторые "слоны" шумно запротестовали, мол, лучше бы Пентагон позаботился о защите границы с Мексикой.

Санкции против России — это заговор "ишаков", чтобы навредить американцам

Многие законодатели-республиканцы согласны с Дональдом Трампом в том, что настоящими врагами Америки являются внутренние либералы, а не иностранные политики. Запрет на поставки российской нефти и газа был целенаправленно разработан демократами, чтобы подавить американскую добычу нефти и газа и продвинуть их радикальную климатическую повестку дня, а Украина — просто прикрытие.

Россия сильна, поэтому Америка должна отступить

"Слоны" забеспокоились, что Путин накажет Запад за антироссийские санкции "радикальными мерами" и США не должны посылать "деньги и оружие на Украину, чтобы вести войну, которую те не могут выиграть", и что вместо этого нужно снять с повестки дня членство Украины в НАТО, чтобы "успокоить Кремль".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен