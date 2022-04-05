Политолог: уничтожения военной инфраструктуры на Украине недостаточно

Почему уничтожения военной инфраструктуры на Украине недостаточно для ликвидации угрозы со стороны киевского режима, каким должен быть баланс между военным и политическим урегулированием конфликта, чтобы Россия решила все задачи, рассказал Pravda.Ru эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Гарантии на бумаге

— Владимир Ильич, Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев сейчас находятся на полпути в решении вопроса демилитаризации Украины. Это прогресс в переговорах или результат военных действий?

— На мой взгляд, полпути заключается в том, что российские войска сломали значительную часть украинской военной инфраструктуры. Её можно ослабить ещё существеннее. Но проблема в том, что она наращивается.

Если Запад на это выделил 30 миллиардов, он может выделить ещё 30 миллиардов. Причём это никакого отношения к вступлению или невступлению Украины в НАТО не имеет. Украина может не вступать в НАТО, но получать от Запада гранты на вооружение и перевооружение.

Россия после окончания военной операции не будет иметь никаких возможностей вмешиваться во внутреннюю жизнь Украины. Украина будет агрессивно враждебным государством, которое будет полностью контролироваться Западом. Поэтому все задачи, которые Россия хочет решить, должны быть решены в момент, когда окончание военной операции перейдёт в политическую плоскость и будет положено на бумагу. То, что кладёт на бумагу украинская сторона, — это видение Запада, смягчённое немножко, чтобы у России не было желания сразу же эти документы выбросить. Реальной пользы для России они не имеют.

Политическое урегулирование ситуации, когда от Украины больше не будет исходить угрозы России и ЛДНР, должно быть совмещено с окончанием военной операции и новыми политическими реалиями. Если что-то будет отложено, то ситуация будет гораздо хуже, чем после "Минска-2": тогда у России были возможности вмешательства, сейчас их не будет.

Если цитировать руководителя ДНР Пушилина, то ДНР освобождена на 55%. Эти данные совпадают с теми что были две недели назад. Дело в том, что продвижение на авдеевском направлении крайне затруднено по ряду причин. Если военная операция будет остановлена сейчас, то даже ДНР в реальности не будет.

Ни Краматорска,

ни Славянска,

ни Авдеевки.

Ситуация останется подвешенной, как и была. Тогда опасность для России возрастает, поскольку Россия всё это время могла быть удалённой от ситуации, а сейчас она несёт ответственность за ЛДНР, она её признала. И агрессивные действия со стороны Украины и Запада будут вести к тому, что Россия будет вовлекаться в конфликт. Мединский сказал, что Украина готова не решать силой вопросы:

Крыма,

ЛДНР.

Насчёт Крыма понятно. Насчёт ЛДНР непонятно. Что, Украина уйдёт из Авдеевки? Никогда в жизни. Этот вопрос остаётся подвешенным ничуть не меньше, чем месяц назад. Встреча в Стамбуле не дала ни одного решения. Значит, это тупиковое направление, никто не собирается обсуждать с Россией нужные ей гарантии. Западные лидеры навстречу России идти не собираются.

— Украина заявила, что если у неё будут гарантии безопасности, то она сможет зафиксировать нынешний статус внеблокового безъядерного государства, откажется от размещения на своей территории военных баз и вступления в военно-политические союзы. Может ли Киев гарантировать выполнение обещаний?

— Не может. Финляндия и Швеция активно обсуждают вступление в НАТО. Хотя, по Конституции, это нейтральные государства. Да, мы можем получить гарантии Запада, что Украина не вступит в НАТО, но уже сегодня Йенс Столтенберг сказал, что это решение за Украиной. Хорошо, мы впишем это даже в украинскую Конституцию. Но это есть и в финской Конституции. Конституцию можно изменить в любой момент.

Вступление Украины в НАТО в экстренном порядке, проецирование американской военной машины вблизи России — это опасность здесь и сейчас. В том случае, о котором говорите вы, она будет отложена на какое-то время. Об этом говорил российский президент Владимир Путин в начале специальной военной операции.

Запад сейчас Украину в НАТО не примет, а примет её потом. Экзистенциальная опасность никуда не уходит. Она должна быть купирована раз и навсегда. Вы же не предполагаете, что Россия будет каждый год начинать специальные военные операции?

Это экстренный механизм, который начинать нужно только в самом крайнем случае. Если он уже начат, то должен дать чёткие политические итоги. Иначе применение военной силы нецелесообразно. Потому что вряд ли можно предположить, что Украина после этого станет дружественным России государством. Украина будет агрессивно враждебной, и мы должны из этого исходить.

Нулевой эффект переговоров

— Многие надеются, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского якобы может быть более эффективной, раз уж переговоры делегаций никого результата не дают. Как вы считаете, у такой встречи будет положительный эффект?

— Встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена никак не помогла решить проблемы в отношениях России и США. Более того, я всегда был уверен, что неподготовленные встречи оставляют только неприятный осадок. Встречи на высшем уровне должны быть дружественно-консультативными либо должны заканчиваться подписанием документов, соглашений.

Давайте вспомним дальше. Непосредственно перед 24 февраля в Москву приезжали:

Олаф Шольц ,

, Элизабет Трасс ,

, Эммануэль Макрон.

Это чему-то помогло? Поэтому все разговоры о том, что мы встретимся и поговорим, — нет, не встретимся и не поговорим. Это не вопрос на "поговорим".

Это вопрос жизни и смерти для России как европейского государства: продолжение угрозы России и ЛДНР со стороны Украины означает, что Россия уходит из Европы.

Если мы не договоримся о принципах существования, то отношения с Европой будут прерваны на многие десятилетия. У нас нет ни механизма, ни предложений, чтобы договориться. Необходимо, чтобы Европа (на Вашингтон надежды мало) смогла понять, что хочет Россия, и отчасти пошла нам навстречу. Иначе всё повторится ещё раз, причём в худшем для России варианте. Потому что ситуации, которая была в 2015 году во время "Минска-2", больше не будет.

— Все переговоры получились неэффективными или хотя бы какой-то положительный результат есть?

— Переговоры длятся месяц. Что-то хорошее произошло? Нет. Первые переговоры начались с того, что стороны согласовали гуманитарные коридоры с возможностью выхода в Россию. Они работают? Нет.

Результаты нужно оценивать по фактам через временной промежуток. Если временной промежуток прошёл, а факты говорят обратное, значит, результата не было. Как говорили Шерлок Холмс и Конан Дойл, если все версии, кроме одной, не работают, значит, единственная оставшаяся и есть правильная. Дедуктивный метод помогает избежать многих ошибок.