Французский журналист: нам запрещено говорить о зверствах нацистов на Украине

Появившееся 5 апреля в интернете видео зверского убийства российских солдат украинскими нацистами шокировало пользователей сети.

Как сообщил Telegram-канал "Рыбарь", по горячим следам установлены не только место совершения преступления, но и личности карателей.

По данным канала, видео с расправой снято на дороге из Дмитровки в Забучье под Киевом. Изначально ролик был длиннее и часть его — кадры с техникой из уничтоженной колонны — публиковалась украинским порталом УНИАН под заголовком "Грузинский легион продолжает помогать украинцам в зачистках Киевской области от освободителей".

Вторая часть снятого неизвестным оператором появилась позже. Но там — та же самая колонна. И те же самые украинские военные.

"Зверское убийство русских солдат, которых связали, а после перерезали им горло, — дело рук киевских нацбатов, — пишет канал "Readovka". — Часть изуверов уже опознана, ими оказались боевики Теймураз Хизанишвили и Алексей Антонюк".

Один — представитель Грузинского легиона, воюющего на Украине более восьми лет, другой — украинец из Киева.

Преступление было заранее спланировано

По мнению военкора Александра Коц, убитые "на камеру" российские ребята погибли не в результате боя:

"Белая повязка на рукаве, руки связаны за спиной. Точь-в-точь, как на кадрах из Бучи, аналогичный почерк. Они погибли не от пуль. Под каждым из десантников — большая лужа алой крови. Так не бывает после огнестрельного ранения", — поделился он своими соображениями, добавив, что, вероятнее всего, наши бойцы попали в засаду и "зверьё в украинской форме использует их в каких-то своих целях".

Факт преступления доказан, подозреваемые установлены. Где реакция мирового сообщества?

Несмотря на то, что расправа над российскими солдатами — установленный факт и что подлинность его, в отличие от облетевших мировые СМИ кадров из города Буча, не подлежит никакому сомнению, коллективный Запад почему-то не возмущён и не требует никого привлечь к ответственности.

Более того, представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал запись "сообщением о нарушении прав человека", одним из многих, которые "надо расследовать".

Как же так? Почему молчит мировое сообщество? Pravda. Ru на эти вопросы ответил французский журналист Дмитрий де Кошко.

По его словам, видео из Бучи появилось, как выстрел информационной войны "как это было в Косово, в Ракчи, на рынке в Сараево, в Сирии с белыми касками и в Кувейте с роддомом".

"Это обычный прием информационной войны. Западные СМИ ничего другого не допускают. Вы можете показать, сколько хотите российских видео, сколько хотите ужасных пыток, которые делают эти все азовцы* и прочие нацисты, но это не будет показано. Нам (западным журналистам — Прим. ред) запрещают. Никто не может выступить по нашим СМИ с альтернативным мнением. Тут только одно мнение разрешено. Все одностороннее. Цензура жёсткая. Даже на YouTube и в Twitter цензура. У нас в Twitter есть канал "Стоп русофобия". Там статьи по-французски, по-английски, иногда немного по-русски. Нам уже запретили несколько статей. И предупредили, что вообще отрежут".

*запрещённый в России националистический батальон