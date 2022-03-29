Платошкин: на Украине нужно раздавать не только мясо, но и учебники

Какую ошибку совершает российский МИД во время идущей сейчас информационной войны с Западом; что нужно сделать, чтобы победить нацизм на Украине; какой пример России следует взять с советского руководства в годы Великой Отечественной войны, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой лидер движения "За новый социализм” Николай Платошкин.

Ошибки дипломатии

— Николай Николаевич, как движение "За новый социализм" относится к спецоперации на Украине?

— Спецоперация преследует цели денацификации, денационализации и нейтрального статуса Украины, я это поддерживаю. Если цели будут достигнуты, если появится дружественная, свободная от нацистов Украина, это хорошо.

— Я думаю, что не только Россию, но и США все их союзники любят ровно до тех пор, пока те демонстрируют силу на международной арене и дают печеньки, деньги, оружие.

— У нас 2 триллиона долларов ушло из страны непонятно куда.

Благодаря таким "гениям", как Силуанов и Набиуллина, арестовано более 300 миллиардов из наших золотовалютных резервов.

Что же мы на эти деньги печеньки не давали в своё время? Почему у нас нет друзей? Почему у СССР они были? Мы должны помогать силой, как мы помогали Кубе, Вьетнаму. Либо помогать содействием, как помогали молодым странам Африки. Американцы так и делают сейчас. Они создали коалицию. У нас она где? Наши партнёры по ОДКБ, кроме Белоруссии, тоже не горят желанием помогать. Даже спасённый нашими десантниками режим в Казахстане не проявляет большой любви. Такие вот "друзья". Вот вам работа российской дипломатии.

— Советская дипломатия была действительно очень успешной. А мы сейчас то помогаем украинским олигархам, то прощаем долги маленьким странам, которых вообще никто не знает. Это ошибки нашей дипломатии или новые тенденции? У нас действительно не хватает денег, чтобы помогать русским общинам в бывшем СССР, тем, кто не побоится за нас слово сказать в международных организациях?

— Внешняя политика — это продолжение внутренней политики. Внутренняя политика у нас жёсткая антисоветская, антикоммунистическая. Дня не проходит без нападок на КПРФ, на левых. Но союзники у России (так сложилось) за границей все левые: коммунисты, социалисты, левая партия в Германии. Если вы долбите левых здесь, значит, долбите их и там. Это сверхглупо. Например, Джордж Буш-младший, которого только ненормальный может назвать левым, в начале ХХI века дружил с левыми режимами Латинской Америки — Мишель Бачелет в Чили, Лула в Бразилии. Потому что, в отличие от военной диктатуры, эти режимы опираются на поддержку людей. И эта поддержка транслируется на американцев.

А мы дружим с Орбаном, который считает венгров, воевавших вместе с Гитлером, национальными героями. С "Альтернативой для Германии", которая вермахтом восторгается. С Марин Ле Пен, которая во второй тур выборов, может, и не выйдет.

Зачем мы поддержали санкции против Северной Кореи, которые американцы протащили с нашей помощью через Совет безопасности? А сейчас нас при голосовании по Украине поддержала Северная Корея вместе с пятью государствами, хотя мы им плюнули в лицо по просьбе американцев. Корея не воздержалась, как китайцы, а поддержала. Ещё нас поддержат:

Куба,

Никарагуа.

А мы им помогали в последнее время? Наоборот, с Кубы убрали в угоду американцам нашу военную базу в 2001 году.

Поддерживайте левых

— Со странами Латинской Америкой мы когда-то активно дружили. Являются ли они сейчас нашими союзниками?

— Вы как симпатичная женщина знаете, что за женщиной надо ухаживать. Во внешней политике точно так же. Вот в Перу пришёл левый президент, марксист. А мы его чем-то поддержали? Нет. В Чили сейчас заступает в должность первый после Пиночета человек, избранный при поддержке компартии. А вы слышали, чтобы Путин провёл с ним телефонный разговор?

Если вам плевать на них, то вы в ответ чего ждёте? Эти левые режимы голосовали против нас по Украине. Потому что американцы попросили это сделать, а мы нет. Нам было всё равно. Потом Лавров плачет, что американцы надавили на многие страны, чтобы те проголосовали. А вы-то на кого надавили или кого попросили?

Аргентиной управляет левый президент, они даже нашу вакцину "Спутник" закупали, хотя американцы были против. Аргентина голосовала против нас. Она даже не воздержалась. Эти страны к нам расположены, они антиамерикански настроены, но голосуют против нас. Вот страна находится в тяжёлой ситуации. С одной стороны, давят американцы. Они к нам. А мы говорим: "Да нам всё равно". А с другой стороны, мы поддержали Сирию. И Сирия голосовала сейчас по Украине за нас.

Американцы потратили пять миллиардов долларов для поддержки на Украине определённых политических сил. Они хотели, чтобы эти силы пришли к власти. А мы не поддерживали левые силы, которые были реальной альтернативой бандеровцам.

В 2017 году латвийский парламент принял закон о фактическом запрете русской школы и детских садов. Путина спросили на прямой линии: "Не пора ли вводить санкции против Латвии?" Он: "Я считаю, это нецелесообразно". А чего тогда ждать? Надо поддерживать в Латвии и Эстонии не только русских. Надо поддерживать левых:

эстонцев,

латышей.

Когда наши танки в 1940 вошли в Ригу, вы видели фотографии центральной площади? Она вся запружена народом. Это латыши. Это работа подпольной компартии Латвии. Сейчас никто этим не занимается.

— Проблема в том, что сейчас информационная война, с Украины идёт огромное количество фейков по всему миру. А в ответ наш официальный представитель делает официальные заявления, и всё. Получается, здесь мы тоже проигрываем.

— Это вопрос к Лаврову и МИДу. Если Захарова что-то говорит, в результате чего количество наших друзей за рубежом не возрастает — значит, она плохо работает. Если возрастает — хорошо работает.

Украинская пропаганда тупая, но она действует. Пропаганда Геббельса тоже была мерзостная, но она работала. Сталин в 1943 году создал из пленных немецких офицеров национальный комитет "Свободная Германия" в качестве союзников нашей страны. Там фельдмаршал Паулюс вещал на Германию, и его многие слушали. Немцы с нами шли её освобождать.

У американцев даже близко этого не было. Они немцев ненавидели. А мы говорили: "Мы не с немцами воюем, а с фашистами". Вот такая же тактика должна быть сейчас на Украине.

Мы ведём спецоперацию не против Украины, а против нацистов и бандеровцев. Наши войска должны там не только мясо раздавать, но и листовки. Новые учебники печатать, улицы переименовывать и рассказывать, почему вот этот человек был бандит. Надо бороться за душу украинского народа, как мы боролись за души немцев.

И мы выиграли эту войну. Самую главную — за умы и сердца людей. У нас тогда 1400 городов лежали в руинах, людям есть нечего. Но первое, что мы сделали, — за наши деньги издали в Германии огромным тиражом собрание сочинений Генриха Гейне, немецкого поэта, запрещённого Гитлером. И правильно сделали.

— Говорят: "Русские медленно запрягают, но быстро ездят". Мы многие вещи делаем с опозданием, но в всё равно итоге побеждаем. Очень хочется надеяться, что и сейчас "Фашизм не пройдёт, победа будет за нами!"

— Согласен.