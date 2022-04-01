Эксперт подтвердил планы ВСУ атаковать Крым и Донбасс

Если бы Россия не начала спецоперацию на Украине, то Донбасс и Крым пострадали от атаки националистов.

Военные эксперты утверждают, что Украина готовилась к атаке, которая бы привела к непоправимым последствиям для России.

24 февраля 2022 года началась "денацификация и демилитаризация Украины", а также пришла помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей.

Экс-министр обороны ДНР (с мая по август 2014 года) Игорь Стрелков прямо говорит, что Украина все эти годы держала на границе ЛДНР очень крупную группировку войск. Разумеется, не для вида, рассказал эксперт URA.RU.

Планы по вторжению в Донбасс и Крым у Украины имелись и регулярно обновлялись. Киев никогда и не скрывал своих поползновений и готовности на прямую военную агрессию против России.

Расчёт был на начало смуты внутри РФ. Тогда Украина могла бы, не рискуя большой войной, захватить то, что считает своим. Киев ждал только отмашки США. А сама операция готовилась с осени прошлого года, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Напомним, тогда в прессе стали появляться сообщения о том, что Крым и Донбасс якобы "вернутся в состав Украины". При этом часть подразделений ВСУ получала огромное количество оружия и кураторов.

Официальный Киев всё знал, к военным периодически выезжали советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович и президент Владимир Зеленский. После чего пресса начинала трубить о необходимости вернуть земли, отметил Матвийчук. Данные разведки подтверждали это, и Россия решила начать первой и ударить на упреждение.

Стрелков также добавил, что Украина могла захватить Донбасс за несколько дней, максимум — за пару недель. Не исключено, что у России могли возникнуть проблемы, манёвр помешал бы оказать военную помощь, поскольку на нашей границе появились бы ВСУ.

Эксперт пояснил, что никаких сомнений в правомерности операции нет и быть не может.

Позже российские солдаты нашли документы, подтверждающие подготовку широкомасштабного наступления на Донецкую и Луганскую народные республики в марте 2022 года.

Плюс скандал с биолабораториями на Украине показал, что у заокеанских партнёров имелся шанс убить всё население России и Западной Европы вместе взятые — столько патогенов было на одной лишь Украине.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин отметил, что вся активность Украины была деструктивной и направленной на причинение максимального вреда. Найденным в лабораториях количеством можно было заразить целый город размером с Краснодар.

Накануне СВО украинские послы просили Великобританию разместить в Чёрном море свой флот и создать военную сеть из Украины, Британии, Турции и Румынии.

"Я знаю точно, что посол Украины в Великобритании просил разместить флот для создания непреодолимого прохода кораблей России", — заявил Матвейчук.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен