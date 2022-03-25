Байден готов вновь выиграть у Трампа президентский пост

Вчера "дед американской политики" заявил, что ему «очень повезет» снова встретиться с Трампом, несмотря на то, что опросы показывают, что Байдену не выиграть.

Байдена спросили на пресс-конференции, обеспокоен ли он тем, что внешняя политика США останется стабильной, если президентом станет кто-то другой.

Байден заявил журналистам, что не думает о 2024 году.

«Я никого не критикую за то, что он задает этот вопрос. Но на следующих выборах мне бы очень повезло, если бы против меня баллотировался тот же человек», — сказал Байден журналистам, имея в виду Трампа.

Трамп официально не объявлял о переизбрании, но остается единственной самой популярной фигурой в Республиканской партии и открыто намекнул, что снова будет добиваться Белого дома.

Байден заявил, что "готов к любым выборам". Он полагает, что Демократическая партия США сохранит за собой контроль над палатой представителей и сенат.

"Дед" заявил, что "смог многое это сделать с точки зрения роста экономики и рационального подхода к американской внешней политике и быть лидером свободного мира», — сказал Байден.

Байден стремится представить свое президентство как период, когда США вернулись на дипломатическую арену после эпохи изоляции при Трампе, - пишет СNN. И он неоднократно утверждал, что "Америка должна сыграть ведущую роль в обеспечении стойкости демократии над автократией".

«Конечно. Почему бы мне не баллотироваться против Дональда Трампа? (Если) он кандидат, это увеличивает шансы баллотироваться», — добавил Байден.

В то же время недавний опрос Wall Street Journal показал, что большинство зарегистрированных избирателей не верят, что Байден будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Менее одного из трех респондентов ожидают, что он снова будет баллотироваться.

Байден, которому в день выборов в 2024 году исполнится 81 год, уже является старейшим человеком в американской истории, вступившим в должность президента, однако доктор Кевин О'Коннор, врач Белого дома, заявил после ежегодного медосмотра президента в ноябре прошлого года, что Байден «способен успешно выполнять обязанности президента, в том числе в качестве главы исполнительной власти, главы государства и главнокомандующего».

Здесь вопрос, собственно, не в готовности Байдена. Вопрос в том, как на него и Демократическую партию США, которую он представляет, будут даже через полгода воспринимать зарегистрированные избиратели Америки, так как уже сейчас, после объявления санкций России, цены на продовольствие и бензин в некоторых штатах поднялись в два раза.