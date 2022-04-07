EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина

Мир » Северная Америка » США и Канада

Две американские политические партии "слон" и "ишак" в очередной раз столкнулись. На этот раз под геополитическую раздачу попали республиканцы, а демократы рухнули со своими амбициями сохранить мировую гегемонию. На повестке дня помощь Украине, попавшей в объятия "русского медведя".

The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина

"Ишак" и "слон" в обнимку с "медведем"

Партия "слона" у американцев ассоциируется с Республиканской партией, партия "ишака" — с Демократической. У нас чаще переводят многозначное английское слово donkey, как "осёл". Хотя "ишак" от него ничем не отличается. Тут дело вкуса. Ну, а с "медведем" во всём мире сравнивают Россию. Кстати, именно этот хозяин леса изображен на гербе правящей партии "Единая Россия".

"После многих лет защиты пропутинского американского президента и отрицания вмешательства России в американские выборы республиканцы вернулись к своей старой уловке: обвинениям демократов в мягкости по отношению к России. Их лицемерие раздражает", — так начинает свою статью в The Bulwark Уильям Салетан, который люто ненавидит Такера Карлсона и Дональда Трампа.

Восхищения у Билла вызывают антироссийские санкции:

  • 2 марта — с подтверждением суверенитета Украины над освобождённой территорией Донбасса;
  • 9 марта — принятый Палатой представителей законопроект о приостановке импорта нефти и газа из России;
  • 17 марта — принятый Палатой представителей законопроект о прекращении благоприятных торговых отношений с Россией и её "пособником Белоруссией".

Восемь республиканцев проголосовали тогда против законопроекта, который чреват сложностями как для самих США, так и для мировой экономики.

"Несколько республиканцев пошли ещё дальше. Они продвигают закон, который запретил бы военным США развёртывать "по причине ситуации в Украине" больше войск, чем размещены на мексиканской границе. Ни один разумный стратег не хотел бы, чтобы больше войск охраняло дружественную границу, чем сдерживало неминуемую угрозу нашему самому важному альянсу, но именно это и сделает этот законопроект, который заблокирует развёртывание сил НАТО в Восточной Европе. Это подарок Владимиру Путину", — резюмирует блогер от партии "ишаков".

Тем временем десять представителей партии "слонов" подписали законопроект, который запретит любую доставку военной помощи Украине до тех пор, пока "не будет завершена система пограничных заграждений вдоль границы между Соединёнными Штатами и Мексикой".

Доводы тех, кого огульно записали в "друзей" Путина, вполне доходчивые и конструктивные.

Америка должна беспокоиться о своих собственных границах, а не о границах Украины

Американский классик Марк Твен верно подметил особенность своих соотечественников: "Бог создал войну, чтобы американцы изучали географию". До недавнего времени большая часть жителей США не подозревала о существовании такого государственного образования.

Поэтому после отправки военнослужащих к границам России, некоторые "слоны" шумно запротестовали, мол, лучше бы Пентагон позаботился о защите границы с Мексикой.

Санкции против России — это заговор "ишаков", чтобы навредить американцам

Многие законодатели-республиканцы согласны с Дональдом Трампом в том, что настоящими врагами Америки являются внутренние либералы, а не иностранные политики. Запрет на поставки российской нефти и газа был целенаправленно разработан демократами, чтобы подавить американскую добычу нефти и газа и продвинуть их радикальную климатическую повестку дня, а Украина — просто прикрытие.

Россия сильна, поэтому Америка должна отступить

"Слоны" забеспокоились, что Путин накажет Запад за антироссийские санкции "радикальными мерами" и США не должны посылать "деньги и оружие на Украину, чтобы вести войну, которую те не могут выиграть", и что вместо этого нужно снять с повестки дня членство Украины в НАТО, чтобы "успокоить Кремль".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Россия, начав спецоперацию, спасла Европу от нового Чернобыля
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина дональд трамп владимир путин
Sberbank
Новости
Российских детей могут оставить без иностранных препаратов от астмы
Мишустин заявил, что против России развязана экономическая война
Песков: президент РФ Путин обязательно приедет на прощание с Жириновским
В России могут упростить регистрацию инновационных лекарств
Сатановский: Жириновского высмеивали, а он часто был абсолютно прав
Лукашенко: Без укрепления политических и военных связей нас завтра может не быть
В США заявили, что продолжат поставлять в Россию гуманитарные товары
Басурин: Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя
Поведение российского посольства во Франции сочли "непристойным"
МВД ФРГ: в стране зафиксировано более 380 преступлений в отношении россиян
Популярное
Силовые структуры
Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе

Согласно неподтвержденной пока информации, поступающей от военкоров разных СМИ, в котле под Мариуполем оказались заперты офицеры армий стран НАТО.

Офицеры стран НАТО, Швеции и генерал-майор США застряли в Мариуполе
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Политика. Новости и аналитика
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Жириновского
Силовые структуры
Песков назвал отвод войск из-под Киева жестом доброй воли
Мир. Новости мира
The Independent: Запад не может оправиться от шока после российского "Кинжала"
Игорь Буккер The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина Игорь Буккер Ирина Шлионская Жизнь после казни: преступники, которых неудачно повесили Ирина Шлионская Усам Оздемиров Западу не поставить на колени космическую державу Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Псаки: США хотят, чтобы Россия выбрала дефолт или истощение валютных резервов
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Силовые структуры
Мариупольский флешмоб: солдаты ВСУ массово сдаются в плен
Последние материалы
Песков: президент РФ Путин обязательно приедет на прощание с Жириновским
В России могут упростить регистрацию инновационных лекарств
Сатановский: Жириновского высмеивали, а он часто был абсолютно прав
Лукашенко: Без укрепления политических и военных связей нас завтра может не быть
В США заявили, что продолжат поставлять в Россию гуманитарные товары
Басурин: Франция пытается содействовать вывозу киевских боевиков из Мариуполя
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
The Bulwark: республиканцы готовят подарок для Путина
Поведение российского посольства во Франции сочли "непристойным"
МВД ФРГ: в стране зафиксировано более 380 преступлений в отношении россиян
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников