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Автор Любовь Степушова

В Германии возрождается нацизм на базе русофобии

Мир » Европа » Евросоюз

В минувшие выходные по Берлину проехала колонна машин с российскими флагами в поддержку действий Москвы в борьбе с нацизмом на Украине.

В Германии возрождается нацизм на базе русофобии

Русские "ударили автопробегом" по нмецкому национализму

Известно, что в Германии проживает большая русская диаспора. По призыву "физического лица" по Берлину в воскресенье прошёл автопробег в поддержку действий Москвы в борьбе с нацизмом на Украине. По данным полиции, в пробеге участвовало около 400 автомобилей — многие с символом Z, и 900 человек. Мероприятие прошло под лозунгом: "Нет пропаганде в школе, обеспечьте защиту русскоязычных, никакой дискриминации".

Один из плакатов гласил: "Хватит ненавидеть русских".

Надо отметить, что для участия в такой акции, требовалось мужество, так как русских немцев сейчас репрессируют в Германии, об этом скажем ниже.

Власти ФРГ жёстко предупредили русских

Реакция политиков и властей в Германии была крайне отрицательной, о праве на свободу слова никто не вспомнил. Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер (СДПГ) заявил, что "такой автомобильный пробег невыносим и больше не должен проходить в таком виде".

Представитель парламентской группы ХДС в палате представителей Берлина Франк Бальцер назвал мероприятие "позором для Берлина как города свободы".

"Управление по защите конституции должно уточнить, в какой степени парад "контролировался из Москвы", — добавил представитель Управления по защите конституции Штефан Штандфус.

Федеральное правительство не осталось в стороне и выдало предупреждение и рекомендации русским немцам.

Министр юстиции Марко Бушманн (СвДП) указал, что публичное одобрение "агрессивной войны России против Украины" является уголовным преступлением. Бушманн сообщил газете Kölner Stadt-Anzeiger, что статья 140 Уголовного кодекса предусматривает штрафы и лишение свободы на срок до трех лет.

"Никто не должен верить дезинформационной кампании российских государственных СМИ с её циничным и банальным изображением", — заявил заместитель официального представителя правительства ФРГ в Берлине Вольфганг Бюхнер и призвал русских черпать информацию из немецкой и международной прессы.

Немцы выбрали новых неполноценных 

Немцы в обсуждении события в газете "Шпигель" преисполнены радостью, что теперь в нацизме можно обвинять русских, а не немцев.

  • "Одобрение геноцида, геноцида и военных преступлений допустимо в Германии?", — говорит один из комментариев.
  • "Не нравится, уезжайте в Россию", — советуют чистокровные немцы "нечистокровным".
  • "На Украине жертвами являются дети, старики, беременные женщины, младенцы, инвалиды. На Украине не взрывают стратегические объекты вроде мостов, а взрывают людей. Это действительно то, что вы празднуете ?", — говорит ещё один читатель. Пропаганда в ФРГ делает своё дело, как тут не вспомнить умение Геббельса.

Редкие читатели "Шпигеля" отмечают, что" демократия должна терпеть и это ( автопробег) ". "Однако вы также можете защитить себя в рамках закона". То есть, "демократы" тоже возмущены, только терпят.

Тотальная пропаганда в Германии ненависти к России и русским привела к тому, что немцы стали открытыми националистами и движутся в направлении нацизма. Это исторически опасная для Германии тенденция.

Факты о дискриминации русских в Германии

С начала спецоперации РФ на Украине в ФРГ было совершено более 308 антироссийских преступлений, сообщает Neue Osnabrücker Zeitung. Из них 15 были актами насилия. Спектр варьируется от имущественного ущерба до оскорблений и угроз телесных повреждений.

В Берлине полиция расследует поджог Немецко-российской международной Ломоносовской школы и забрасывание бутылками русско-православной церкви в Шарлоттенбурге.

Согласно опросу, проведенному журналом ARD Report Mainz, региональные министерства внутренних дел и полицейские управления по всей Германии регистрирую преступления против русскоязычных, в том числе физические нападения и нанесение материального ущерба российским фирмам, например замазывание витрин магазинов.

Российское посольство в Берлине сообщило, что в течение трех дней сотни соотечественников в Германии жаловались на угрозы и ненавистнические письма. Были повреждены автомобили с российскими номерами, были оскорбления, издевательства, физические нападения.

По сообщению агентства "Интерфакс", посол Сергей Нечаев в связи с этим направил ноту в Федеральное министерство иностранных дел и призвал "положить конец этой дискриминации".

По данным Федерального статистического управления в Германии проживает около 235 тыс. русских и 135 тыс. украинцев. В новой волне иммиграции украинцев насчитывается примерно 300 тысяч человек.

Однако число русскоязычных иммигрантов намного больше — эксперты по миграции в ФРГ оценивают его примерно в 2,2 миллиона человек.

Читайте по теме: Крымские немцы обратились к Шольцу из-за травли русских: "Скатываетесь в расизм"

Der Freitag: возвращается русофобия времен Второй мировой войны

Общественник из Германии рассказал об акциях в поддержку России

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Куратор: Любовь Степушова
Темы берлин германия
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