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Автор Игорь Буккер

При каком раскладе Китай поддержит санкции США против России

Мир

За антироссийскими санкциями может показаться, что в Штатах забыли про Китай. Многие в обеих партиях, а также в Пентагоне всерьёз обеспокоены политикой Поднебесной. Выделяют два фактора: поддержку России и давление на Тайвань. Но есть интересные повороты.

При каком раскладе Китай поддержит санкции США против России

В проекте федерального бюджета США на 2023 год предусмотрено ассигнование $400 млн на "противодействие злонамеренному влиянию" КНР. Такова точка зрения правящей верхушки.

Республиканские посиделки

От них не отстаёт и оппозиция байденовской администрации. Китай представляет критическую угрозу для Америки, заявил член палаты представителей Майкл Маккол. Он перечислил несколько способов, которыми американские лидеры могут противостоять Коммунистической партии Китая. По его словам, Америка должна вооружить Тайвань против Китая, чтобы предотвратить ситуацию, аналогичную той, что американцы наблюдают на Украине.

У США также вызывает озабоченность запуск гиперзвуковой ракеты Китаем, которая может "облететь вокруг света и приземлиться с точностью, которая может нести ядерную боеголовку", — вещает Маккол. По словам республиканца, для борьбы с этой угрозой Соединённым Штатам необходимо ограничить виды американских технологий, экспортируемых в Китай.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель констатировал:

"Если мы толкнём Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу".

Пентагоновские ястребы

Угроза вторжения Китая на Тайвань должна рассматриваться со всей серьёзностью, заявил начальник Индо-Тихоокеанского командования армии США адмирал Джон Аквилино, который не преминул тотчас сослаться на российскую спецоперацию в Донбассе.

По мнению высокопоставленного военного, имеется ряд признаков, которые вызывают беспокойство:

  • увеличение сил ядерного сдерживания;
  • разработка гиперзвукового оружия, испытания которого проводились прошлым летом.

С точки зрения адмирала, хотя гиперзвуковое оружие не направлено непосредственно против Тайваня, но его появление дестабилизирует регион. Об этом свидетельствует участившиеся полёты китайских военных самолётов в зоне опознавания противовоздушной обороны Тайваня. Аквилино заявил, что не испытывает большего беспокойства, чем раньше, но требует быть готовыми к любому развитию событий.

Как поведут себя в ситуации, если Китай будет форсировать давление на Тайвань, правительства Японии и Австралии — невозможно предугадать, однако их вооружённые силы, по мнению Аквилино, должны быть готовым к любым действиям.

Взгляд с Тайваня

Отвечая на вопросы в парламенте, генеральный директор Бюро национальной безопасности Чэнь Минтонг сказал, что Китай всегда хотел избавиться от господства доллара США, и операция по денацифицации Украины может стимулировать использование юаня. При этом он обратил внимание, что российская спецоперация может способствовать улучшению китайско-американских отношений, если Пекин встанет на точку зрения Белого дома так же, как он это сделал после терактов 11 сентября 2001 года.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша китай россия украина тайвань
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