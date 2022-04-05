В минувшие выходные по Берлину проехала колонна машин с российскими флагами в поддержку действий Москвы в борьбе с нацизмом на Украине.
Известно, что в Германии проживает большая русская диаспора. По призыву "физического лица" по Берлину в воскресенье прошёл автопробег в поддержку действий Москвы в борьбе с нацизмом на Украине. По данным полиции, в пробеге участвовало около 400 автомобилей — многие с символом Z, и 900 человек. Мероприятие прошло под лозунгом: "Нет пропаганде в школе, обеспечьте защиту русскоязычных, никакой дискриминации".
Один из плакатов гласил: "Хватит ненавидеть русских".
Надо отметить, что для участия в такой акции, требовалось мужество, так как русских немцев сейчас репрессируют в Германии, об этом скажем ниже.
Реакция политиков и властей в Германии была крайне отрицательной, о праве на свободу слова никто не вспомнил. Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (СДПГ) заявил, что "такой автомобильный пробег невыносим и больше не должен проходить в таком виде".
Представитель парламентской группы ХДС в палате представителей Берлина Франк Бальцер назвал мероприятие "позором для Берлина как города свободы".
"Управление по защите конституции должно уточнить, в какой степени парад "контролировался из Москвы", — добавил представитель Управления по защите конституции Штефан Штандфус.
Федеральное правительство не осталось в стороне и выдало предупреждение и рекомендации русским немцам.
Министр юстиции Марко Бушманн (СвДП) указал, что публичное одобрение "агрессивной войны России против Украины" является уголовным преступлением. Бушманн сообщил газете Kölner Stadt-Anzeiger, что статья 140 Уголовного кодекса предусматривает штрафы и лишение свободы на срок до трех лет.
"Никто не должен верить дезинформационной кампании российских государственных СМИ с её циничным и банальным изображением", — заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ в Берлине Вольфганг Бюхнер и призвал русских черпать информацию из немецкой и международной прессы.
Немцы в обсуждении события в газете "Шпигель" преисполнены радостью, что теперь в нацизме можно обвинять русских, а не немцев.
Редкие читатели "Шпигеля" отмечают, что" демократия должна терпеть и это ( автопробег) ". "Однако вы также можете защитить себя в рамках закона". То есть, "демократы" тоже возмущены, только терпят.
Тотальная пропаганда в Германии ненависти к России и русским привела к тому, что немцы стали открытыми националистами и движутся в направлении нацизма. Это исторически опасная для Германии тенденция.
С начала спецоперации РФ на Украине в ФРГ было совершено более 308 антироссийских преступлений, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung. Из них 15 были актами насилия. Спектр варьируется от имущественного ущерба до оскорблений и угроз телесных повреждений.
В Берлине полиция расследует поджог Немецко-российской международной Ломоносовской школы и забрасывание бутылками русско-православной церкви в Шарлоттенбурге.
Согласно опросу, проведенному журналом ARD Report Mainz, региональные министерства внутренних дел и полицейские управления по всей Германии регистрирую преступления против русскоязычных, в том числе физические нападения и нанесение материального ущерба российским фирмам, например замазывание витрин магазинов.
Российское посольство в Берлине сообщило, что в течение трех дней сотни соотечественников в Германии жаловались на угрозы и ненавистнические письма. Были повреждены автомобили с российскими номерами, были оскорбления, издевательства, физические нападения.
По сообщению агентства "Интерфакс", посол Сергей Нечаев в связи с этим направил ноту в Федеральное министерство иностранных дел и призвал "положить конец этой дискриминации".
По данным Федерального статистического управления в Германии проживает около 235 тыс. русских и 135 тыс. украинцев. В новой волне иммиграции украинцев насчитывается примерно 300 тысяч человек.
Однако число русскоязычных иммигрантов намного больше — эксперты по миграции в ФРГ оценивают его примерно в 2,2 миллиона человек.
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"Комсомольская правда" рассказывает подробности того, что произошло в Буче, и заявляет, что мирных жителей расстреливали украинские нацисты.