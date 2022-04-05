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Автор Игорь Буккер

Западные СМИ: русские плохо информированы о спецоперации на Украине

Мир

Западные СМИ пытаются уверить широкую аудиторию в том, что россияне только потому поддерживают решение своего президента и спецоперацию на Украине, что плохо информированы. С этой целью они наметили, как обойти цензуру в Российской Федерации.

Западные СМИ: русские плохо информированы о спецоперации на Украине

Лишившись головы, по волосам не плачут

Пролив крокодиловы слезы об отсутствии у нас так называемых "независимых" СМИ, к которым они отнесли таких иноагентов, как:

  • телеканал "Дождь"*;
  • интернет-издание "Медуза"*,

а также приостановивших свою деятельность

  • "Новую газету"
  • и "Эхо Москвы".

Говорить о "независимости" вышеперечисленных средств информации излишне, поскольку любой мыслящий человек прекрасно отдаёт себе отчёт в том, чьи интересы они отстаивают и какую точку зрения они принимают за правильную.

В статье на сайте влиятельного американского частного издания Council on Foreign Relations (CFR) — Совет по международным отношениям — написано:

"Опросы показали, что большинство россиян получают новости из государственного телевидения. Официальные СМИ обычно преуменьшают остроту конфликта на Украине, повторяя ложь Кремля о том, что он называет миротворческой операцией против украинских агрессоров".

Некорректное замечание. Подчеркнув, что основной целью является "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима", президент России Владимир Путин во время своего выступления 24 февраля назвал её специальной военной операцией в Донбассе.

Основное противоречие заключается в другом. Сетования о якобы плохой осведомлённости россиян тут же опровергаются следующим утверждением: "BBC заявила, что её русскоязычный новостной сайт достиг более десяти миллионов посещений в неделю на ранних этапах войны". О миллионах просмотрах вещает также "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"*. Кроме того, существуют другие способы обойти запрет Роскомнадзора. В конце концов, владеющие иностранными языками вполне свободно получают новости из по-прежнему открытых источников.

Цели информационной войны, по мнению Рокфеллеров

Совет по международным отношениям — организация частная, но крайне влиятельная. CFR не только издаёт журнал по международной проблематике Foreign Affairs, но и оказывает непосредственное воздействие на политику США в сфере международных отношений. На что же рассчитывают глобалисты из мозгового центра Рокфеллеров?

"Россия — страна слухов и подпольных махинаций. Официальным СМИ всегда не доверяли, и на протяжении десятилетий прямо под носом у властей россияне наладили торговлю джинсами и валютой, делились самиздатом, музыкальными записями и видеокассетами", — рассуждает бывший президент "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* Томас Кент.

Вывод — прежде всего нужно запудрить мозги молодому поколению россиян. Как этого достичь?

Средства доставки

После крушения СССР отставные западные советологи откровенно признавались, что этот распад был для них самих неожиданностью. Произошло это без всякой с их стороны усилий. Теперь они рассчитывают, что многолетнее вещание "голосов" может дать свои всходы. Эксперты предлагают возродить даже вещание на коротких волнах, как это первой сделала британская BBC, а не только полагаться на интернет.

Публичные персоны

Привлечь к обработке общественного мнения пользующихся определённым влиянием известных персон.

Сегодня мы все эти ухищрения на информационном поле наблюдаем воочию, а в российском обществе идёт оживлённая дискуссия, как научить молодое поколение отличать правду от лжи, как воспитать в нём критическое и аналитическое отношение к любым сообщениям. Чем закончится война за умы? Остаётся только верить в то, что время рассудит и истина восторжествует.

* Издания внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции "иностранного агента".

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